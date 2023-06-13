Bingöl de cari açığı düşürecek kadar büyük demir cevheri keşfedildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, cari açığı 600 milyon dolar düşürecek büyüklükte demir cevheri keşfedildiğini açıkladı.

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Bingöl de cari açığı düşürecek kadar büyük demir cevheri keşfedildi

Bingöl'de yapılan bir keşif, ülke ve bölge ekonomisi için önemli bir gelişme olarak duyuruldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memleketini ziyaret ettiği sırada istihdam ve yatırım odaklı bir projeyi duyurdu. Yılmaz, "Servi bölgemizde çok ciddi bir demir cevheri keşfettik. Bunun proje çalışmaları devam ediyor. İlk etapta 800 milyon dolara kadar bir yatırım planlanıyor. İnşallah bu proje önümüzdeki kısa vadede başlayacak. Bu proje sadece Bingöl'e değil Türkiye'ye de değer katacak. Yılda 600 milyon dolar cari açığı düşürecek, tek başına bu proje. Ayrıca çok sayıda insanımıza iş ve istihdam imkanı sağlayacak." şeklinde konuştu.

Proje, 10 bin kişiye istihdam sağlayacak Bu keşif, bölgenin ekonomik potansiyelini artırması ve istihdam olanaklarını genişletmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, Türkiye'nin cari açığını düşürmesine ve yerli kaynakların kullanılmasına katkı sağlayacak.

300 Milyon ton demir cevheri rezervi

Bingöl'deki bölgede devam eden arama çalışmalarında 162 bin metre sondaj çalışması yapıldı ve yaklaşık 300 milyon ton demir cevheri rezervi tespit edildi. Bu rezervin kullanılmasıyla birlikte tesiste toplam 100 milyon ton demir cevheri veya pelet üretimi hedefleniyor.

Genç ilçesinde bulunan Servi bölgesinde teknik ve fiziki çalışmalar halen devam etmektedir. Projenin tamamlanması ve üretime başlamasıyla birlikte demir çelik sektöründe ham madde bağımlılığı önemli ölçüde azalacak. Yerli ve milli kaynakların ekonomiye kazandırılacağı bu tesisin hızlı bir şekilde tamamlanması ve üretime başlaması hedefleniyor.

Türkiye'nin en büyük demir cevheri tesisi

Tesis üretime geçtiğinde Türkiye'nin en büyük demir cevheri peletleme tesisi olacak ve ülkenin demir çelik sektörü için önemli bir üretim merkezi haline gelecektir. Bu gelişme, ülkenin dışa bağımlılığını azaltacak ve yerli kaynakların ekonomiye katkısını artıracak.

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