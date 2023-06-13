Suriye'nin kuzeyinde ABD uçağı düştü! İncelemeler sürüyor

11 Haziran tarihinde, Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan bir olayda, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, CH-47 Chinook model bir helikopterin kaza yaptığını ve bu kazada 22 Amerikan askerinin yaralandığını açıkladı.

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Suriye'nin kuzeyinde ABD uçağı düştü! İncelemeler sürüyor

Son gelişmelere göre, ABD Merkez Komutanlığı son basın açıklamasında, Suriye'nin kuzeydoğusunda gerçekleşen bir olayda 22 Amerikan askerinin zarar gördüğünü ve bunlardan 10'unun daha ileri tedavi için daha uygun sağlık merkezlerine gönderildiğini belirtti.

Son basın açıklamasında, herhangi bir düşman ateşinin olmadığı ve olayın soruşturulduğu bilgisi verildi.

Suriye'nin kuzeyinde ABD uçağı düştü! İncelemeler sürüyor

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