Pendikspor tarihinde ilk kez muhteşem bir başarı elde ederek Süper Lig'e Yükselmeyi başardı

Spor Toto 1. Lig play-Off final maçında Pendikspor ile Bodrumspor Manisa Akhisar'da karşılaştı. Süper Lig'e yükselmek için ter dökülen mücadelede ipi göğüsleyen Pendikspor oldu. Pendikspor, müsabaka 2-1 kazanarak adını Süper Lig'e yazdırdı ve kupasına kavuştu.

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Pendikspor tarihinde ilk kez muhteşem bir başarı elde ederek Süper Lig'e Yükselmeyi başardı

Müsabakaya Bodrumsporlu futbolcular başladı.
Karşılaşmanın 29. dakikasında Pendikspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Adrien Regattin topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Kırmızı-beyazlı ekip bu golden yalnızca 2 dakika sonra, 31'de Thuram ile farkı 2'ye çıkardı.

Bodrumspor'u umutlandıran gol 38. dakikada geldi ve ilk yarı Pendikspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Bodrumspor 10 kişi kaldı. 61. dakikada Süleyman Özdamar yaptığı sert hareket nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşmayı 2-1 kazanan Pendikspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Pendikspor, Bodrumspor'u 2-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen son takım oldu. Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen İstanbul ekibinin gollerini Regattin ve Thuram kaydetti.

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Müsabakayı 5 bin Pendikli tribünlerden takip etti. Özellikle Pendikspor Taraftar Grubu Magnifico üyeleri 90 dakika boyunca takımlarını desteklediler.

Spor Toto 1'inci Lig Play-Off finalinde Bodrumspor'u 2-1 yenerek adını Süper Lig'e yazdıran Pendikspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, "Biz oyuncularımızla beraber bize verilen imkanları en iyi şekilde kullanarak bu takımı bugün Süper Lig'e çıkarma mutluluğunu yaşıyoruz. Çok mutluyum, gururluyum." dedi.

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: "Türkiye’de bu örneklere çok ihtiyaç var"

Pendikspor tarihine bir altın sayfa daha açıldığını kaydeden Özköylü, "Geçen sene bu zamanlar ikinci ligden birinci lige yükselmenin mutluluğunu yaşarken, bugün aynı mutluluğu Süper Lig'e çıkarak yaşadık. Gerçekten çok önemli maçlar. Yani bu başarı nasıl oldu, nasıl geldi, 2 senede bu takım, buraya nasıl çıktı, bu başarı nasıl elde edildi? Bunun hakikaten anlatmak lazım. Örneklendirmek lazım. Türkiye'de bu tür örneklere çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Türk futbolunun ekonomik anlamda kaosa gittiği dönemlerde böyle yatırımcıların kulüpleri alarak doğru bir şekilde doğru planlamalarla takımlarını başarıya ulaştırması hem Türk futboluna büyük katkı oluyor hem de bu işin içindeki emekçiler olarak bizler adına büyük bir şans oluyor. Çünkü her istediğimizin elimizin altında olduğu imkanlarımızın 4 kat olduğu bir kulüpte çalışma imkanı bulduk." ifadelerini kullandı.

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"İKİ SENEDE SÜPER LİG'E ÇIKAN ÇOK FAZLA TAKIM OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Özköylü, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, kulüp başkanı Mahmut Türkoğlu ve ekibine teşekkür ederek, şunları kaydetti:
"Onlar bize çok büyük bir imkan sundular. Biz oyuncularımızla beraber bize verilen imkanları en iyi şekilde kullanarak bu takımı bugün Süper Lig'e çıkarma mutluluğunu yaşıyoruz. Çok mutluyum, gururluyum. İki senede Süper Lig'e çıkan çok fazla takım olduğunu düşünmüyorum. Futbol tarihinde böyle bir başarıyı elde etmek de bizim adımıza ayrıca bir gurur. Bunun için oyuncularıma gerçekten çok teşekkür ediyorum."

Basın toplantısının sona ermesiyle toplantı odasına gelen Pendiksporlu futbolcular, Osman Özköylü'yü ıslatarak, Süper Lig'e çıkmanın coşkusunu burada sürdürdüler.

Pendikspor tarihindeki bu önemli müsabakayı, Pendik'ten Akhisar'a gelen Pendikli basın mensupları da takip ettiler.

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