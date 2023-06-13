Sebahattin Devecioğlu, ses getirecek büyük projelerle TFF Başkan adayı oldu

TFF kongresi 22 Haziran'da Ankara'da gerçekleştirilecek. Mevcut Başkan Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra Prof.Dr Sebahattin Devecioğlu'da aday olacak. Bir süredir çalışmalarını yürüten Devecioğlu, Bölge Gündem Haber İmtiyaz Sahibi İbrahim Şahin'i ziyaret ederek projelerini anlattı.
TÜRK FUTBOLUNDA “DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM” PROJESİ başlığı altında yapacaklarını anlatan Sebahattin Devecioğlu, Fırat Üniversitesi'nde öğretim üyesi ve spor ekonomisi üzerine önemli çalışmalar yapmış bir isim.
Çeşitli kulüplerde futbol oynayan Devecioğlu, hedefinin Türk Futboluna hizmet etmek olduğunu söylüyor ve kongrede delegelerin ve spor kulüplerini desteğini bekliyor.
Prof.Dr.Sebahattin Devecioğlu'nun Türk Futbolunun gelişmesi için, başkan seçildiğinde yapacağı projeleri:
TÜRK FUTBOLUNDA “DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM” PROJESİ
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
“Türk Futbolu Ekosistemi”
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
“Türk Futbolu Ekosistemi”
Türk futbolu ekosistemi, profesyonel futbol kulüplerinden amatör liglere, gençlik, kadın ve
engelli futboluna kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren birçok bileşenden oluşmaktadır. Aynı
zamanda futbolcular, teknik direktörler, futbol medyası, taraftarlar, hakemler, spor malzemeleri
üreticileri, futbol sahası inşaat firmaları, üniversiteler ve diğer birçok paydaşı içermektedir. Bu
paydaşlar, Türk futbolunun başarısı için önemli bir rol oynamaktadırlar. Türk futbolunun kurtuluşu,
Türkiye'deki futbol paydaşları ve faaliyetlerinin tamamının, dünyadaki gelişmelere uyum sağlayacak,
objektif kriterlere dayalı, hesap verebilir, sürdürülebilir “futbol ekosistemi” içerisinde yer almaları ile
mümkün olacaktır.
Türk Futbolunun önemli sayılabilecek; Yasal, Kurumsal, Yönetsel, Ekonomik, Finansal,
Problemleri bulunmaktadır.
Bu problemler içerisinde; Kurumsal Yönetim Yetersizliği, Yanlış Şirketleşme ve Halka arzın yarattığı
sorunlar, Devletin Futbola sponsorluğunun artarak devam etmesinin neden olduğu sorunlar,
Kontrolsüz Transfer Harcamaları, Ölçüsüz Ücret, maaş ve prim Personel Harcamalarının astronomik
artışı, Kulüplerin Artan Borçları, Ekonomik krizlerin etkisiyle artan finansman maliyetler,
Faaliyetlerinden kar yaratamayan kulüplerin giderek artan zararları sonucu, öz kaynaklarını
kaybetmeleri, Futbol yayınlarındaki gelir düşüşleri, Finansal sorunların giderek derinleşmesi
başlıkları yer almaktadır.
Türk futbolunun acil çözüm bekleyen problemleri bulunmaktadır. Bunlar;
Futbol eğitimi ve kültürünün yetersizliği: Türk futbolunda, futbol eğitimi ve kültürünün gelişmemiş
olması ve futbolun sadece sonuç odaklı bir şekilde değerlendirilmesi gibi sorunlar bulunmaktadır.
Futbolun sadece rekabet ve sonuç üzerine odaklanması, genç futbolcuların teknik ve taktiksel
becerilerini geliştirmelerini zorlaştırmaktadır.
Türk futbolunun çözüm bekleyen problemleri ise;
Altyapı eksiklikleri: Türk futbolunun en büyük sorunlarından biri, altyapı sisteminin yetersiz
olmasıdır. Altyapı tesislerinin yetersizliği, eğitim programlarının eksikliği ve yetenek taraması
süreçlerinin zayıf olması, genç futbolcuların gelişimini olumsuz etkilemektedir.
Yeterli antrenör eksikliği: Türk futbolunda yeterli antrenör eksikliği yaşanmaktadır. Antrenör
eğitimi ve gelişimi için yeterli programlar ve kaynaklar sağlanmaması, genç futbolcuların doğru bir
şekilde yönlendirilmesini ve gelişimini olumsuz etkilemektedir.
Şiddet ve kötü yönetim: Türk futbolunda şiddet olayları ve kötü yönetim sorunları yaygın olarak
görülmektedir. Taraftar şiddeti, kulüp içi çekişmeler, yolsuzluklar ve düzensizlik gibi sorunlar,
futbolun sağlıklı bir şekilde gelişmesini engellemektedir.
Alt yapıdan üst seviyeye geçişin zorluğu: Türk futbolunda genç futbolcuların altyapıdan üst seviyeye
geçiş yapmaları ve profesyonel futbol dünyasına adım atmaları zorlu bir süreç olabilmektedir. Genç
yeteneklerin yeterince fırsat bulamaması, takımlarda düzenli forma şansı elde etmekte zorlanmalarına
neden olmaktadır.
