Asgari ücret mesaisi başlıyor! İlk toplantı bugün yapılacak

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret ara zammı için görüşmeler başlıyor. Tespit komisyonu, bugün ilk toplantısını yapacak.

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Asgari ücret mesaisi başlıyor! İlk toplantı bugün yapılacak

Asgari ücrete ilişkin zam için resmi görüşmeler bugün saat 14.00'te yapılacak olan Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısıyla başlıyor.

Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapacak.

Tarkan Zengin adlı AYBÜ Öğretim Üyesi, "Toplantıda ülkedeki ekonomik ve sosyal durum, geçim endeksleri, genel ücret seviyeleri ve benzeri faktörler göz önünde bulundurularak bir asgari ücret belirlenecektir" ifadesini kullandı.

KOMİSYON KARARI ERDOĞAN'A İLETİLİR

Zengin, görüşmenin ardından nihai rakamın belirlenmesi için gözlerin devletin zirvesine çevrileceğini ifade ederek şunları söyledi: "Komisyondan çıkan karar sayın Cumhurbaşkanımıza iletilir. Cumhurbaşkanımızın da geçmiş dönemde olduğu gibi son bir dokunuşu çalışanlar lehine bir katkı sağlar. Ardından belirlenen asgari ücret kamuoyuna açıklanır."

İlk toplantı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Asgari ücret mesaisi başlıyor! İlk toplantı bugün yapılacak

BAYRAMA GİRMEDEN TAMAMLANMASINI ARZULUYORUM

Akkol, ara zam konusunda anlaşmaya vardıklarını belirterek ifadesini tamamladı.

TİSK Başkanı Akkol, "Görüşümüz, bu süreci hızlı ve 3'lü mutabakatla tamamlamak yönündedir. Şahsi olarak, bayram sürecine girmeden bu sürecin tamamlanmasını arzuluyorum" şeklinde konuştu.

Hatırlanacağı üzere, ocak ayında asgari ücrete Cumhuriyet tarihinin en yüksek artışı yapılmış ve yüzde 54,66 zamla net 8 bin 506 liraya yükseltilmişti.

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