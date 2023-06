Sebahattin Devecioğlu, ses getirecek büyük projelerle TFF Başkan adayı oldu

TFF kongresi 22 Haziran'da Ankara'da gerçekleştirilecek. Mevcut Başkan Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra Prof.Dr Sebahattin Devecioğlu'da aday olacak. Bir süredir çalışmalarını yürüten Devecioğlu, Bölge Gündem Haber İmtiyaz Sahibi İbrahim Şahin'i ziyaret ederek projelerini anlattı.

TÜRK FUTBOLUNDA “DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM” PROJESİ başlığı altında yapacaklarını anlatan Sebahattin Devecioğlu, Fırat Üniversitesi'nde öğretim üyesi ve spor ekonomisi üzerine önemli çalışmalar yapmış bir isim.

Çeşitli kulüplerde futbol oynayan Devecioğlu, hedefinin Türk Futboluna hizmet etmek olduğunu söylüyor ve kongrede delegelerin ve spor kulüplerini desteğini bekliyor.

Prof.Dr.Sebahattin Devecioğlu'nun Türk Futbolunun gelişmesi için, başkan seçildiğinde yapacağı projeleri:



Türk futbolu ekosistemi, profesyonel futbol kulüplerinden amatör liglere, gençlik, kadın ve

engelli futboluna kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren birçok bileşenden oluşmaktadır. Aynı

zamanda futbolcular, teknik direktörler, futbol medyası, taraftarlar, hakemler, spor malzemeleri

üreticileri, futbol sahası inşaat firmaları, üniversiteler ve diğer birçok paydaşı içermektedir. Bu

paydaşlar, Türk futbolunun başarısı için önemli bir rol oynamaktadırlar. Türk futbolunun kurtuluşu,

Türkiye'deki futbol paydaşları ve faaliyetlerinin tamamının, dünyadaki gelişmelere uyum sağlayacak,

objektif kriterlere dayalı, hesap verebilir, sürdürülebilir “futbol ekosistemi” içerisinde yer almaları ile

mümkün olacaktır.

Türk Futbolunun önemli sayılabilecek; Yasal, Kurumsal, Yönetsel, Ekonomik, Finansal,

Problemleri bulunmaktadır.

Bu problemler içerisinde; Kurumsal Yönetim Yetersizliği, Yanlış Şirketleşme ve Halka arzın yarattığı

sorunlar, Devletin Futbola sponsorluğunun artarak devam etmesinin neden olduğu sorunlar,

Kontrolsüz Transfer Harcamaları, Ölçüsüz Ücret, maaş ve prim Personel Harcamalarının astronomik

artışı, Kulüplerin Artan Borçları, Ekonomik krizlerin etkisiyle artan finansman maliyetler,

Faaliyetlerinden kar yaratamayan kulüplerin giderek artan zararları sonucu, öz kaynaklarını

kaybetmeleri, Futbol yayınlarındaki gelir düşüşleri, Finansal sorunların giderek derinleşmesi

başlıkları yer almaktadır.

Türk futbolunun acil çözüm bekleyen problemleri bulunmaktadır. Bunlar;

Futbol eğitimi ve kültürünün yetersizliği: Türk futbolunda, futbol eğitimi ve kültürünün gelişmemiş

olması ve futbolun sadece sonuç odaklı bir şekilde değerlendirilmesi gibi sorunlar bulunmaktadır.

Futbolun sadece rekabet ve sonuç üzerine odaklanması, genç futbolcuların teknik ve taktiksel

becerilerini geliştirmelerini zorlaştırmaktadır.

Türk futbolunun çözüm bekleyen problemleri ise;

Altyapı eksiklikleri: Türk futbolunun en büyük sorunlarından biri, altyapı sisteminin yetersiz

olmasıdır. Altyapı tesislerinin yetersizliği, eğitim programlarının eksikliği ve yetenek taraması

süreçlerinin zayıf olması, genç futbolcuların gelişimini olumsuz etkilemektedir.

Yeterli antrenör eksikliği: Türk futbolunda yeterli antrenör eksikliği yaşanmaktadır. Antrenör

eğitimi ve gelişimi için yeterli programlar ve kaynaklar sağlanmaması, genç futbolcuların doğru bir

şekilde yönlendirilmesini ve gelişimini olumsuz etkilemektedir.

Şiddet ve kötü yönetim: Türk futbolunda şiddet olayları ve kötü yönetim sorunları yaygın olarak

görülmektedir. Taraftar şiddeti, kulüp içi çekişmeler, yolsuzluklar ve düzensizlik gibi sorunlar,

futbolun sağlıklı bir şekilde gelişmesini engellemektedir.

Alt yapıdan üst seviyeye geçişin zorluğu: Türk futbolunda genç futbolcuların altyapıdan üst seviyeye

geçiş yapmaları ve profesyonel futbol dünyasına adım atmaları zorlu bir süreç olabilmektedir. Genç

yeteneklerin yeterince fırsat bulamaması, takımlarda düzenli forma şansı elde etmekte zorlanmalarına

neden olmaktadır.

Finansal sorunlar: Türk futbol kulüpleri genellikle finansal sorunlarla mücadele etmektedir. Borç

yükleri, mali disiplin eksikliği ve sürdürülebilir gelir kaynaklarının yetersizliği, kulüplerin uzun vadeli

planlama yapmasını zorlaştırmakta ve genç yeteneklere yeterli destek sağlanmasını engel olmaktadır.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) idari yapısının; serbest piyasa mekanizmalarına uyum

sağlayabilecek rekabet, hız, kalite ve verimlilik şartlarını yerine getirerek etkinlik kazanacağı; mali

yapısındaki etkinliğin ise, finans kaynaklarının futbolla ilgili bütün kurum ve organizasyonları

kapsayacak şekilde objektif ve sistemli kullandırılmasına bağlı olduğu ileri sürülebilir. Özerkliğin

“mali açıdan kendi kendini finanse etme” ilkesinin sporda profesyonelliği ön plana çıkardığı göz

ardı edilmeyerek; T.F.F.’nin özerk kurumsal yapısının, sporun amatör dokusuna aykırı olmayan ve

günümüz şartlarına uygun çağdaş yönetim anlayışına kavuşturulması gerekmektedir.