Finansal sorunlar: Türk futbol kulüpleri genellikle finansal sorunlarla mücadele etmektedir. Borç
yükleri, mali disiplin eksikliği ve sürdürülebilir gelir kaynaklarının yetersizliği, kulüplerin uzun vadeli
planlama yapmasını zorlaştırmakta ve genç yeteneklere yeterli destek sağlanmasını engel olmaktadır.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) idari yapısının; serbest piyasa mekanizmalarına uyum
sağlayabilecek rekabet, hız, kalite ve verimlilik şartlarını yerine getirerek etkinlik kazanacağı; mali
yapısındaki etkinliğin ise, finans kaynaklarının futbolla ilgili bütün kurum ve organizasyonları
kapsayacak şekilde objektif ve sistemli kullandırılmasına bağlı olduğu ileri sürülebilir. Özerkliğin
“mali açıdan kendi kendini finanse etme” ilkesinin sporda profesyonelliği ön plana çıkardığı göz
ardı edilmeyerek; T.F.F.’nin özerk kurumsal yapısının, sporun amatör dokusuna aykırı olmayan ve
günümüz şartlarına uygun çağdaş yönetim anlayışına kavuşturulması gerekmektedir.
TÜRK FUTBOLUNDA “DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM”
PROJELERİMİZ
Türk Futbolunu Dünyaya Tanıtarak Marka Değerini Artıracağız:
Türkiye Milli Futbol Takımı'nın uluslararası turnuvalarda başarılı olması, Türk futbolunu
dünyaya tanıtmak için önemli bir fırsattır. Türkiye Milli Futbol Takımları ve Kulüplerimiz, FIFA
ve UEFA organizasyonlarında iyi bir performans göstermeleri sağlanarak, Dünya medyası ve futbol
otoritelerinin ilgisini çekecektir. Türk futbolunun marka değerini artıracaktır.
Türk futbolu için uluslararası sponsorluk ve reklam işbirlikleri kurulacak, Türk futbolunun
görünürlüğünü artırılacaktır. Dünya markaları ile ortak projeler yürütülerek Türk futbolunu
dünya çapında daha geniş bir kitleye ulaştırılacaktır.
Türkiye'nin uluslararası futbol etkinliklerine ev sahipliği yapması sağlanacak, Türk futbolunu
dünya çapında tanıtım imkanları sağlanacaktır. Futbol ile ilgili büyük turnuvalar veya dostluk
maçları gibi etkinliklere ev sahipliği yapılarak, Türk futbolunun organizasyon yeteneklerini ve
tesislerini sergileyerek uluslararası ilgi çekmesi sağlanacaktır.
Türk futbolunu dünya çapında tanıtmak için yeni medya, sosyal medya ve dijital reklam,
pazarlama teknikleri ve stratejilerinden yararlanılacaktır.
Resmi takım ve oyuncu hesaplarını aktif bir şekilde kullanılarak içerik üretmek, videolar
paylaşmak ve etkileşime geçmek, uluslararası futbolseverleri ilgisi çekilerek, Türk futbolunu daha
geniş bir kitlelere yaygınlaştırılması sağlanacak, marka değeri güçlendirilecek, dünyada
tanınması sağlanacaktır.
TÜRK FUTBOLU ŞÛRASI DÜZENLEYECEĞİZ:
Türk Futbolu Şûrası, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen 2 yılda bir
düzenlenecek, Futbolun tüm paydaşların yer alacağı bir etkinlik olacaktır. Türk futboluyla ilgili
konuların tartışıldığı ve kararların alındığı önemli bir platforma dönüştürülecektir.
Futbol Şûrası’nda, Türk Futbol Ailesinin Paydaşları olan Kulüpler, Yöneticiler, Hakemler,
Futbolcular, Teknik Direktörler, Antrenörler, Futbolcu Temsilcileri, Sağlık Personelleri, Müsabaka
Organizatörleri, Medya Kuruluşları, Türkiye Spor Yazarları Derneği, Taraftar Dernekleri, Kulüpler
Birlikleri, Spor Bilimleri Derneği Üniversiteler, Bilim adamları Sivil Toplum Kuruluşların ile Futbol
ile ilgili ulusal ve uluslararası kişi, kuruluş ve çevreler, yer alacaktır.
Türk Futbolu Şurasında, Türk futboluyla ilgili önemli konuları içerecek, futbolun gelişimi,
problemleri, güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri gündeme getirilerek çözüm
öneriler ve tavsiye nitelikte kararlar alınacaktır.
Şura sonunda, alınan kararlar, önemli görüşler içeren bir sonuç bildirgesi kamuoyu ile
paylaşılacaktır, Şura’dan çıkacak sonuçlar, Türk futbolu ile ilgili gelecekteki adımları
belirleyecektir.
TÜRK FUTBOLU ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KURULACAK:
Futbol araştırmaları kapsamında yapılan bilimsel çalışmalar, genellikle futbolun
tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik etkileri, teknik ve taktiksel analizleri, antrenman
yöntemleri, sağlık ve performans gibi konuları ele almaktadır.
Futbol Araştırmaları Enstitüsü; Ulusal ve Uluslararası Akademik çevreler ile birlikte, Türk
futbolun farklı bileşenlerini analiz ederek, futbolun toplumsal etkisini ve futbolun kültürel ve sosyal
boyutlarını da araştıracak, futbolun gelişimine ve ilerlemesine katkıda bulunacak, oyunun gelişimine
ve toplumsal hayata katkı sağlayacaktır.
Futbol Araştırmaları Enstitüsü, akademisyenler, araştırmacılar, antrenörler,
futbolcular, spor yöneticileri, taraftarlar ve diğer ilgilenenler için bir kaynak merkezi olacaktır.
Bu enstitü, Türk futbolunun toplumsal etkisini ve futbolun kültürel ve sosyal boyutlarını araştırarak,
futbolun daha iyi anlaşılmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunarak, Türk futbol camiasına değerli
bilgiler sunacaktır.
Türk Futbolu Araştırmaları Enstitüsünde, Futbol Araştırma Geliştirme Projelerine Destek
Fonu sağlanacak, TUBİTAK, YÖK, Üniversiteler ve Araştırma Merkezleri ile koordinasyon
sağlanacak, Enstitü bünyesinde yapılacak bilimsel faaliyetler, Türk Futbolu Araştırmaları
Dergisinde yayınlanacak ve düzenlenecek olan Uluslararası Türk Futbolu Bilim Kongresinde
sunulacaktır.
