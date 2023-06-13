İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor! Emine Küçükali İYİ Parti'den istifa etti!

Küçükali, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İddiamızdan vurulduk, milletimizin ümitlerini suya düşürdük. Para ve menfaate dayalı ilişkilerin emeğin kutsallığına tercih edildiğini, tek vasıfları yakınlara yakınlık olanların ışık hızıyla mevzi kazandığını 'başkaları adına utanarak' gördük" ifadelerini kullandı.

AKAMETE UĞRADIK

"2015 yılında kutuplaşan Türkiye siyasetini, içine girdiği açmazdan çıkarmak için inanarak ve güvenerek bir yola çıktık. Milletimize umut, evlatlarımıza ümit olmak, ülkemize huzur getirecek adımları atmak üzere de İYİ Parti çatısı altında toplandık. Sadakatin yerine liyakati, dar ekipçilik yerine toplumun tüm kesimlerini kucaklamayı, seçmenin bir kısmı yerine milletin tümüne hizmet etmeyi kendimize yol olarak belirlemiştik. Ülkemizin kuruluş ilkelerine bağlı, milli ülkülerden taviz vermeyen, yüzyılların birikimi demokratik değerlere bağlı, kalkınmacı, toplumcu değerler bütünü çerçevesinde büyük Türkiye idealine tereddütsüz bir yürüyüşe çıkmıştık. Geride kalan iki genel seçim, bir yerel seçim ve kongreler sürecinde üzülerek günü kurtarmaya yönelik hamlelerin iddialarımızı akamete uğrattığını gördük."

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İKTİDARI ELEŞTİRDİK ONLARA BENZEDİK

İktidarı eleştirdiğimiz her noktada onlara benzediğimizi, ülkemiz için istediğimiz katılımcı, demokratik, adil yönetim süreçlerini kendi içimizde uygulayamadığımızı üzülerek ifade etmek zorundayız. İstişare süreçleri yerine dar ekiplerin bitmez tükenmez dedikoduları içerisinde boğulmak zorunda kaldık. Partimize, seçmenimize ve milletimize dair kaygılarımız bizzat ittifak ortaklarımız tarafından görmezden gelindi, oyalandık. Dayatmalara boyun eğdik, itirazlarımız karşısında hakarete uğradık ve nihayetinde milyonlarca seçmenle birlikte "kaybettirildik." Gelinen noktada, milletin ne istediği yerine "siyaset tanrılarına" kimlerin kurban verileceğine odaklandık.

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MİLLETİMİZİN ÜMİTLERİNİ SUYA DÜŞÜRDÜK

Özetle iddiamızdan vurulduk, milletimizin ümitlerini suya düşürdük. Ben bu süreçte elimden gelen tüm gayreti gösterdiğime, ilçe ilçe, sokak sokak, kapı kapı çalıştığıma, maddi manevi üzerime düşenleri yerine getirdiğime dair inancımla; milletim için verdiğim mücadeleye vakfettiğim enerjimi, parti içi çekişmelere, devşirmelere, kapıkullarına, dağıtımdan gelenlere, kısaca benimle aynı yolda yürümesi mümkün olmayanlara daha fazla harcamayacağım. Biz inandıklarımızla yol yürümeye çalışırken, siyaseti bir değerler bütününün söz ve eylemi olarak görürken, hiç ummadığımız engellerle karşı karşıya bırakıldık. Parti bürokrasisinin siyasete tahakkümünü, para ve menfaate dayalı ilişkilerin emeğin kutsallığına tercih edildiğini, tek vasıfları yakınlara yakınlık olanların ışık hızıyla mevzi kazandığını "başkaları adına utanarak" gördük.

TÜM GÖREVLERİNDEN İSTİFA ETTİ

Tüm bunların yanında, teşkilatlarımızın her kademesinde, birlikte mesai yaptığımız emekleri ve alın teri ile iddiamıza ve ideallerimize omuz veren herkese teşekkürü bir borç biliyorum. Yüreğimizin hayallerimizden büyük olduğunu hatırlatarak, gelecek her günün milletimizin ve devletimizin aydınlık yarınları için doğmasını Yüce Allah'tan diliyorum. Yukarıda arz ve izah ettiğim gerekçeler ile fazlası vicdanımda mahfuz kalan diğer hususlar' bir arada değerlendirerek, gördüğüm lüzum üzerine İyi Parti'deki Kurucular Kurulu Üyeliği, Genel İdare Kurulu Üyeliği ve Parti Üyeliğinden istifa ediyorum. Büyük Türk Milleti'ne saygılarımla arz ederim."

İyi Parti Kurucular kurulu, Genel İdare Kurulu

ve Parti üyeliğimden istifama ilişkin açıklamamdır. pic.twitter.com/O1ydy4y38A — Emine Küçükali (@EmineKucukali) June 12, 2023

EMİNE KÜÇÜKALİ KİMDİR?

Emine Küçükali, 2 Ağustos 1969'da Ağrı'da doğdu. 1990 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Emine Küçükali, 27. dönem İYİ Parti İstanbul milletvekili adayı oldu. Emine Küçükali, eski Kızılay Başkanı Tekin Küçükali'nin kızıdır.

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