TÜRK FUTBOLUNDA “DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM”

PROJELERİMİZ

Türk Futbolunu Dünyaya Tanıtarak Marka Değerini Artıracağız:

Türkiye Milli Futbol Takımı'nın uluslararası turnuvalarda başarılı olması, Türk futbolunu

dünyaya tanıtmak için önemli bir fırsattır. Türkiye Milli Futbol Takımları ve Kulüplerimiz, FIFA

ve UEFA organizasyonlarında iyi bir performans göstermeleri sağlanarak, Dünya medyası ve futbol

otoritelerinin ilgisini çekecektir. Türk futbolunun marka değerini artıracaktır.

Türk futbolu için uluslararası sponsorluk ve reklam işbirlikleri kurulacak, Türk futbolunun

görünürlüğünü artırılacaktır. Dünya markaları ile ortak projeler yürütülerek Türk futbolunu

dünya çapında daha geniş bir kitleye ulaştırılacaktır.

Türkiye'nin uluslararası futbol etkinliklerine ev sahipliği yapması sağlanacak, Türk futbolunu

dünya çapında tanıtım imkanları sağlanacaktır. Futbol ile ilgili büyük turnuvalar veya dostluk

maçları gibi etkinliklere ev sahipliği yapılarak, Türk futbolunun organizasyon yeteneklerini ve

tesislerini sergileyerek uluslararası ilgi çekmesi sağlanacaktır.

Türk futbolunu dünya çapında tanıtmak için yeni medya, sosyal medya ve dijital reklam,

pazarlama teknikleri ve stratejilerinden yararlanılacaktır.

Resmi takım ve oyuncu hesaplarını aktif bir şekilde kullanılarak içerik üretmek, videolar

paylaşmak ve etkileşime geçmek, uluslararası futbolseverleri ilgisi çekilerek, Türk futbolunu daha

geniş bir kitlelere yaygınlaştırılması sağlanacak, marka değeri güçlendirilecek, dünyada

tanınması sağlanacaktır.

TÜRK FUTBOLU ŞÛRASI DÜZENLEYECEĞİZ:

Türk Futbolu Şûrası, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen 2 yılda bir

düzenlenecek, Futbolun tüm paydaşların yer alacağı bir etkinlik olacaktır. Türk futboluyla ilgili

konuların tartışıldığı ve kararların alındığı önemli bir platforma dönüştürülecektir.

Futbol Şûrası’nda, Türk Futbol Ailesinin Paydaşları olan Kulüpler, Yöneticiler, Hakemler,

Futbolcular, Teknik Direktörler, Antrenörler, Futbolcu Temsilcileri, Sağlık Personelleri, Müsabaka

Organizatörleri, Medya Kuruluşları, Türkiye Spor Yazarları Derneği, Taraftar Dernekleri, Kulüpler

Birlikleri, Spor Bilimleri Derneği Üniversiteler, Bilim adamları Sivil Toplum Kuruluşların ile Futbol

ile ilgili ulusal ve uluslararası kişi, kuruluş ve çevreler, yer alacaktır.

Türk Futbolu Şurasında, Türk futboluyla ilgili önemli konuları içerecek, futbolun gelişimi,

problemleri, güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri gündeme getirilerek çözüm

öneriler ve tavsiye nitelikte kararlar alınacaktır.

Şura sonunda, alınan kararlar, önemli görüşler içeren bir sonuç bildirgesi kamuoyu ile

paylaşılacaktır, Şura’dan çıkacak sonuçlar, Türk futbolu ile ilgili gelecekteki adımları

belirleyecektir.

TÜRK FUTBOLU ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KURULACAK:

Futbol araştırmaları kapsamında yapılan bilimsel çalışmalar, genellikle futbolun

tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik etkileri, teknik ve taktiksel analizleri, antrenman

yöntemleri, sağlık ve performans gibi konuları ele almaktadır.

Futbol Araştırmaları Enstitüsü; Ulusal ve Uluslararası Akademik çevreler ile birlikte, Türk

futbolun farklı bileşenlerini analiz ederek, futbolun toplumsal etkisini ve futbolun kültürel ve sosyal

boyutlarını da araştıracak, futbolun gelişimine ve ilerlemesine katkıda bulunacak, oyunun gelişimine

ve toplumsal hayata katkı sağlayacaktır.

Futbol Araştırmaları Enstitüsü, akademisyenler, araştırmacılar, antrenörler,

futbolcular, spor yöneticileri, taraftarlar ve diğer ilgilenenler için bir kaynak merkezi olacaktır.

Bu enstitü, Türk futbolunun toplumsal etkisini ve futbolun kültürel ve sosyal boyutlarını araştırarak,

futbolun daha iyi anlaşılmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunarak, Türk futbol camiasına değerli

bilgiler sunacaktır.

Türk Futbolu Araştırmaları Enstitüsünde, Futbol Araştırma Geliştirme Projelerine Destek

Fonu sağlanacak, TUBİTAK, YÖK, Üniversiteler ve Araştırma Merkezleri ile koordinasyon

sağlanacak, Enstitü bünyesinde yapılacak bilimsel faaliyetler, Türk Futbolu Araştırmaları

Dergisinde yayınlanacak ve düzenlenecek olan Uluslararası Türk Futbolu Bilim Kongresinde

sunulacaktır.