TÜRK FUTBOLU İNOVASYON MERKEZİ KURACAĞIZ. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRMEYE ÖNEM VERİLECEK
Türk Futbolu İnovasyon Merkezi; Futbolda pazara giren ancak futbol oyununda kullanıma
hazır olmayan veya hali hazırda uygun olmayan yenilikçi ürünler ve hizmetler ile ilgilenen AraştırmaGeliştirme faaliyetleri yürüten platform olacaktır.
Türk Futbolu İnovasyon Merkezi; futbol dünyasının mevcut ihtiyaçlarını anlamak,
iyileştirmek ve nihayetinde doğru bir şekilde teknoloji sağlayıcılarının, üreticilerin, yeni kurulan
şirketlerin veya yerleşik şirketlerin çözmeye yardımcı olabileceği belirli zorluklara göre formüle etmek
için iç ve dış paydaşlarla sürekli diyalog içinde olacaktır.
Türk futbolu ile ilgili ürünler ve hizmetler yeni başlayanlar tarafından pazara sunulan
tamamen yeni ürünler veya yenilikçi yapıları nedeniyle yerleşik standartları ve gereksinimleri
karşılamayan mevcut ürünlerin yeni varyasyonları ile ilgili olacaktır.
İnovasyon Merkezi, futbolun teknoloji alanındaki potansiyelini keşfetmek ve gelişmeleri
araştırmak için çalışacaktır. Merkez, futbol performansını analiz etmek ve takımların ve oyuncuların
performansını iyileştirmek için veri bilimini kullanacaktır. İstatistiksel analiz, büyük veri işleme,
yapay zeka ve makine öğrenimi gibi tekniklerle futbol verilerini değerlendirecektir.
Merkez, futbol sahaları ve stadyumlarıyla ilgili iyileştirmeleri araştıracak ve
geliştirecektir. Yeni saha kaplamaları, aydınlatma sistemleri, tribün düzenlemeleri ve taraftar
deneyimini artıracak diğer yenilikler üzerinde çalışacaktır.
Futbol İnovasyon Merkezi, futbolun sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik alanında ilerlemesini
teşvik edecek. Çevre dostu stadyum tasarımları, enerji verimliliği, geri dönüşüm projeleri,
toplum projeleri ve futbolun dezavantajlı gruplarla ilişkisini geliştirmek gibi konular üzerinde
çalışacaktır.
Futbol İnovasyon merkezinde; Yapay Zeka, Metaverse, Web3.0, uygulamaları ile birlikte,
yeni ürün ve hizmetler geliştirilerek katma değer oluşturulacak
Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu’nun FIFA,
UEFA STANDARTLARINA KAVUŞTURULACAK
Türk spor yönetiminde özellikle federasyonlar açısından tartışıla gelen özerklik T.F.F.’nin
mevcut idari yapısında “özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişilik”, “tahkim’’ ve “seçim” ile ilgili
uygulamaların yetersiz olduğu; mali yapısında ise, mal ve hizmet üretimi, tüketimi, bölüşümü ve
bunların denetlenmesi konularında çözüm bekleyen bir dizi sorunun olduğu yıllardır tartışılmaktadır.
Dünya Futbolunun yöneticiler kuruluşu olan F.I.F.A. Futbolda kuralların uygulanması,
değiştirilmesi, uluslararası maçların ve turnuvaların düzenlenmesi konusunda en yetkili
organdır. U.E.F.A. ise Avrupa futbolunun sorunlarım incelemek, birlik üyelerinin sportif ilişkilerini
geliştirmek, pekiştirmek ve karşılıklı menfaatlerini korumayı amaçlamaktadır. Birlik üyeleri arasında
çıkabilecek muhtelif problemleri ve ihtilafları önlemek, organizasyonlar düzenleyerek, başarılı
olanları ödüllendirmek ve bu yolla üyeleri arasında rekabet ortamı yaratarak, Avrupa futbolunun
ilerlemesine katkıda bulunmaktadır.
TFF, bu çerçevede; dünya futbolunu yakından takip etmelidir. Futbolun tepe yönetimleri
olan FIFA, UEFA’nın çalışmalarının uygulamalarını ve projelerini yakından takip etmeli bu
kurumlar ile eşgüdüm içinde çalışmalı, futbolun taban birlikleri ve paydaşları ile birlikte
sürdürülebilir idari ve mali bir yapı oluşturmalıdır.
Mutlak sportif başarı için yapılan sınırsız ve fütursuzca yapılan finansal harcamalar Türk
futbolunun en büyük problemidir. Nitekim bu problem yeni Yeni çıkarılan “7405 sayılı Spor
Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’nun en öncelikli gerekçesidir.
“5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu ile 7405
sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun’ u yeni çıkarılacak Türkiye Futbol Federasyonu
Kanunu ile uyumlu hale getirilecektir.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Alt Kurullar, Genel Kurullar ve
ÜYE ( DELEGE ) YAPISI GÜÇLENDİRİLECEK:
Türkiye Futbol Federasyon Kanunu’nda 1923 yılından bu güne kadar 7 defa değişiklik
yapılmış, 42 Federasyon başkanı görev yapmıştır.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Yapısı güçlendirilecek, Başkan dışındaki
yönetim kurulu üyeleri yetki konusunda sorumluluklar üstlenecek ve 7/24 Mesai kavramı içerisinde
çalışacaklardır.
Türkiye Futbol Federasyonu Alt Kurullarının yetki ve sorumlukları artırılmalı aktif hale
getirilecektir.
6 bin tescilli futbol kulübün temsil ettiği 312 delegenin Türk Futbolunda Başkan
Adayının belirlenmesinden çok yapısal reformlara ihtiyaç bulunmaktadır.
Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurul yapısı, değiştirilecek, Futbolun tüm paydaşlarının;
(Yöneticiler, Futbolcular, Hakemler, Teknik adamlar, Kadın Futbolu Temsilcileri, Engelli
Futbolcu Temsilcileri, Medya Mensupları ve Taraftar Grupları) ile birlikte Futbol ile ilgili Spor
Bilimleri Derneği, Spor Yöneticileri Derneği gibi futbol ile ilgili tüm Sivil Toplum Kuruluşları ve
temsilcileri yer alçak, oy kullanma hakkına sahip olacaklardır.
TÜRKİYE PROFESYONEL FUTBOL LİGLERİNİ ŞİRKETLEŞTİRİLECEK:
Dünyada birçok ülkede şirket olan futbol ligleri bulunmaktadır. Şirket olan; İngiltere
Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, ligler
genellikle profesyonel futbol kulüplerini bir araya getirerek, rekabetçi bir ortamda mücadele etmelerini
sağlamakta, televizyon, ticari, reklam ve sponsorluk anlaşmaları sağlayarak gelirlerini
artırmaktadırlar.
İngiltere Premier Lig: İngiltere'nin en üst düzey futbol ligi olan Premier Lig, 1992 yılında
kurulan bir şirket olarak faaliyet göstermektedir. Premier Lig, 20 profesyonel futbol kulübünü bir
araya getirir ve büyük bir televizyon ve ticari anlaşmalar ağıyla desteklenir.
İspanya La Liga: İspanya'nın en üst düzey futbol ligi olan La Liga da bir şirket olarak faaliyet
göstermektedir. La Liga, 20 takımı içerir ve ünlü kulüplerin yanı sıra dünya çapında birçok tanınmış
futbol oyuncusunu barındırır.
Almanya Bundesliga: Almanya'nın en üst düzey futbol ligi olan Bundesliga da 1963 yılından
bu yana bir şirket olarak faaliyet göstermektedir. Bundesliga, 18 takımdan oluşur ve Alman
futbolunun en rekabetçi liglerinden biridir.
İtalya Serie A: İtalya'nın en üst düzey futbol ligi olan Serie A da bir şirket tarafından
yönetilmektedir. Serie A, 20 profesyonel futbol kulübünü içerir ve dünyaca ünlü kulüpler ve
oyunculara ev sahipliği yapar.
Fransa Ligue 1: Fransa'nın en üst düzey futbol ligi olan Ligue 1, 2002 yılından bu yana bir
şirket olarak faaliyet göstermektedir. Ligue 1, 20 takımdan oluşur ve Fransız futbolunun en üst düzey
yarışmasıdır.
Türkiye’de Profesyonel Futbol Ligleri; Süper Lig ve Alt Liglerin ticari şirketler tarafından
yönetilmesi, liglerin profesyonel yönetimini sağlamaya, yayın haklarının pazarlanmasına ve
finansal gelirlerin artırılmasına yardımcı olacaktır.
Türkiye’de Profesyonel Liglerin şirketleşmesi gelirleri arıtacak Profesyonel futbol Liglerini
Şirketleştirerek, Türk Futbolunu Borç sarmalından kurtaracağız.
TÜRK FUTBOLU ALTYAPI SİSTEMİ GELİŞTİRİLECEKTİR
Türk futbolu altyapısının geliştirilmesi için kulüpler, federasyonlar, yerel yönetimler, eğitim
kurumları, iş dünyası ve toplum kuruluşları arasında işbirlikleri ve ortaklıklar kurulacaktır. Bu
ortaklıklar, kaynak paylaşımı, bilgi transferi, teknik destek ve farklı perspektiflerin bir araya
getirilmesi sağlanacaktır.
Altyapıdaki futbolcuların teknik, taktik ve fiziksel açıdan gelişebilmeleri için uygun
eğitim programları tasarlanacaktır. Bu programlar ile, genç futbolcuların bireysel becerilerini
geliştirmelerini, takım oyununu öğrenmelerini ve futbol zekalarını artırmalarını hedeflenecektir. Aynı zamanda, futbolculara karakter gelişimi, disiplin, spor etiği ve sağlıklı yaşam konularında da eğitim
verilecektir.
Altyapıya katılacak futbolcuların yeteneklerinin tespiti için etkili tarama ve seçme
süreçleri düzenlenecektir. Bu süreçler, geniş bir yelpazede futbol yeteneklerini değerlendirebilecek
nitelikli antrenörler, gözlemciler ve uzmanlar tarafından yürütülecektir. Objektif kriterler ve
performansa dayalı değerlendirme yöntemleri kullanılacaktır.
Altyapıdaki futbolcuların gelişimini destekleyecek kaliteli antrenörlerin yetiştirilmesi
sağlanacaktır. Antrenör eğitim programları, alt yapılara özel modern futbolun teknik, taktik ve
pedagojik yönlerini kapsayacaktır. Ayrıca, antrenörlerin liderlik becerileri, iletişim yetenekleri ve
oyuncu gelişimine odaklanmaları için desteklenmeleri sağlanacaktır.
Türk futbolunda alt yapının güçlendirilmesi için, Kulüplerin altyapı birimlerinin etkin
bir şekilde yönetilmesi ve organize edilmesi sağlanacaktır. Altyapıyı desteklemek için yönetim,
finans, tesis yönetimi ve organizasyonel süreçler oluşturulacaktır. Kulüpler, altyapıya yatırım yapmaya
teşvik edilecek ve altyapıdan yetişen genç futbolculara profesyonel bir geçiş süreci sunmalarına destek
olunacaktır.
