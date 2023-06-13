Rusya, Zelenskiy’inin memleketi Kryvyi Rih kentine füze yağdırdı!

Rus ordusunun Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin memleketi Kryvyi Rih kentine gerçekleştirdiği füzeli saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

VLADİMİR'İN MEMLEKETİNE FÜZE YAĞDI

Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu gece saatlerinde Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki Kryvyi Rih kentini füzelerle vurdu. Bölge Valisi Serhii Lysak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kryvyi Rih'e saldırı. Sivil alanlarda hasar meydana geldi. İlk bilgilere göre 5 katlı bir apartmandaki 3 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. Vali Lysak saldırıda 25 kişinin de yaralandığını belirterek 19'unın hastanede olduğunu aktardı.

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"RUS KATİLLER KONUTLARA, ŞEHİRLERE VE İNSANLARA KARŞI SAVAŞLARINA DEVAM EDİYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, memleketi Kryvyi Rih'e gerçekleştirilen saldırıya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Zelenskiy paylaşımında, "Rus katiller konutlara, şehirlere ve insanlara karşı savaşlarına devam ediyor. Maalesef ölü ve yaralılar var. Kurtarma operasyonu devam ediyor. Sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Teröristler asla affedilmeyecek ve fırlattıkları her füzeden sorumlu tutulacak" ifadelerini kullandı.

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