TÜRK FUTBOLU İNOVASYON MERKEZİ KURACAĞIZ. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRMEYE ÖNEM VERİLECEK

Türk Futbolu İnovasyon Merkezi; Futbolda pazara giren ancak futbol oyununda kullanıma

hazır olmayan veya hali hazırda uygun olmayan yenilikçi ürünler ve hizmetler ile ilgilenen AraştırmaGeliştirme faaliyetleri yürüten platform olacaktır.

Türk Futbolu İnovasyon Merkezi; futbol dünyasının mevcut ihtiyaçlarını anlamak,

iyileştirmek ve nihayetinde doğru bir şekilde teknoloji sağlayıcılarının, üreticilerin, yeni kurulan

şirketlerin veya yerleşik şirketlerin çözmeye yardımcı olabileceği belirli zorluklara göre formüle etmek

için iç ve dış paydaşlarla sürekli diyalog içinde olacaktır.

Türk futbolu ile ilgili ürünler ve hizmetler yeni başlayanlar tarafından pazara sunulan

tamamen yeni ürünler veya yenilikçi yapıları nedeniyle yerleşik standartları ve gereksinimleri

karşılamayan mevcut ürünlerin yeni varyasyonları ile ilgili olacaktır.

İnovasyon Merkezi, futbolun teknoloji alanındaki potansiyelini keşfetmek ve gelişmeleri

araştırmak için çalışacaktır. Merkez, futbol performansını analiz etmek ve takımların ve oyuncuların

performansını iyileştirmek için veri bilimini kullanacaktır. İstatistiksel analiz, büyük veri işleme,

yapay zeka ve makine öğrenimi gibi tekniklerle futbol verilerini değerlendirecektir.

Merkez, futbol sahaları ve stadyumlarıyla ilgili iyileştirmeleri araştıracak ve

geliştirecektir. Yeni saha kaplamaları, aydınlatma sistemleri, tribün düzenlemeleri ve taraftar

deneyimini artıracak diğer yenilikler üzerinde çalışacaktır.

Futbol İnovasyon Merkezi, futbolun sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik alanında ilerlemesini

teşvik edecek. Çevre dostu stadyum tasarımları, enerji verimliliği, geri dönüşüm projeleri,

toplum projeleri ve futbolun dezavantajlı gruplarla ilişkisini geliştirmek gibi konular üzerinde

çalışacaktır.

Futbol İnovasyon merkezinde; Yapay Zeka, Metaverse, Web3.0, uygulamaları ile birlikte,

yeni ürün ve hizmetler geliştirilerek katma değer oluşturulacak

Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu’nun FIFA,

UEFA STANDARTLARINA KAVUŞTURULACAK

Türk spor yönetiminde özellikle federasyonlar açısından tartışıla gelen özerklik T.F.F.’nin

mevcut idari yapısında “özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişilik”, “tahkim’’ ve “seçim” ile ilgili

uygulamaların yetersiz olduğu; mali yapısında ise, mal ve hizmet üretimi, tüketimi, bölüşümü ve

bunların denetlenmesi konularında çözüm bekleyen bir dizi sorunun olduğu yıllardır tartışılmaktadır.

Dünya Futbolunun yöneticiler kuruluşu olan F.I.F.A. Futbolda kuralların uygulanması,

değiştirilmesi, uluslararası maçların ve turnuvaların düzenlenmesi konusunda en yetkili

organdır. U.E.F.A. ise Avrupa futbolunun sorunlarım incelemek, birlik üyelerinin sportif ilişkilerini

geliştirmek, pekiştirmek ve karşılıklı menfaatlerini korumayı amaçlamaktadır. Birlik üyeleri arasında

çıkabilecek muhtelif problemleri ve ihtilafları önlemek, organizasyonlar düzenleyerek, başarılı

olanları ödüllendirmek ve bu yolla üyeleri arasında rekabet ortamı yaratarak, Avrupa futbolunun

ilerlemesine katkıda bulunmaktadır.

TFF, bu çerçevede; dünya futbolunu yakından takip etmelidir. Futbolun tepe yönetimleri

olan FIFA, UEFA’nın çalışmalarının uygulamalarını ve projelerini yakından takip etmeli bu

kurumlar ile eşgüdüm içinde çalışmalı, futbolun taban birlikleri ve paydaşları ile birlikte

sürdürülebilir idari ve mali bir yapı oluşturmalıdır.

Mutlak sportif başarı için yapılan sınırsız ve fütursuzca yapılan finansal harcamalar Türk

futbolunun en büyük problemidir. Nitekim bu problem yeni Yeni çıkarılan “7405 sayılı Spor

Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’nun en öncelikli gerekçesidir.

“5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu ile 7405

sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun’ u yeni çıkarılacak Türkiye Futbol Federasyonu

Kanunu ile uyumlu hale getirilecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Alt Kurullar, Genel Kurullar ve

ÜYE ( DELEGE ) YAPISI GÜÇLENDİRİLECEK:

Türkiye Futbol Federasyon Kanunu’nda 1923 yılından bu güne kadar 7 defa değişiklik

yapılmış, 42 Federasyon başkanı görev yapmıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Yapısı güçlendirilecek, Başkan dışındaki

yönetim kurulu üyeleri yetki konusunda sorumluluklar üstlenecek ve 7/24 Mesai kavramı içerisinde

çalışacaklardır.

Türkiye Futbol Federasyonu Alt Kurullarının yetki ve sorumlukları artırılmalı aktif hale

getirilecektir.

6 bin tescilli futbol kulübün temsil ettiği 312 delegenin Türk Futbolunda Başkan

Adayının belirlenmesinden çok yapısal reformlara ihtiyaç bulunmaktadır.

Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurul yapısı, değiştirilecek, Futbolun tüm paydaşlarının;

(Yöneticiler, Futbolcular, Hakemler, Teknik adamlar, Kadın Futbolu Temsilcileri, Engelli

Futbolcu Temsilcileri, Medya Mensupları ve Taraftar Grupları) ile birlikte Futbol ile ilgili Spor

Bilimleri Derneği, Spor Yöneticileri Derneği gibi futbol ile ilgili tüm Sivil Toplum Kuruluşları ve

temsilcileri yer alçak, oy kullanma hakkına sahip olacaklardır.

TÜRKİYE PROFESYONEL FUTBOL LİGLERİNİ ŞİRKETLEŞTİRİLECEK:

Dünyada birçok ülkede şirket olan futbol ligleri bulunmaktadır. Şirket olan; İngiltere

Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, ligler

genellikle profesyonel futbol kulüplerini bir araya getirerek, rekabetçi bir ortamda mücadele etmelerini

sağlamakta, televizyon, ticari, reklam ve sponsorluk anlaşmaları sağlayarak gelirlerini

artırmaktadırlar.

İngiltere Premier Lig: İngiltere'nin en üst düzey futbol ligi olan Premier Lig, 1992 yılında

kurulan bir şirket olarak faaliyet göstermektedir. Premier Lig, 20 profesyonel futbol kulübünü bir

araya getirir ve büyük bir televizyon ve ticari anlaşmalar ağıyla desteklenir.

İspanya La Liga: İspanya'nın en üst düzey futbol ligi olan La Liga da bir şirket olarak faaliyet

göstermektedir. La Liga, 20 takımı içerir ve ünlü kulüplerin yanı sıra dünya çapında birçok tanınmış

futbol oyuncusunu barındırır.

Almanya Bundesliga: Almanya'nın en üst düzey futbol ligi olan Bundesliga da 1963 yılından

bu yana bir şirket olarak faaliyet göstermektedir. Bundesliga, 18 takımdan oluşur ve Alman

futbolunun en rekabetçi liglerinden biridir.

İtalya Serie A: İtalya'nın en üst düzey futbol ligi olan Serie A da bir şirket tarafından

yönetilmektedir. Serie A, 20 profesyonel futbol kulübünü içerir ve dünyaca ünlü kulüpler ve

oyunculara ev sahipliği yapar.

Fransa Ligue 1: Fransa'nın en üst düzey futbol ligi olan Ligue 1, 2002 yılından bu yana bir

şirket olarak faaliyet göstermektedir. Ligue 1, 20 takımdan oluşur ve Fransız futbolunun en üst düzey

yarışmasıdır.

Türkiye’de Profesyonel Futbol Ligleri; Süper Lig ve Alt Liglerin ticari şirketler tarafından

yönetilmesi, liglerin profesyonel yönetimini sağlamaya, yayın haklarının pazarlanmasına ve

finansal gelirlerin artırılmasına yardımcı olacaktır.

Türkiye’de Profesyonel Liglerin şirketleşmesi gelirleri arıtacak Profesyonel futbol Liglerini

Şirketleştirerek, Türk Futbolunu Borç sarmalından kurtaracağız.

TÜRK FUTBOLU ALTYAPI SİSTEMİ GELİŞTİRİLECEKTİR

Türk futbolu altyapısının geliştirilmesi için kulüpler, federasyonlar, yerel yönetimler, eğitim

kurumları, iş dünyası ve toplum kuruluşları arasında işbirlikleri ve ortaklıklar kurulacaktır. Bu

ortaklıklar, kaynak paylaşımı, bilgi transferi, teknik destek ve farklı perspektiflerin bir araya

getirilmesi sağlanacaktır.

Altyapıdaki futbolcuların teknik, taktik ve fiziksel açıdan gelişebilmeleri için uygun

eğitim programları tasarlanacaktır. Bu programlar ile, genç futbolcuların bireysel becerilerini

geliştirmelerini, takım oyununu öğrenmelerini ve futbol zekalarını artırmalarını hedeflenecektir. Aynı zamanda, futbolculara karakter gelişimi, disiplin, spor etiği ve sağlıklı yaşam konularında da eğitim

verilecektir.

Altyapıya katılacak futbolcuların yeteneklerinin tespiti için etkili tarama ve seçme

süreçleri düzenlenecektir. Bu süreçler, geniş bir yelpazede futbol yeteneklerini değerlendirebilecek

nitelikli antrenörler, gözlemciler ve uzmanlar tarafından yürütülecektir. Objektif kriterler ve

performansa dayalı değerlendirme yöntemleri kullanılacaktır.

Altyapıdaki futbolcuların gelişimini destekleyecek kaliteli antrenörlerin yetiştirilmesi

sağlanacaktır. Antrenör eğitim programları, alt yapılara özel modern futbolun teknik, taktik ve

pedagojik yönlerini kapsayacaktır. Ayrıca, antrenörlerin liderlik becerileri, iletişim yetenekleri ve

oyuncu gelişimine odaklanmaları için desteklenmeleri sağlanacaktır.

Türk futbolunda alt yapının güçlendirilmesi için, Kulüplerin altyapı birimlerinin etkin

bir şekilde yönetilmesi ve organize edilmesi sağlanacaktır. Altyapıyı desteklemek için yönetim,

finans, tesis yönetimi ve organizasyonel süreçler oluşturulacaktır. Kulüpler, altyapıya yatırım yapmaya

teşvik edilecek ve altyapıdan yetişen genç futbolculara profesyonel bir geçiş süreci sunmalarına destek

olunacaktır.

