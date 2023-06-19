Bakan Uraloğlu: “Zengezur Koridoru’nun hayata geçmesi Pekin’den Londra’ya uzanan doğu-batı ticaretinin artışına olumlu katkı sağlayacak”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun Azerbaycan ile Nahçıvan'ı birleştireceğini ve Türkiye ile yeni ulaşım bağlantısını sağlayacağını belirtti.

YAYINLAMA
Google News
Bakan Uraloğlu: “Zengezur Koridoru’nun hayata geçmesi Pekin’den Londra’ya uzanan doğu-batı ticaretinin artışına olumlu katkı sağlayacak”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun Azerbaycan ile Nahçıvan'ı birleştireceğini ve Türkiye ile yeni ulaşım bağlantısını sağlayacağını belirterek, "Zengezur Koridoru'nun hayata geçmesi Pekin'den Londra'ya uzanan doğu-batı ticaretinin artışına olumlu katkı sağlayacak" dedi.

"Zengezur Koridoru Pekin'den Londra'ya uzanan Doğu-Batı ticaretinin artışına olumlu katkı sağlayacaktır"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinde mevkidaşı Azerbaycan Cumhuriyeti Dijital Gelişim ve Ulaşım Bakanı Reşat Nebiyev ile yaptığı görüşmelerde öne çıkan başlıklardan biri de Zengezur Koridoru oldu. Bakanı Uraloğlu, Azerbaycan'ın batı kısımları ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni Ermenistan üzerinden Zengezur bölgesinden geçecek kara ve demir yolu hatlarıyla birleştirecek olan Zengezur Koridoru'nda mevcut durum ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, "Zengezur Koridoru, ilerleyen zamanlarda Güney Kafkasya'da ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi konusunda yeni imkanlar sağlayacak. Zengezur Koridoru'nun işlerlik kazanmasıyla beraber, orta koridorun demiryolu ve karayolu yük taşıma kapasitesi artacak, bu da Pekin'den Londra'ya uzanan Doğu-Batı ticaretinin artışına olumlu katkı sağlayacaktır. Orta koridorun etkinliğinin artmasıyla hem Azerbaycan ile Hazar Denizi üzerinde geliştirilebilecek projeler hem de Nahçıvan ve Rusya ile ulaşım ve enerji alanında sağlanabilecek iş birlikleri ile ülkemizin bölgedeki stratejik konumunun önemi artacaktır" dedi.

Bakan Uraloğlu, hattın Ermenistan sınırına kadar olan kısmının inşaatının devam ettiğini, Horadiz'den Nahçıvan'ın Ordubad iline uzanan 166 kilometrelik yeni demiryolu inşa edileceğini ve hattın Ermenistan kısmının Zengezur bölgesinden geçecek olan 43 kilometrelik bölümünün inşaatı için Azerbaycan ile Rusya arasında görüşmeler yapılacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, bu bağlamda demiryolu hattıyla paralel olarak karayolu hatlarının da devreye girmesinin söz konusu olduğunu kaydetti. Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni ulaşım bağlantısı sağlayacak olan Kars-Nahçıvan Demiryolu Projesi çerçevesinde Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni ulaşım bağlantısı sağlanacağına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Ordubad'dan Nahçıvan'ın kuzeyinde bulunan Velidağ istasyonuna kadar olan 158 kilometrelik hat kapsamlı olarak tamir edilecek. Ayrıca hat, Velidağ'dan Ermenistan sınırına kadar 14 kilometre uzatılacak. Bu sayede Kars-Tiflis-Bakü üzerinden Gürcistan'a bağlanan yapıya alternatif olarak Kars-Dilucu üzerinden Nahcivan'a bağlanarak koridora erişmek mümkün olabilecek" diye konuştu.

Bölgesel ticarete olumlu yansıyacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun Orta Asya, Hazar Bölgesi, Azerbaycan ve Ermenistan'ı Türkiye'ye bağlayan sosyo-ekonomik, jeopolitik ve jeo-stratejik özelliklere sahip olması ve koridorun Rusya, Azerbaycan, Türkiye ve Ermenistan arasındaki demiryolu ağını genişletmesinin bölgesel ticarete olumlu yansıyacağının altını çizdi. Zengezur Koridoru'nun önemiyle ilgili bilgiler veren Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Koridor, ilerleyen zamanlarda Güney Kafkasya'da ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi konusunda yeni imkanlar sağlayacak. Zengezur Koridoru'nun işlerlik kazanmasıyla beraber orta koridorun demiryolu ve karayolu yük taşıma kapasitesi artacak, bu da Pekin'den Londra'ya uzanan doğu-batı ticaretinin artışına olumlu katkı sağlayacaktır. Orta koridorun etkinliğinin artmasıyla hem Azerbaycan ile Hazar Denizi üzerinde geliştirilebilecek projeler hem de Nahçıvan ve Rusya ile ulaşım ve enerji alanında sağlanabilecek iş birlikleri ile ülkemizin bölgedeki stratejik konumunun önemi artacaktır. Ayrıca bölgede oluşacak yük hareketliliğinin ülkemizin Kafkasya sınırındaki illerin ekonomik olarak güçlenmesinde ve bilhassa lojistik sektörüne yönelik istihdam sayılarının artışına olumlu etkileri olabileceği planlanmaktadır."