Altyapıdaki futbolcuların gelişimi için rekabetçi bir ortamın oluşturulması
sağlanacaktır. Ligler, turnuvalar ve kamp programları gibi rekabetçi platformlar düzenlenecek ve
futbolcuların düşük seviyeden yüksek seviyeye doğru adım adım ilerlemeleri sağlanacaktır. Ayrıca,
milli takımlara seçilebilecekleri ve uluslararası deneyim kazanabilecekleri fırsatlar da sunulacaktır.
Futbol altyapısının gelişimi için uygun tesislerin oluşturulması veya mevcut olanların
iyileştirilmesi sağlanacaktır. Bu tesisler, antrenman sahaları, kapalı salonlar, fitness merkezleri ve
uygun ekipmanlarla donatılacaktır. Ayrıca, eğitim merkezleri ve yurtlar gibi destekleyici hizmetler
sağlanacaktır.
STADYUMLARIN KULÜPLERE DEVİRLERİ SAĞLANACAK
Türkiye’deki Şehir Stadyumları Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte çıkaraılacak yeni bir
yasa ve protokol ile futbol kulüplerinin mülkiyetinde veya işletmesinde olacak şekilde
düzenlenecektir.
Kulüpler, stadyumu etkili bir şekilde işletebilmek için bir işletme planı oluşturmalıdır. Bu
plan, stadyumun günlük operasyonlarını, finansal yönetimini, personel yönetimini, güvenlik
düzenlemelerini ve tesisin bakımını üstlenecektir.
Kulüpler, stadyumun mali kaynaklarını yönetecek ve gelir-gider dengesini sağlayacaktır.
Bilet satışları, kiralama gelirleri, sponsorluk anlaşmaları, yiyecek ve içecek satışları gibi kaynakları
etkin bir şekilde kullanarak stadyumun sürdürülebilir bir finansal performans sergilemesi
sağlanacaktır.
Stadyumu işleten kulüpler, bilet satışlarından sorumludur. Bu, bilet fiyatlarının
belirlenmesi, bilet satış kanallarının yönetimi, bilet rezervasyon sistemi ve müşteri hizmetlerini
yürütecektir. Ayrıca, stadyumda misafirlerin rahat ve güvenli bir deneyim yaşamasını sağlamak için
misafir hizmetleri departmanı da kurulacaktır.
Stadyumların güvenliğinden kulüpler sorumludur. Güvenlik önlemlerinin alınması,
izinlerin ve lisansların alınması, acil durum planlarının oluşturulması ve uygulanması kulüplerin
görevleri arasında yer alacaktır. Ayrıca, stadyum işletmecileri ilgili yasal düzenlemelere uyulacak ve
yerel otoritelerle işbirliği yapılacaktır.
Stadyumların düzenli bakımı ve temizliği kulüplerin sorumluluğunda olacak Sahaların
bakımı, tribünlerin temizliği, aydınlatma sistemlerinin kontrolü, elektronik ekranların düzenli
çalışması gibi tesisin genel bakım ve onarım işleri düzenli olarak yapılacaktır.
Stadyumlar, sadece futbol maçları için değil, aynı zamanda diğer etkinlikler için de
kullanılacak, Kulüpler, konserler, etkinlikler, sergiler ve diğer spor etkinlikleri gibi farklı
organizasyonların stadyumu kullanması için etkinlik planlaması ve yönetimi yaparak gelirler elde
edecektir.
Stadyumların kulüpler tarafından etkin bir şekilde işletmeleri, stadyumu hem kulüp hem de
toplum için verimli bir kaynak haline getirecektir.
TÜRKİYE PROFESYONEL ÜNİVERSİTE LİGİ KURULACAK:
Türkiye’de bulunan 208 Üniversite bünyesinde, YÖK ve Türkiye Üniversiteler
Federasyonu ile yapılacak protokol çerçevesinde üniversiteler arasında rekabeti teşvik etmek
tanıtımı sağlamak ve öğrencilere rekabetçi spor deneyimi sunmak amacıyla Türkiye Profesyonel
Üniversite Ligi kurulacaktır.
Türkiye Profesyonel Üniversite Ligi, üniversitelerin spor takımlarının katılımıyla
gerçekleştirilecektir. Bu ligde öğrencilere spor yapma fırsatı sunmanın yanı sıra, üniversiteler
arasındaki dayanışmayı ve takım ruhunu da teşvik edecektir. Ayrıca, yetenekli sporcuların
keşfedilmesi ve geliştirilmesi için bir platform sağlayacaktır.
Türkiye Profesyonel Üniversite Liglerinin oluşturulması, üniversite futbolunun daha
popüler hale getirerek ve genç sporculara profesyonel seviyede rekabet etme şansı verecek,
futbol kariyerlerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Ayrıca, üniversiteler arasında spor kültürünü
geliştirmek ve rekabeti artırmak amacıyla düzenlenen bu lig, öğrencilerin sosyal bağlarını
güçlendirebilir ve üniversite deneyimini zenginleştirecektir.
Türkiye Profesyonel Üniversite Liginin finansmanı, organizasyonel yapısı, yayın hakları,
sponsorluk gibi konuların planlanması yapılacaktır. Ayrıca, üniversiteler arasında eşit katılımın
sağlanması, adil bir lig yapısının oluşturulması ve takımların profesyonel bir şekilde yönetilmesi gibi
konular da dikkate alınacaktır.
FUTBOL TARAFTAR GRUPLARINA YASAL STATÜ KAZANDIRILACAK
Futbol taraftar gruplarına yasal statü kazandırılması, onların haklarını koruma ve
organize olma imkanı sağlama amacıyla yapılması gereken bir süreçtir. Futbol taraftar gruplarına
yasal statü kazandırılması için;
Dernek veya vakıf kurmalarına destek olunacak, resmi bir yapıya sahip olmaları yasal
olarak tanınmaları sağlanacaktır.
