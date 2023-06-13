Asgari ücret mesaisi başlıyor! İlk toplantı bugün yapılacak

Asgari ücrete ilişkin zam için resmi görüşmeler bugün saat 14.00'te yapılacak olan Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısıyla başlıyor.

Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapacak.

Tarkan Zengin adlı AYBÜ Öğretim Üyesi, "Toplantıda ülkedeki ekonomik ve sosyal durum, geçim endeksleri, genel ücret seviyeleri ve benzeri faktörler göz önünde bulundurularak bir asgari ücret belirlenecektir" ifadesini kullandı.

KOMİSYON KARARI ERDOĞAN'A İLETİLİR

Zengin, görüşmenin ardından nihai rakamın belirlenmesi için gözlerin devletin zirvesine çevrileceğini ifade ederek şunları söyledi: "Komisyondan çıkan karar sayın Cumhurbaşkanımıza iletilir. Cumhurbaşkanımızın da geçmiş dönemde olduğu gibi son bir dokunuşu çalışanlar lehine bir katkı sağlar. Ardından belirlenen asgari ücret kamuoyuna açıklanır."

Haberin Devamı

İlk toplantı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir görüşme gerçekleştirdi.

BAYRAMA GİRMEDEN TAMAMLANMASINI ARZULUYORUM

Akkol, ara zam konusunda anlaşmaya vardıklarını belirterek ifadesini tamamladı.

TİSK Başkanı Akkol, "Görüşümüz, bu süreci hızlı ve 3'lü mutabakatla tamamlamak yönündedir. Şahsi olarak, bayram sürecine girmeden bu sürecin tamamlanmasını arzuluyorum" şeklinde konuştu.

Hatırlanacağı üzere, ocak ayında asgari ücrete Cumhuriyet tarihinin en yüksek artışı yapılmış ve yüzde 54,66 zamla net 8 bin 506 liraya yükseltilmişti.

Haberin Devamı

Bingöl de cari açığı düşürecek kadar büyük demir cevheri keşfedildi

CHP'de koltuğa bir aday daha! Görevden kaçınmam!

13 Haziran Salı günü güncel altın fiyatları, işte gram ve çeyrek altın fiyatı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı,13 Haziran yurtta hava durumu

Sel suları önüne kattığı her şeyi alıp götürdü, o anlar kameraya böyle yansıdı

Ebru Şallı'nın eşi göz altına alında, kendisinin de göz altına alındı iddiaları için açıklama yaptı