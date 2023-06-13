Fatih Portakal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle konuştu, sosyal medya ayağa kalktı

Gazetececi Fatih Portakal Kemal Kılıçdaroğlu'nun son yaptığı açıklamada"Ortaya çıkan tablo ağır bir yenilgi değildir. Sizin de ağır yenilgi demenizi doğru bulmam" sözlerine sert tepki göstererek açıklamalrda bulundu.

Portakal Kılıçdaroğlu'nun masada durmaya devam etmesini "Pişkin" diyerek tepki gösterdi.

Sözcü TV'de ana haberi sunan Portakal, "Biz sizin askeriniz değiliz ki, biz böyle yandan fondaş falan da değiliz. Siz kime böyle doğru bulmazsınız doğru bulursunuz, onun yetkisi sizde değil. Gururla ayrılabilirsiniz. Bu şekilde pişkinlik içerisinde bulunuyorsunuz" dedi.

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Portakal ayrıca seçimde değişim istediği için Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini ancak şu anda o koltukta oturmaması için bir yurttaş olarak mücadele edeceğini ifade etti.

Bu zamana kadar yapılan eleştiriler

"Böyle kibirli bir bakış açısı olamaz"

"CHP'nin neden kaybettiğini Kılıçdaroğlu'nu izlerken anlıyorsunuz. Bir lider ancak bu kadar kendisini dibe çekebilir. Böyle kibirli bir bakış açısı olamaz. 28 Mayıs öncesi rol mü yaptınız? Gururlu bir şekilde ayrılabilirdiniz. Ayrılmıyorsunuz"

"İç Anadolu'yu Tamamen Bırakmışsınız"

İnsanları küçümsüyorsunuz bir de yayında. O zaman siz İç Anadolu'yu tamamen bırakmışsınız. Köylü insanları tamamen bırakmışsınız. Şehirlerde mi oynayacaksınız? Alamıyorsunuz da. Haberin Devamı

"seçmenle Dalga Geçiyorsunuz"

"Ağır yenilgi değilmiş. Böyle enteresan cümle mi olur? Eğer iktidar değişmiyorsa, onu değiştirecek olan muhalefettir. O zaman sizin değişimizin için elimden gelen tüm mücadeleyi göstereceğim. Bu kibirle o koltuklarda oturamazsınız.Seçmenle dalga geçiyorsunuz."

"Hangi Dünyada Yaşıyorsunuz Siz Ya?"

Hangi dünyada yaşıyorsunuz ya siz? Değişmeniz gerekiyor. Bu kibirli tablonuzdan da vazgeçeceksiniz. Seçmeni mutsuz bırakıyorsunuz. Muhalefet değişmiyorsa vatandaş gerekeni yapar.

"Cesaretli Çıkın Arkadaş!"

"Parti içinde değişim isteyenler var. Cesaretli çıkın arkadaş! Özgür Özel ne kadar cesaretli? Partinin üst kademesi kesinlikle liderini değiştirmek istemiyor."

"İnsanlarda Artık Heyecan Yaratmıyorsunuz"

"Muhalefet lideri seçimler sonrası ilk kez yayına çıkıyor reytingler çok düşük. O ekranların dolması lazımdı. İnsanlarda artık heyecan yaratmıyorsunuz."

"PİŞKİNLİK YAPIYORSUNUZ"

Pişkinlik yapıyorsunuz. O koltukta oturmamamız için mücadele edeceğim. Kaybettiriyorsunuz. Kendinizi ve partiyi bitiriyorsunuz. CHP'nin artık yeni rotasını çizmesi gerekiyor. O koltukta oturamayacaksınız.

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