Altyapıdaki futbolcuların gelişimi için rekabetçi bir ortamın oluşturulması

sağlanacaktır. Ligler, turnuvalar ve kamp programları gibi rekabetçi platformlar düzenlenecek ve

futbolcuların düşük seviyeden yüksek seviyeye doğru adım adım ilerlemeleri sağlanacaktır. Ayrıca,

milli takımlara seçilebilecekleri ve uluslararası deneyim kazanabilecekleri fırsatlar da sunulacaktır.

Futbol altyapısının gelişimi için uygun tesislerin oluşturulması veya mevcut olanların

iyileştirilmesi sağlanacaktır. Bu tesisler, antrenman sahaları, kapalı salonlar, fitness merkezleri ve

uygun ekipmanlarla donatılacaktır. Ayrıca, eğitim merkezleri ve yurtlar gibi destekleyici hizmetler

sağlanacaktır.

STADYUMLARIN KULÜPLERE DEVİRLERİ SAĞLANACAK

Türkiye’deki Şehir Stadyumları Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte çıkaraılacak yeni bir

yasa ve protokol ile futbol kulüplerinin mülkiyetinde veya işletmesinde olacak şekilde

düzenlenecektir.

Kulüpler, stadyumu etkili bir şekilde işletebilmek için bir işletme planı oluşturmalıdır. Bu

plan, stadyumun günlük operasyonlarını, finansal yönetimini, personel yönetimini, güvenlik

düzenlemelerini ve tesisin bakımını üstlenecektir.

Kulüpler, stadyumun mali kaynaklarını yönetecek ve gelir-gider dengesini sağlayacaktır.

Bilet satışları, kiralama gelirleri, sponsorluk anlaşmaları, yiyecek ve içecek satışları gibi kaynakları

etkin bir şekilde kullanarak stadyumun sürdürülebilir bir finansal performans sergilemesi

sağlanacaktır.

Stadyumu işleten kulüpler, bilet satışlarından sorumludur. Bu, bilet fiyatlarının

belirlenmesi, bilet satış kanallarının yönetimi, bilet rezervasyon sistemi ve müşteri hizmetlerini

yürütecektir. Ayrıca, stadyumda misafirlerin rahat ve güvenli bir deneyim yaşamasını sağlamak için

misafir hizmetleri departmanı da kurulacaktır.

Stadyumların güvenliğinden kulüpler sorumludur. Güvenlik önlemlerinin alınması,

izinlerin ve lisansların alınması, acil durum planlarının oluşturulması ve uygulanması kulüplerin

görevleri arasında yer alacaktır. Ayrıca, stadyum işletmecileri ilgili yasal düzenlemelere uyulacak ve

yerel otoritelerle işbirliği yapılacaktır.

Stadyumların düzenli bakımı ve temizliği kulüplerin sorumluluğunda olacak Sahaların

bakımı, tribünlerin temizliği, aydınlatma sistemlerinin kontrolü, elektronik ekranların düzenli

çalışması gibi tesisin genel bakım ve onarım işleri düzenli olarak yapılacaktır.

Stadyumlar, sadece futbol maçları için değil, aynı zamanda diğer etkinlikler için de

kullanılacak, Kulüpler, konserler, etkinlikler, sergiler ve diğer spor etkinlikleri gibi farklı

organizasyonların stadyumu kullanması için etkinlik planlaması ve yönetimi yaparak gelirler elde

edecektir.

Stadyumların kulüpler tarafından etkin bir şekilde işletmeleri, stadyumu hem kulüp hem de

toplum için verimli bir kaynak haline getirecektir.

TÜRKİYE PROFESYONEL ÜNİVERSİTE LİGİ KURULACAK:

Türkiye’de bulunan 208 Üniversite bünyesinde, YÖK ve Türkiye Üniversiteler

Federasyonu ile yapılacak protokol çerçevesinde üniversiteler arasında rekabeti teşvik etmek

tanıtımı sağlamak ve öğrencilere rekabetçi spor deneyimi sunmak amacıyla Türkiye Profesyonel

Üniversite Ligi kurulacaktır.

Türkiye Profesyonel Üniversite Ligi, üniversitelerin spor takımlarının katılımıyla

gerçekleştirilecektir. Bu ligde öğrencilere spor yapma fırsatı sunmanın yanı sıra, üniversiteler

arasındaki dayanışmayı ve takım ruhunu da teşvik edecektir. Ayrıca, yetenekli sporcuların

keşfedilmesi ve geliştirilmesi için bir platform sağlayacaktır.

Türkiye Profesyonel Üniversite Liglerinin oluşturulması, üniversite futbolunun daha

popüler hale getirerek ve genç sporculara profesyonel seviyede rekabet etme şansı verecek,

futbol kariyerlerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Ayrıca, üniversiteler arasında spor kültürünü

geliştirmek ve rekabeti artırmak amacıyla düzenlenen bu lig, öğrencilerin sosyal bağlarını

güçlendirebilir ve üniversite deneyimini zenginleştirecektir.

Türkiye Profesyonel Üniversite Liginin finansmanı, organizasyonel yapısı, yayın hakları,

sponsorluk gibi konuların planlanması yapılacaktır. Ayrıca, üniversiteler arasında eşit katılımın

sağlanması, adil bir lig yapısının oluşturulması ve takımların profesyonel bir şekilde yönetilmesi gibi

konular da dikkate alınacaktır.

FUTBOL TARAFTAR GRUPLARINA YASAL STATÜ KAZANDIRILACAK

Futbol taraftar gruplarına yasal statü kazandırılması, onların haklarını koruma ve

organize olma imkanı sağlama amacıyla yapılması gereken bir süreçtir. Futbol taraftar gruplarına

yasal statü kazandırılması için;

Dernek veya vakıf kurmalarına destek olunacak, resmi bir yapıya sahip olmaları yasal

olarak tanınmaları sağlanacaktır.

