Kuvvetli Sağanak yağışın etkisiyle boğuşan Samsun'da Vali açıklama yaptı

Metrekareye 53 kilo yağışın düştüğü Samsun'da sular altında kalan sanayi siteleri havadan görüntülendi.

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Kuvvetli Sağanak yağışın etkisiyle boğuşan Samsun'da Vali açıklama yaptı

Metrekareye 53 kilo yağışın düştüğü Samsun'da sular altında kalan sanayi siteleri havadan görüntülendi.

Samsun 1 hafta aranın ardından yine sele teslim oldu. Selin vurduğu Samsun'da durumun vahameti havadan çekilen dron görüntüleriyle daha da gözler önüne serildi. Canik'te bulunan Gülsan ve Eski Sanayi Sitelerindeki dükkanların tamamına yakını sel sularıyla kaplandı. Belediye ekipleri ve esnaflar dükkanlara dolan suları boşaltmaya çalışıyor. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, selin vurduğu Eski ve Gülsan Sanayi Sitelerinde incelemelerde bulundu.

2061056.jpg"Tüm ekiplerimiz canla başla çalışıyor"

Vali Dağlı burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yağışlar gece boyunca devam etti. Metrekareye 53 kilo yağış düştü. Bu büyük bir yağış miktarı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün uyarılarını kamuoyuna paylaşmıştık. Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy olmak üzeri bu yağıştan merkez ilçelerimiz etkilendi. Merkez ilçelerimizde okullarımızı tatil ettik. Yer yer su baskınları meydana geldi. Büyükşehir Belediyemizin, ilçe belediyelerimizin ekipleri, AFAD'ımızın ekipleri çalışmalarına devam ediyorlar. AFAD olarak 21 ihbar aldık. Bunlara müdahale ediliyor. Can kaybımızın olmaması bizim için çok büyük bir şans. Samsunumuza geçmiş olsun. Vatandaşlarımızdan özellikle şuna dikkat etmelerini istiyoruz: Yağışlar yer yer hala devam ediyor. Bafra, Alaçam, Yakakent, Vezirköprü ilçelerinde devam etmekte. Buralarda da vatandaşlarımız dikkatli olmalı. Gelişmeleri takip ediyoruz. Tüm ekiplerimiz canla başla çalışmalara devam ediyorlar" dedi.

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"Tüm haziran ayında düşen ortalama yağmur 1,5-2 saatte yağdı"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de yaptığı açıklamada, "Samsun yoğun bir yağış aldı. Metrekareye 53 kilo yağış düştü. Geçen hafta yaşanan yağışa göre çok daha fazla. Yaralanma ve can kaybımız yok. Ekiplerimiz sahada çalışıyor. Su tahliye çalışmaları yapılıyor. Bugün akşam saatlerine kadar normale döner diye düşünüyoruz. Hepimize geçmiş olsun. Belediyeevlerine yapılan altyapı tesisi eğer yapılmamış olsaydı bugün sanayiyi 30 santim değil, 1 metreye kadar su basardı. Onun çok faydası oldu. Tüm haziran ayında düşen ortalama yağmur 1,5-2 saatte yağdı. Gülsan Sanayi Sitesi Tobelen'e taşınacak" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi SASKİ ekipleri sanayi bölgesindeki sel sularının tahliyesi için yoğun çalışma yürütüyor.

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