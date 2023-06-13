Bakan Yerlikaya dev operasyonu açıkladı! 47 ilde 237 gözaltı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Mali Suç Örgütlerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın koordinesinde, 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar neticesinde: 47 ilimizde 490 hedef şahsa yönelik Paravan Operasyonu düzenlendi. Şu ana kadar 237 şahıs gözaltına alındı. Operasyon devam ediyor Devletimizin ve Milletimizin menfaatleri önceliğimizdir. Operasyonda görev alan bütün kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"

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Mali Suç Örgütlerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın koordinesinde, 6️⃣aydır yürütülen planlı çalışmalar neticesinde:



4️⃣7️⃣ilimizde

4️⃣9️⃣0️⃣ hedef şahsa yönelik PARAVAN Operasyonu düzenlendi.



Şu ana kadar 2️⃣3️⃣7️⃣şahıs… pic.twitter.com/blxO8EhJSo — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 13, 2023

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN PARAVAN OPERASYONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

Yüzlerce vatandaşımızı mağdur eden ve devletimizi milyonlarca lira zarara uğratan Mali Suç Örgütlerine yönelik İl Cumhuriyet Başsavcılıklarımız talimatları ve KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Başkanlığımız koordinesinde yaklaşık 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar neticesinde; Haberin Devamı Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik, Parada Sahtecilik, İhaleye Fesat Karıştırma, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Sınav Usulsüzlükleri (6114 SKM), Tefecilik (Klasik ve Pos Tefeciliği) Suçlarını işledikleri tespit edilen 490 hedef şahsa yönelik, Mali Suçlar kapsamında 47 ilimizde bugün sabah saatlerinde PARAVAN operasyonu icra edilmiştir.

Operasyon kapsamında 237 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 102 adet fişek,

9 adet farklı şahıslar adına düzenlenmiş engelli sağlık raporu,

Çok sayıda sahte olduğu değerlendirilen altın ve ziynet eşyası,

Ayrıca çeşitli dokümanlar ele geçirilmiştir. Operasyon bütün hızıyla devam ediyor. Önceliğimiz; devletimizin ve vatandaşlarımızın menfaatleridir. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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