Taraftar grupları, ilgili ülkenin dernek veya vakıf kurma yönetmeliklerine uygun olarak

kurulacaktır. Yerel makamlarla ve Kulüpler ile iletişime geçilerek ve gerekli kolaylıklar

sağlanacaktır.

Taraftar grupları, yönetim kurulu ve üyelerden oluşan bir yapıya sahip olacaklardır. Yönetim

kurulu, grup aktivitelerini yönetecek ve taraftarların haklarını koruma konusunda yasal

sorumluluklar taşıyacaktır. Üyeler, dernek veya vakfın amaçlarına uygun olarak grup faaliyetlerine

katılabileceklerdir.

Taraftar grupları, kulüpler, futbol federasyonu ve diğer ilgili paydaşlarla ilişkileri

geliştirilecek, iyi bir iletişim kurularak, taraftar gruplarının haklarının korunması, stadyum

deneyimlerinin iyileştirilmesi ve diğer taraftar hakları konularında ortak çalışmalar yapılacaktır.

Taraftar grupları, yasal statü kazanmalarının ardından, taraftar haklarına ilişkin yasal

düzenlemelerin yapılması veya mevcut yasaların iyileştirilmesi için girişimde bulunacak Bu, durum

taraftar haklarının korunması ve Türk futbol kültürünün geliştirilmesi sağlanacaktır.

TARAFTAR KONTROLLÜ LİG KURULACAK:

Taraftar Kontrollü Lig uygulamasındaki etkileşimli bir video yer paylaşımı aracılığıyla

taraftarlar, bu yeni ligdeki takımın tüm maçlarında gerçek zamanlı olarak yer alacak. Her bir

taraftar oylamasının sonucu oyun kurucuya iletilerek ve sahada uygulanacak. Ayrıca taraftarlar isim,

logo, renkler, oyuncular vb. öğeleri belirlemek için menajerlik rolüne de girebilecektirler.

Yeni nesil Taraftar Kontrollü Lig’de futbol organizasyonlarında oyunun içinde yer

alarak, oyunun gelişimine de katkı sağlayacaktır

Taraftar Kontrollü Lig’de ilk oyunlarını oynadığında, izleyiciler Madden kullanıcılarını

hatırlatmak için oluşturulmuş bir Twitch uzantısı aracılığıyla toplu olarak oyunları arayabilecekler.

Taraftarlar ayrıca oyun arama ekranında Twitch sohbeti aracılığıyla ekip üyeleriyle

etkileşime girebilecek ve Twitch'in ortak özelliğini kullanarak ünlülerle birlikte eylemi

izleyebileceklerdir.

TÜRK DÜNYASI FUTBOL ŞAMPİYONASI DÜZENLENECEK

Türk Dünyası Futbol Şampiyonası; Türkiye’nin başı çektiği futbol organizasyonuyla 7

bağımsız Türkî Cumhuriyetler (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan,

Türkmenistan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti). bir araya gelecektir. Türk devletlerinin önemli

takımlarının bulunduğu Kupa organizasyonu Türk devletleri için önemli bir gelir kapısı olacak.

Organizasyon, kulüplere yeni bir ekonomik gelir oluşturmasının yanı sıra, futbolcular

taraftarlar ve teknik direktörler arasında bilgi paylaşımı ve takımların gelişimine katkı

sağlayacaktır.

Türk Dünyası Futbol Şampiyonası; Türk dünyasında düşünce aşamasında olan spor

projeler ile birlikte geliştirilerek, Türk Dünyası ile ilgili Ülkeler, Kurum, kuruluş ve Sivil Toplum

Kurumları ile birlikte; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı önderliğinde, Gençlik ve Spor

Bakanlığı, Spor Bilimleri Derneği, Üniversiteler ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından

somutlaştırılarak konu ile ilgili; Uluslararası kuruluşlar olan Birleşmiş Milletler, Uluslararası

Olimpiyat Komitesi ve Dünya Futbol Federasyonuna sunarak, hayata geçirilmesi birlik ve

beraberliğimize güç katacak ve Türk dünyasına yeni bir heyecan getirerek moral kazandıracaktır.

FUTBOL HAKEMLİĞİ MESLEK YÜKSEKOKULU KURULACAK:

Türkiye'de futbol hakemlerinin yetiştirildiği resmi bir kurum bulunmamaktadır, ancak

Türkiye'de futbol hakemlerinin yetiştirildiği kurum Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesinde yer

alan "Hakem ve Gözlemci Eğitim Merkezi"dir. Bu merkez, TFF'nin yetki ve sorumlulukları

doğrultusunda hakem adaylarını eğitmektedir. Hakem adayları, TFF tarafından düzenlenen kurslara

katılarak teorik ve pratik eğitim alır ve sınavlara tabi tutulmaktadırlar.

Üniversiteler ve Spor Bilimleri Fakülteleri bünyesinde kurulacak olan Futbol Hakemliği

Meslek Yüksekokulu, 2 yıllık Ön Lisans olarak planlanacak, YÖK ve TFF ile Gençlik ve Spor

Bakanlığı ile birlikte ortak protokol ve yasal düzenlemeler ile hayata geçirilecektir.

Futbol Hakemliği Meslek Yüksekokulu eğitimlerinde futbolun kuralları, hakemlik

teknikleri, maç yönetimi ve iletişim becerileri gibi konuların yer aldığı ortak müfredat programları

geliştirilecektir.

Teorik eğitim sürecinin ardından adaylar, saha içinde uygulamalı eğitimler yapılacaktır.

Uzman hakemler ve akademisyenler tarafından yönlendirilen bu eğitimlerde, gerçek maçlarda

hakem yardımcısı veya düdük çalarak deneyim kazanacaklardır.