Çok daha avantajlı ve daha az maliyetli

Çin'in Kuşak Yol Projesi'nin orta koridorunda bulunan bu hat, toplamda 4 bin 256 kilometrelik demiryolunu ve 508 kilometrelik deniz yolunu kapsıyor ve Türkiye'yi de içine alıyor. Çin mallarının orta koridor üzerinden batıya taşınması, kuzey koridoruna (20 gün) ve güney koridoruna (14 gün) kıyasla daha kısa zaman (12 gün) alıyor ve bu koridordaki karayolları ve demiryollarının daha yüksek standartlarda ve daha konforlu olmasından dolayı daha avantajlı ve daha az maliyetli görülüyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Azerbaycan, Türkiye ve KKTC, Türklük dünyasının bana göre yeni zeminini oluşturmaktadır”KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Azerbaycan, Türkiye ve KKTC, Türklük dünyasının bana göre yeni zeminini oluşturmaktadır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'da verdiği mesajlar Dünyada gündem olduCumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'da verdiği mesajlar Dünyada gündem oldu

Erdoğan, Azerbaycan'da! Heyette Sinan Oğan detayıErdoğan, Azerbaycan'da! Heyette Sinan Oğan detayı

TPAO'dan Azerbaycan'a doğal gaz teklifiTPAO'dan Azerbaycan'a doğal gaz teklifi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Azerbaycan'da coşkuyla kutlandıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Azerbaycan'da coşkuyla kutlandı

Azerbaycanlı isimden Kılıçdaroğlu'na sert tepki! "Orta Koridor" projesi gerçeği yansıtmıyorAzerbaycanlı isimden Kılıçdaroğlu'na sert tepki! "Orta Koridor" projesi gerçeği yansıtmıyor

Kılıçdaroğlu'nun içinde Azerbaycan'ın olmadığı "Ne batı ne doğu, bu yol Türk yolu" paylaşımı tepkilere yol açtıKılıçdaroğlu'nun içinde Azerbaycan'ın olmadığı "Ne batı ne doğu, bu yol Türk yolu" paylaşımı tepkilere yol açtı

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ’dan HDP milletvekiline onur yürüyüşü tepkisi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ’dan HDP milletvekiline onur yürüyüşü tepkisi
CHP cephesinde sular durulmuyor! Eski CHP'li isimden 'diktatör' benzetmesi!
CHP cephesinde sular durulmuyor! Eski CHP'li isimden 'diktatör' benzetmesi!
Abdüllatif Şenerin açıklamaları CHP camiasını ayağa kaldırdı, Yılmaz Özdil deliye döndü
Abdüllatif Şenerin açıklamaları CHP camiasını ayağa kaldırdı, Yılmaz Özdil deliye döndü
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Bartın'da esnafla buluşarak önemli açıklamalar yaptı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Bartın'da esnafla buluşarak önemli açıklamalar yaptı
Son Haberler
İlyas Salman haddi aştı! Halifelerin önünde eğilmem!
İlyas Salman haddi aştı! Halifelerin önünde eğilmem!
Burdur’da tarihi eser operasyonu
Burdur’da tarihi eser operasyonu
TUSAŞ görücüye çıkarttı! Kargo İHA göreve hazır!
TUSAŞ görücüye çıkarttı! Kargo İHA göreve hazır!
26 suçtan arama kaydı olan şahıs yakalandı!
26 suçtan arama kaydı olan şahıs yakalandı!
Abdüllatif Şener kimdir? Abdüllatif şener nereli? Kaç yaşında?
Abdüllatif Şener kimdir? Abdüllatif şener nereli? Kaç yaşında?
Abdüllatif Şener, CHP'den istifa ettiğini duyurdu, kime oy verdiğini açıkladı, yer yerinden oynadı
Abdüllatif Şener, CHP'den istifa ettiğini duyurdu, kime oy verdiğini açıkladı, yer yerinden oynadı
Çok Okunanlar
Aksaray Belediyesinden İşçisine en baba babalar günü kutlaması, “Baba arkanı dön”
Aksaray Belediyesinden İşçisine en baba babalar günü kutlaması, “Baba arkanı dön”
Arkeologlar, çok iyi korunmuş 3 bin yıllık kılıç buldu
Arkeologlar, çok iyi korunmuş 3 bin yıllık kılıç buldu
Son Dakika: Depremler arka arkaya geliyor, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde deprem meydana geldi
Son Dakika: Depremler arka arkaya geliyor, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde deprem meydana geldi
Trabzon'da bulunan Büyük Sanayi Sitesi'nin pazar günü sessizliğini pideci Ömer Usta bozuyor.
Trabzon'da bulunan Büyük Sanayi Sitesi'nin pazar günü sessizliğini pideci Ömer Usta bozuyor.
CHP’li Şahbudak partinin mevcut durumu hakkında çok sert açıklamalara yer verdi!
CHP’li Şahbudak partinin mevcut durumu hakkında çok sert açıklamalara yer verdi!
AK Parti’de TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu.
AK Parti’de TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu.
Yorumlananlar
Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da halkın çilesi bitmiyor "Sizin yatacak yeriniz yok"
Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da halkın çilesi bitmiyor "Sizin yatacak yeriniz yok"
Ali Koç resti çekti: "Adaylar, adaylığını en kısa sürede açıklasın el ele kol kola seçime gidelim"
Ali Koç resti çekti: "Adaylar, adaylığını en kısa sürede açıklasın el ele kol kola seçime gidelim"
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!
Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!
Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!