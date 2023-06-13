Eski Yunan Dışişleri Bakanı Dendias Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında konuştu

Yunanistan ikinci kez seçimlere doğru ilerlerken, Türkiye ile ilişkilerin yeni dönemde devam ettirilmesi gerektiği yönünde analizler yapılıyor. Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kathimerini gazetesine verdiği bir röportajda, Türkiye ile ilişkilerde fırsat penceresinin açık kalması gerektiğine vurgu yaptı.

Savaşın eşiğine gelinde

Dendias, 'Mavi Vatan' söyleminin yarattığı endişeden bahsetti ve Türkiye ile yaşanan gerilimlere değindi. Özellikle 2020 yılında savaşın eşiğine gelindiğini ifade etti. Ayrıca, Ağustos 2020'de sismografik araştırmalar için 'Oruç Reis' adlı geminin faaliyetlerinin Yunanistan için büyük bir felaket olduğunu dile getirdi.

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Erdoğan Köprüleri Attı

Dendias, durumdan dolayı bir kaza yaşanmaması için mücadele ettiğini ve unutamayacağı bir diğer anın Erdoğan'ın köprüleri attığı gün olduğunu ifade etti.

Ayrıca, Yunanistan'ın eski Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Senatosu'nda "Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın!" demesinin ardından Erdoğan'ın "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok" şeklindeki sözlerini hatırlattı.

Dendias, Haziran 2022'de İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleşen tarihi NATO Zirvesi'nde yaşananların perde arkasını da anlattı. Bu olaydan sonra Madrid'deki zirvede Erdoğan ile görüşmek istediğini belirten Dendias, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme gerçekleştirmek için Erdoğan'dan izin istediğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu görüşmeye onay verdiğini ifade etti.

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Kathimerini, 'Dendias: Erdoğan ile Madrid'de bilinmeyen dörtlü' başlığıyla sunduğu röportajda sorulan sorulardan biri, "Yeni Erdoğan hükümeti kuruldu. Bu hükümeti nasıl değerlendirirsiniz?" oldu. yöneltilen soruya şu cevapları verdi;

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece iç politikada değil, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinde de yeni bir başlangıç yapmaya çalıştığı aşikar. Bu yeni başlangıç noktasının hangi yönde ilerleyeceği konusunda bir sonuca varmak için elbette çok erken" diyen Nikos Dendias, şöyle devam etti: "Bu konudaki can alıcı soru, Erdoğan'ın bundan sonra 21. yüzyıl Türkiye'si için ne istediğidir. Bu cevaplanmayı bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa ve Yunanistan ile yakın ilişkiler arzulayan müreffeh bir Türkiye seçeneğini seçmesini isterim. İradesini komşularına empoze etmeye çalışan 'süper güç' benzeri bir ülke seçeneğini değil."

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