Teorik ve pratik eğitimlerin tamamlanmasının ardından adaylar, TFF tarafından düzenlenen

sınavlarda başarılı olan adaylar, hakemlik lisansı ve diploması almaya hak kazanacaklardır.

Hakemlik lisansı alan hakemler, düzenli olarak TFF, Hakem ve Gözlemci Eğitim

Merkezi organize edilen sürekli eğitim programlarına katılacak. Bu programlarla hakemlerin

bilgileri güncellenerek ve yeni gelişmeler takip edilecektir.

ANADOLU DA KAPANMIŞ KULÜPLERİ TÜRK FUTBOLUNA KAZANDIRILACAK:

Türkiye'de Anadolu'da kapanmış futbol kulüplerini Türk futboluna kazandırmak için

Anadolu'da kapanmış futbol kulüplerini canlandırmak için yerel topluluklar,

belediyeler, işadamları ve sporseverler arasında işbirlikleri oluşturulacak. Bu destekçilerle

iletişime geçerek kulüp için maddi ve manevi destek sağlamalarını sağlanacaktır.

Anadolu'da kapanmış futbol kulüpleri yeniden faaliyete geçirmek için bir komisyon ve

teknik ekip oluşturulacaktır.

Bu kulüplerin toplumla güçlü bir bağlantısı kurulacak, Yerel okullar, spor merkezleri ve

gençlik kulüpleri gibi kuruluşlarla işbirliği yaparak futbol etkinlikleri, kamplar veya turnuvalar

düzenlenecektir. Bu sayede kulüplerin tanınırlığını artırılacak ve yerel topluluk tarafından

desteklenmesini sağlanacaktır

Yeniden kurulacak kulüplerin, finansal sürdürülebilirliği için sponsorluk anlaşmaları

yapılacak. Yerel işletmelerle iletişime geçerek kulübe sponsorluk desteği sağlanacaktır.

Anadolu'da kapanmış futbol kulüplerini Türk futboluna kazandırmak için, yerel destek ve

işbirlikleri, kurumsal yapılanma, altyapı geliştirme, toplumla bağlantı kurma, sponsorluk ve

gelir kaynakları yaratma, iyi iletişim ve pazarlama stratejileri ve sürekli gelişime odaklanma

gibi adımlar atılacaktır. Bu adımlar futbol kulüplerini güçlü bir temel oluşturmasını ve sürdürülebilir

bir şekilde başarı elde etmesini sağlayacaktır.

KADIN FUTBOLU KULÜPLERİ DESTEKLENECEK VE LİGLERİ GÜÇLENDİRİLECEK

Türkiye’de Kadın futbolunun öneminin ve değerinin toplumda daha geniş bir şekilde

anlaşılması için bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır. Toplumun futbolu cinsiyet ayrımı olmadan

desteklemesi ve kadın futbolculara pozitif bir ortam sağlaması için eğitimler, seminerler ve

kampanyalar düzenlenecektir.

Kadın futbolu kulüpleri için teknik ekip, antrenör ve yönetim kadrolarının profesyonel eğitim

ve gelişim imkanlarına erişimi sağlanacaktır. Eğitim programları, seminerler, atölye çalışmaları ve

mentorluk programları gibi faaliyetlerle kulüp çalışanlarının ve antrenörlerin yetkinliklerinin

artırılması desteklenecektir.

Kadın futbolu liglerinin yapılandırılması ve profesyonel bir şekilde yönetilmesi

güçlendirilecektir. Liglerin daha rekabetçi hale getirilmesi, maç programlarının düzenli ve

izlenebilir olması, yeterli televizyon yayını ve medya kapsamı genişletilerek liglerin güçlenmesini

sağlanacaktır. Ayrıca, finansal ve yönetimsel açıdan sürdürülebilir bir lig yapısı oluşturulacaktır.

Kadın futbolu kulüplerine, Sponsorluk anlaşmaları, reklam gelirleri, bilet satışları gibi

gelir kaynakları oluşturarak kulüplerin maddi açıdan güçlenmeleri sağlanacaktır. Ayrıca, yerel

yönetimler, kurumsal şirketler ve spor destekçileriyle işbirlikleri kurarak kulüplere ek fonlar

sağlanacaktır.

Kadın futbolunda başarı ve sürdürülebilirlik için altyapıya yatırım yapılacak Kulüplerin

alt yapı tesislerinin ve antrenman imkanlarının geliştirilmesi, genç yeteneklerin keşfedilmesi ve

geliştirilmesi için çalışmalar yapılacaktır. Okullarla işbirlikleri yaparak futbol eğitimi programları

düzenlenecek ve genç kızlara erişimi artırılacaktır.

Kadın futbolu kulüplerinin tanınırlığını artırmak için etkili medya stratejileri

geliştirilecektir. Kulüplerin maçları, oyuncuları ve başarıları hakkında düzenli olarak medyaya

haberler ve basın bültenleri göndererek, sosyal medya platformlarında aktif olmak ve taraftar

etkinlikleri düzenlemek, kulüplerin ve liglerin görünürlüğünü artırılacaktır.

Amatör ve Profesyonel Futbolcular ve Antrenörlere Sosyal ve Sigorta Güvencesi

Sağlanacaktır

Amatör ve profesyonel futbolculara sosyal ve sigorta güvencesi sağlamak için farklı

yaklaşımlar mevcuttur. Bu yaklaşımlar ülkeden ülkeye ve ligden lige değişikli göstermektedir.

Profesyonel futbolcular ve antrenörler ile teknik direktörler genellikle futbol kulüpleri veya

federasyonlar tarafından istihdam edildikleri için, genellikle işverenleri tarafından sağlanan sosyal ve

sigorta haklarına sahip olmaktadırlar. Bu haklar, futbolcunun sağlık sigortası, emeklilik planı,

işsizlik sigortası ve diğer sosyal güvenceleri içerir. Ücretli futbolcular genellikle bir sözleşme

imzalar ve bu sözleşme genellikle çalışma koşullarını, sigorta haklarını ve maaşlarını düzenler.