Taraftar grupları, ilgili ülkenin dernek veya vakıf kurma yönetmeliklerine uygun olarak
kurulacaktır. Yerel makamlarla ve Kulüpler ile iletişime geçilerek ve gerekli kolaylıklar
sağlanacaktır.
Taraftar grupları, yönetim kurulu ve üyelerden oluşan bir yapıya sahip olacaklardır. Yönetim
kurulu, grup aktivitelerini yönetecek ve taraftarların haklarını koruma konusunda yasal
sorumluluklar taşıyacaktır. Üyeler, dernek veya vakfın amaçlarına uygun olarak grup faaliyetlerine
katılabileceklerdir.
Taraftar grupları, kulüpler, futbol federasyonu ve diğer ilgili paydaşlarla ilişkileri
geliştirilecek, iyi bir iletişim kurularak, taraftar gruplarının haklarının korunması, stadyum
deneyimlerinin iyileştirilmesi ve diğer taraftar hakları konularında ortak çalışmalar yapılacaktır.
Taraftar grupları, yasal statü kazanmalarının ardından, taraftar haklarına ilişkin yasal
düzenlemelerin yapılması veya mevcut yasaların iyileştirilmesi için girişimde bulunacak Bu, durum
taraftar haklarının korunması ve Türk futbol kültürünün geliştirilmesi sağlanacaktır.
TARAFTAR KONTROLLÜ LİG KURULACAK:
Taraftar Kontrollü Lig uygulamasındaki etkileşimli bir video yer paylaşımı aracılığıyla
taraftarlar, bu yeni ligdeki takımın tüm maçlarında gerçek zamanlı olarak yer alacak. Her bir
taraftar oylamasının sonucu oyun kurucuya iletilerek ve sahada uygulanacak. Ayrıca taraftarlar isim,
logo, renkler, oyuncular vb. öğeleri belirlemek için menajerlik rolüne de girebilecektirler.
Yeni nesil Taraftar Kontrollü Lig’de futbol organizasyonlarında oyunun içinde yer
alarak, oyunun gelişimine de katkı sağlayacaktır
Taraftar Kontrollü Lig’de ilk oyunlarını oynadığında, izleyiciler Madden kullanıcılarını
hatırlatmak için oluşturulmuş bir Twitch uzantısı aracılığıyla toplu olarak oyunları arayabilecekler.
Taraftarlar ayrıca oyun arama ekranında Twitch sohbeti aracılığıyla ekip üyeleriyle
etkileşime girebilecek ve Twitch'in ortak özelliğini kullanarak ünlülerle birlikte eylemi
izleyebileceklerdir.
TÜRK DÜNYASI FUTBOL ŞAMPİYONASI DÜZENLENECEK
Türk Dünyası Futbol Şampiyonası; Türkiye’nin başı çektiği futbol organizasyonuyla 7
bağımsız Türkî Cumhuriyetler (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan,
Türkmenistan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti). bir araya gelecektir. Türk devletlerinin önemli
takımlarının bulunduğu Kupa organizasyonu Türk devletleri için önemli bir gelir kapısı olacak.
Organizasyon, kulüplere yeni bir ekonomik gelir oluşturmasının yanı sıra, futbolcular
taraftarlar ve teknik direktörler arasında bilgi paylaşımı ve takımların gelişimine katkı
sağlayacaktır.
Türk Dünyası Futbol Şampiyonası; Türk dünyasında düşünce aşamasında olan spor
projeler ile birlikte geliştirilerek, Türk Dünyası ile ilgili Ülkeler, Kurum, kuruluş ve Sivil Toplum
Kurumları ile birlikte; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı önderliğinde, Gençlik ve Spor
Bakanlığı, Spor Bilimleri Derneği, Üniversiteler ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından
somutlaştırılarak konu ile ilgili; Uluslararası kuruluşlar olan Birleşmiş Milletler, Uluslararası
Olimpiyat Komitesi ve Dünya Futbol Federasyonuna sunarak, hayata geçirilmesi birlik ve
beraberliğimize güç katacak ve Türk dünyasına yeni bir heyecan getirerek moral kazandıracaktır.
FUTBOL HAKEMLİĞİ MESLEK YÜKSEKOKULU KURULACAK:
Türkiye'de futbol hakemlerinin yetiştirildiği resmi bir kurum bulunmamaktadır, ancak
Türkiye'de futbol hakemlerinin yetiştirildiği kurum Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesinde yer
alan "Hakem ve Gözlemci Eğitim Merkezi"dir. Bu merkez, TFF'nin yetki ve sorumlulukları
doğrultusunda hakem adaylarını eğitmektedir. Hakem adayları, TFF tarafından düzenlenen kurslara
katılarak teorik ve pratik eğitim alır ve sınavlara tabi tutulmaktadırlar.
Üniversiteler ve Spor Bilimleri Fakülteleri bünyesinde kurulacak olan Futbol Hakemliği
Meslek Yüksekokulu, 2 yıllık Ön Lisans olarak planlanacak, YÖK ve TFF ile Gençlik ve Spor
Bakanlığı ile birlikte ortak protokol ve yasal düzenlemeler ile hayata geçirilecektir.
Futbol Hakemliği Meslek Yüksekokulu eğitimlerinde futbolun kuralları, hakemlik
teknikleri, maç yönetimi ve iletişim becerileri gibi konuların yer aldığı ortak müfredat programları
geliştirilecektir.
Teorik eğitim sürecinin ardından adaylar, saha içinde uygulamalı eğitimler yapılacaktır.
Uzman hakemler ve akademisyenler tarafından yönlendirilen bu eğitimlerde, gerçek maçlarda
hakem yardımcısı veya düdük çalarak deneyim kazanacaklardır.
