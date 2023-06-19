TUSAŞ görücüye çıkarttı! Kargo İHA göreve hazır!

Son zamanlarda, Türk savunma sanayiinin odaklandığı alanlardan biri de insansız havacılık sistemleridir. Türkiye, özellikle kargo İHA'lar üzerinde yoğunlaşmış durumda. Özel sektör ve kamu kurumları tarafından geliştirilen projeler, 2019'dan itibaren duyurulmuş olup giderek hayata geçiriliyor.

Paris'in başkenti Fransa'da düzenlenen Paris Air Show'da sergilenen TUSAŞ imzalı kargo İHA da bu projelerden biridir. Kargo İHA'lar, çeşitli görevleri üstlenecek ve farklı alanlarda kullanılacaktır. Bu sistemlerin sahada yaratacağı fark ise oldukça önemlidir.

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Daha spesifik bir anlatım için şu şekilde ifade edebiliriz:

Son zamanlarda Türk savunma sanayisi, insansız sistemlerle ilgili ihtiyaçları karşılamak için ara çözümlere odaklanıyor. Bu alanda özellikle kargo İHA'lar büyük önem taşıyor. İlk kez 2019'da duyurulan ve bazıları özel sektörde bazıları kamu kurumları tarafından geliştirilen projeler, giderek gerçeğe dönüşüyor.

ZORLU BÖLGELER İÇİN ÖNEMLİ

Paris'te düzenlenen Paris Air Show'da sergilenen TUSAŞ imzalı Kargo İHA da bu projelerden bir örnektir. Kargo İHA'lar, çeşitli görevleri yerine getirecek ve farklı alanlarda kullanılacaktır. Bu sistemlerin sahada yaratacağı etki ise oldukça büyük olacaktır.

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Kargo İHA'ların üstlenebileceği görevler arasında askeri lojistik, özellikle de dezavantajlı bölgelere nakliye konusunda önemli bir rol oynaması başı çekiyor. Bu sistemler, lojistik açıdan zorlu olan bölgelere daha kolay bir şekilde malzeme taşıma imkanı sağlayacak.

TUSAŞ imzalı Kargo İHA projesinde sergilenen "küçük model" başlangıçta 50 kilogramlık faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Bu da platformun silah, mühimmat, yakıt, teçhizat, kumanya gibi değerli ihtiyaçları taşıyabileceği anlamına gelir.

ÇEVİK VE HIZLI

TUSAŞ imzalı Kargo İHA'nın, TUSAŞ'ın hava platformlarında genellikle aynı veya benzer bir altyapı kullanması nedeniyle çevik, hızlı ve son derece güvenli olması beklenmektedir. Daha önce ANKA için geliştirilen alt sistemlerin ANKA-2, Aksungur ve ANKA-3 gibi platformlarda kullanıldığı bilinmektedir. Bu bağlamda, Kargo İHA'nın özellikle oto pilot ve aviyonik sistemler konusunda benzerlik göstereceği olağan bir durumdur.

İlk versiyonda yapısal olarak küçük görünse de, amaç nispeten kısa havada kalış süresine rağmen hızlı bir şekilde hedefe intikal edebilme ve gerektiğinde çevik hareketler yapabilme yeteneğine sahiptir.

TUSAŞ'ın çalışma prensipleri ve sahadaki ihtiyaçlar dikkate alındığında, Kargo İHA'nın gelecekte daha büyük versiyonlarının da ortaya çıkabileceği beklentisi ağır basıyor.

FARKLI TİP RADARLARA SAHİP

Kargo İHA, çeşitli tipte ürünleri taşıma yeteneğine sahip bir yapıda üretildi. Kamerasının yanı sıra, değerli faydalı yükleri de taşıyabilir. Farklı tiplerde kameralar, çeşitli radarlar ve hatta gelecekte mühimmat gibi eklemelerin yapılma olasılığı, Kargo İHA'ların uzun süre tartışılacağını gösteriyor.

Sadece askeri açıdan düşünmek, Kargo İHA'nın oynayabileceği diğer önemli rolleri göz ardı etmemize neden olabilir. Aslında, bu tür platformlar sağlıkla ilgili durumlarda da oldukça başarılı sonuçlar elde edebilir. İhtiyaç durumunda, ilaçlar bu tür platformlarla taşınabilir.

Başka bir boyut ise kumanya veya gıda naklidir. Riskli bir bölgede bulunan bir ekibe Kargo İHA ile kumanya taşınması mümkün. Ayrıca, yıkıcı bir afetin ardından karadan erişilemeyen bölgelere bu platformlarla havadan gıda ulaştırılması da seçenekler arasında.

TEMEL MESELE MALİYET

Kargo İHA'ların kullanılmasıyla ilgili temel meselelerden biri maliyettir. Şu anda Türkiye, yukarıda bahsedilen operasyonların çoğunu standart boyutlarda insanlı helikopterlerle gerçekleştirmektedir.

Bu durum, hem pilot ve mürettebat riskini beraberinde getirir hem de işlerin daha yüksek maliyetlerle tamamlanmasına yol açar.

Türkiye, kargo İHA'lar aracılığıyla ikmal ve aktarım gibi konuları da insansız platformlarla çözme yoluna giderek gelecekteki savaş sahasının önemli bir parçasını şimdiden tamamlamaktadır.

TUSAŞ Kargo İHA'nın testleri hızla devam etmektedir, ancak henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır ne zaman envantere gireceği konusunda.

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