Bazı ülkelerde, amatör futbolcuların sağlık sigortası veya kaza sigortası gibi temel sosyal

güvenceleri, spor federasyonları veya yerel yönetimler tarafından karşılanabilir. Diğer ülkelerde

ise amatör futbolcuların kendi kişisel sigorta planlarını satın almaları beklenir. Genç futbolcuların

mesleki futbol eğitimi sırasında sigortalanması sağlanır ve olası yaralanma veya hastalık

durumunda destek alabilecekleri bir sistem oluşturulur.

Türk futbolunda futbolcuların, futbol çalışanlarının sosyal ve sigorta güvencesi ve emeklilik

haklarının sağlanması konusunda en iyi uygulamaları belirlenerek, futbol federasyonu, kulüpler ve

hükümetler arasında işbirliği yapılacak. Amatör ve Profesyonel Futbolculara ve Antrenörlere

Sosyal ve Sigorta Güvencesi sağlanacak ve mevcut uygulamalar güçlendirilecektir.

Türk Futbolu Yeni Yayın Platformu TFF + (Plus) Kurulacak

Günümüzde geleneksel Televizyon artık yerini WEB TV, IPTV, OTT, VOD gibi yeni medya

araçlarına bırakmaktadır. İnternet araçlarının ve kullanımının yaygınlaşması ile birlikte gelişmiş

ülkelerdeki TV endüstrisindeki değişim, TV’nin bir ortam ve kültürel bir form olarak yeniden

şekillendiğine işaret etmektedir.

OTT (Over-The-Top), İnternet üzerinden yayınlanan görsel-işitsel içeriğin, içeriğin kontrolüne

veya dağıtımına bir İnternet servis sağlayıcısının (İSS) katılımı olmadan kullanıcıya sunulması anlamı

taşımaktadır.

TFF bünyesinde kurulacak olan Yeni Yayın Platformu TFF + (Plus) tarafından futbol lig

organizasyonları, video içerikleri, belgeseller, analizler, daha fazla Türk futbolu hayranının

etkileşimine ulaşacak izleyiciyi oranları artacaktır.

TFF+ Plus, tüm web ve mobil cihazlarda ve yakında bir dizi bağlı cihazda

kullanılabilecek. Farklı dillerde sunulacaktır.

Engelsiz Futbol ( Ampute ) Projesi Geliştirilecektir.

Ampute futbolu engelli bireylerin futbol oynayabilmeleri için özel olarak tasarlanmış bir

spor dalıdır. Engelli futbolun geliştirilmesi için öncelikli olarak engelli sporcuların fiziksel

altyapılarının iyileştirilmesi sağlanacaktır..

Engelli futbolcuların futbol becerilerini geliştirmeleri için özel eğitimler sağlanacaktır.

engelli futbolcuların bireysel yeteneklerini değerlendirilerek ve onlara özelleştirilmiş eğitim

programları sunulacaktır.

Engelli futbolun geliştirilmesi için farkındalık yaratılacak ve bu spor dalının

popülerleşmesi sağlanacaktır. Medya, sosyal medya ve diğer iletişim kanalları kullanılarak engelli

futbol etkinlikleri ve başarıları duyurulacaktır. Bu sayede engelli bireylerin ve genel toplumun bu spor

dalına ilgisi artırılacaktır.

Engelli futbolun gelişimi için uygun altyapı ve tesislerin oluşturulması veya mevcut

olanların iyileştirilmesi sağlanacaktır. Engelli futbolcuların erişimine uygun sahalar, engellerin

kaldırılması veya azaltılması, uygun tribünler ve spor salonları gibi altyapı çalışmaları yapılacaktır.

Engelli futbolun geliştirilmesi için uluslararası organizasyonlara ve ilgili federasyonlara

destek verilecektir. Bu organizasyonlar, engelli futbolun standartlarını belirlenmesine katkıda

bulunacak turnuvalar düzenlenerek ve sporcuların uluslararası platformlarda rekabet etmelerini

sağlanacaktır.

Engelli futbolun gelişimi için sponsorluk ve finansman desteği sağlanacak. Özel şirketler,

spor kulüpleri veya devlet kurumları engelli futbola maddi destek sağlaması ve bu sporun büyümesine

katkıda bulunulması için projeler geliştirilecektir.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ KULÜPLERİMİZİ TÜRK FUTBOLUNA KAZANDIRACAĞIZ:

06 Şubat 2023 Ülkemizde yaşanan son depremlerden etkilenen OHAL ve AFET Bölgesindeki

(Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye,

Şanlıurfa, Elazığ) illerinde bulunan, Amatör ve Profesyonel, Kadın, Ampute futbol faaliyeti

gösteren Kulüpler, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından maddi ve manevi olarak desteklenmeleri

için çalışma başlatılacak, bu bölgedeki kulüplerin, Sigorta Vergi, Transfere engel vb. borçları çözüme

kavuşturulacak, normale dönmeleri sağlanarak, Türk futboluna kazandırılacaktır.

Deprem bölgesine etkilenen 11 ildeki futbol kulüplerin FİFA, UEFA nezdinde temaslar

sağlanarak, bölgeye özgü projeler geliştirilerek, oluşturulacak kredi ve fonlar ile futbola dönüşleri

sağlanacaktır.

Türk Futboluna, yeni bir Misyon ve Vizyon kazandıracağız..

Türk futbolunun rekabet gücünü ve marka değerini artırmak için hep birlikte çalışacağız.

Türk futbolunu hep birlikte yöneteceğiz...

Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu

TFF Başkan Aday