Teorik ve pratik eğitimlerin tamamlanmasının ardından adaylar, TFF tarafından düzenlenen
sınavlarda başarılı olan adaylar, hakemlik lisansı ve diploması almaya hak kazanacaklardır.
Hakemlik lisansı alan hakemler, düzenli olarak TFF, Hakem ve Gözlemci Eğitim
Merkezi organize edilen sürekli eğitim programlarına katılacak. Bu programlarla hakemlerin
bilgileri güncellenerek ve yeni gelişmeler takip edilecektir.
ANADOLU DA KAPANMIŞ KULÜPLERİ TÜRK FUTBOLUNA KAZANDIRILACAK:
Türkiye'de Anadolu'da kapanmış futbol kulüplerini Türk futboluna kazandırmak için
Anadolu'da kapanmış futbol kulüplerini canlandırmak için yerel topluluklar,
belediyeler, işadamları ve sporseverler arasında işbirlikleri oluşturulacak. Bu destekçilerle
iletişime geçerek kulüp için maddi ve manevi destek sağlamalarını sağlanacaktır.
Anadolu'da kapanmış futbol kulüpleri yeniden faaliyete geçirmek için bir komisyon ve
teknik ekip oluşturulacaktır.
Bu kulüplerin toplumla güçlü bir bağlantısı kurulacak, Yerel okullar, spor merkezleri ve
gençlik kulüpleri gibi kuruluşlarla işbirliği yaparak futbol etkinlikleri, kamplar veya turnuvalar
düzenlenecektir. Bu sayede kulüplerin tanınırlığını artırılacak ve yerel topluluk tarafından
desteklenmesini sağlanacaktır
Yeniden kurulacak kulüplerin, finansal sürdürülebilirliği için sponsorluk anlaşmaları
yapılacak. Yerel işletmelerle iletişime geçerek kulübe sponsorluk desteği sağlanacaktır.
Anadolu'da kapanmış futbol kulüplerini Türk futboluna kazandırmak için, yerel destek ve
işbirlikleri, kurumsal yapılanma, altyapı geliştirme, toplumla bağlantı kurma, sponsorluk ve
gelir kaynakları yaratma, iyi iletişim ve pazarlama stratejileri ve sürekli gelişime odaklanma
gibi adımlar atılacaktır. Bu adımlar futbol kulüplerini güçlü bir temel oluşturmasını ve sürdürülebilir
bir şekilde başarı elde etmesini sağlayacaktır.
KADIN FUTBOLU KULÜPLERİ DESTEKLENECEK VE LİGLERİ GÜÇLENDİRİLECEK
Türkiye’de Kadın futbolunun öneminin ve değerinin toplumda daha geniş bir şekilde
anlaşılması için bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır. Toplumun futbolu cinsiyet ayrımı olmadan
desteklemesi ve kadın futbolculara pozitif bir ortam sağlaması için eğitimler, seminerler ve
kampanyalar düzenlenecektir.
Kadın futbolu kulüpleri için teknik ekip, antrenör ve yönetim kadrolarının profesyonel eğitim
ve gelişim imkanlarına erişimi sağlanacaktır. Eğitim programları, seminerler, atölye çalışmaları ve
mentorluk programları gibi faaliyetlerle kulüp çalışanlarının ve antrenörlerin yetkinliklerinin
artırılması desteklenecektir.
Kadın futbolu liglerinin yapılandırılması ve profesyonel bir şekilde yönetilmesi
güçlendirilecektir. Liglerin daha rekabetçi hale getirilmesi, maç programlarının düzenli ve
izlenebilir olması, yeterli televizyon yayını ve medya kapsamı genişletilerek liglerin güçlenmesini
sağlanacaktır. Ayrıca, finansal ve yönetimsel açıdan sürdürülebilir bir lig yapısı oluşturulacaktır.
Kadın futbolu kulüplerine, Sponsorluk anlaşmaları, reklam gelirleri, bilet satışları gibi
gelir kaynakları oluşturarak kulüplerin maddi açıdan güçlenmeleri sağlanacaktır. Ayrıca, yerel
yönetimler, kurumsal şirketler ve spor destekçileriyle işbirlikleri kurarak kulüplere ek fonlar
sağlanacaktır.
Kadın futbolunda başarı ve sürdürülebilirlik için altyapıya yatırım yapılacak Kulüplerin
alt yapı tesislerinin ve antrenman imkanlarının geliştirilmesi, genç yeteneklerin keşfedilmesi ve
geliştirilmesi için çalışmalar yapılacaktır. Okullarla işbirlikleri yaparak futbol eğitimi programları
düzenlenecek ve genç kızlara erişimi artırılacaktır.
Kadın futbolu kulüplerinin tanınırlığını artırmak için etkili medya stratejileri
geliştirilecektir. Kulüplerin maçları, oyuncuları ve başarıları hakkında düzenli olarak medyaya
haberler ve basın bültenleri göndererek, sosyal medya platformlarında aktif olmak ve taraftar
etkinlikleri düzenlemek, kulüplerin ve liglerin görünürlüğünü artırılacaktır.
Amatör ve Profesyonel Futbolcular ve Antrenörlere Sosyal ve Sigorta Güvencesi
Sağlanacaktır
Amatör ve profesyonel futbolculara sosyal ve sigorta güvencesi sağlamak için farklı
yaklaşımlar mevcuttur. Bu yaklaşımlar ülkeden ülkeye ve ligden lige değişikli göstermektedir.
Profesyonel futbolcular ve antrenörler ile teknik direktörler genellikle futbol kulüpleri veya
federasyonlar tarafından istihdam edildikleri için, genellikle işverenleri tarafından sağlanan sosyal ve
sigorta haklarına sahip olmaktadırlar. Bu haklar, futbolcunun sağlık sigortası, emeklilik planı,
işsizlik sigortası ve diğer sosyal güvenceleri içerir. Ücretli futbolcular genellikle bir sözleşme
imzalar ve bu sözleşme genellikle çalışma koşullarını, sigorta haklarını ve maaşlarını düzenler.
