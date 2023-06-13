Erdoğan, Azerbaycan'da! Heyette Sinan Oğan detayı

Türkiye, 14 ve 28 Mayıs'taki seçimlerin sonuçlarıyla yoluna devam etti.

Halk oylamasının sonucuna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha seçildi.

Erdoğan, tekrar seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdi.

Daha sonra, Erdoğan kardeş ülke Azerbaycan'a seyahat etti.

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Azerbaycan'a dün akşam saatlerinde geçti ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva ile akşam yemeğinde buluştu.

İKİNCİ ZİYARET KARDEŞ AZERBAYCAN'A

Bugün ise Türkiye Cumhurbaşkanı Bakü'ye geçti.

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Ziyaret nedeniyle başkent Bakü'deki Gençlik Sarayı'nda resmi bir tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Erdoğan makam aracından inerken tören alanında kendisini karşıladı.

Mevkidaşı Aliyev ile birlikte tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerlere selam verdi.

OĞAN'DA HEYETTE

Törenin sonunda heyetlerin tanıtımı yapılırken dikkat çeken bir isim vardı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan da heyette yer aldı.

Oğan, önce Aliyev ile tokalaştı ve ardından Erdoğan ile selamlaştı.

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