Bazı ülkelerde, amatör futbolcuların sağlık sigortası veya kaza sigortası gibi temel sosyal
güvenceleri, spor federasyonları veya yerel yönetimler tarafından karşılanabilir. Diğer ülkelerde
ise amatör futbolcuların kendi kişisel sigorta planlarını satın almaları beklenir. Genç futbolcuların
mesleki futbol eğitimi sırasında sigortalanması sağlanır ve olası yaralanma veya hastalık
durumunda destek alabilecekleri bir sistem oluşturulur.
Türk futbolunda futbolcuların, futbol çalışanlarının sosyal ve sigorta güvencesi ve emeklilik
haklarının sağlanması konusunda en iyi uygulamaları belirlenerek, futbol federasyonu, kulüpler ve
hükümetler arasında işbirliği yapılacak. Amatör ve Profesyonel Futbolculara ve Antrenörlere
Sosyal ve Sigorta Güvencesi sağlanacak ve mevcut uygulamalar güçlendirilecektir.
Türk Futbolu Yeni Yayın Platformu TFF + (Plus) Kurulacak
Günümüzde geleneksel Televizyon artık yerini WEB TV, IPTV, OTT, VOD gibi yeni medya
araçlarına bırakmaktadır. İnternet araçlarının ve kullanımının yaygınlaşması ile birlikte gelişmiş
ülkelerdeki TV endüstrisindeki değişim, TV’nin bir ortam ve kültürel bir form olarak yeniden
şekillendiğine işaret etmektedir.
OTT (Over-The-Top), İnternet üzerinden yayınlanan görsel-işitsel içeriğin, içeriğin kontrolüne
veya dağıtımına bir İnternet servis sağlayıcısının (İSS) katılımı olmadan kullanıcıya sunulması anlamı
taşımaktadır.
TFF bünyesinde kurulacak olan Yeni Yayın Platformu TFF + (Plus) tarafından futbol lig
organizasyonları, video içerikleri, belgeseller, analizler, daha fazla Türk futbolu hayranının
etkileşimine ulaşacak izleyiciyi oranları artacaktır.
TFF+ Plus, tüm web ve mobil cihazlarda ve yakında bir dizi bağlı cihazda
kullanılabilecek. Farklı dillerde sunulacaktır.
Engelsiz Futbol ( Ampute ) Projesi Geliştirilecektir.
Ampute futbolu engelli bireylerin futbol oynayabilmeleri için özel olarak tasarlanmış bir
spor dalıdır. Engelli futbolun geliştirilmesi için öncelikli olarak engelli sporcuların fiziksel
altyapılarının iyileştirilmesi sağlanacaktır..
Engelli futbolcuların futbol becerilerini geliştirmeleri için özel eğitimler sağlanacaktır.
engelli futbolcuların bireysel yeteneklerini değerlendirilerek ve onlara özelleştirilmiş eğitim
programları sunulacaktır.
Engelli futbolun geliştirilmesi için farkındalık yaratılacak ve bu spor dalının
popülerleşmesi sağlanacaktır. Medya, sosyal medya ve diğer iletişim kanalları kullanılarak engelli
futbol etkinlikleri ve başarıları duyurulacaktır. Bu sayede engelli bireylerin ve genel toplumun bu spor
dalına ilgisi artırılacaktır.
Engelli futbolun gelişimi için uygun altyapı ve tesislerin oluşturulması veya mevcut
olanların iyileştirilmesi sağlanacaktır. Engelli futbolcuların erişimine uygun sahalar, engellerin
kaldırılması veya azaltılması, uygun tribünler ve spor salonları gibi altyapı çalışmaları yapılacaktır.
Engelli futbolun geliştirilmesi için uluslararası organizasyonlara ve ilgili federasyonlara
destek verilecektir. Bu organizasyonlar, engelli futbolun standartlarını belirlenmesine katkıda
bulunacak turnuvalar düzenlenerek ve sporcuların uluslararası platformlarda rekabet etmelerini
sağlanacaktır.
Engelli futbolun gelişimi için sponsorluk ve finansman desteği sağlanacak. Özel şirketler,
spor kulüpleri veya devlet kurumları engelli futbola maddi destek sağlaması ve bu sporun büyümesine
katkıda bulunulması için projeler geliştirilecektir.
DEPREM BÖLGESİNDEKİ KULÜPLERİMİZİ TÜRK FUTBOLUNA KAZANDIRACAĞIZ:
06 Şubat 2023 Ülkemizde yaşanan son depremlerden etkilenen OHAL ve AFET Bölgesindeki
(Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye,
Şanlıurfa, Elazığ) illerinde bulunan, Amatör ve Profesyonel, Kadın, Ampute futbol faaliyeti
gösteren Kulüpler, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından maddi ve manevi olarak desteklenmeleri
için çalışma başlatılacak, bu bölgedeki kulüplerin, Sigorta Vergi, Transfere engel vb. borçları çözüme
kavuşturulacak, normale dönmeleri sağlanarak, Türk futboluna kazandırılacaktır.
Deprem bölgesine etkilenen 11 ildeki futbol kulüplerin FİFA, UEFA nezdinde temaslar
sağlanarak, bölgeye özgü projeler geliştirilerek, oluşturulacak kredi ve fonlar ile futbola dönüşleri
sağlanacaktır.
Türk Futboluna, yeni bir Misyon ve Vizyon kazandıracağız..
Türk futbolunun rekabet gücünü ve marka değerini artırmak için hep birlikte çalışacağız.
Türk futbolunu hep birlikte yöneteceğiz...
Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu
TFF Başkan Aday
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