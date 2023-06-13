Kurban Bayram'ına az bir süre kala İstanbul’a kurbanlık hayvan girişleri başladı

Kurban Bayram'ına az bir süre kala ilçe tarım müdürlüğü ve jandarma ekipleri bayram süresince oluşabilecek sorunların önceden tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması amacıyla denetim gerçekleştirdi.

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Yaklaşan Kurban Bayram'ı öncesi ilçe tarım müdürlüğü ve jandarma ekipleri bayram süresince oluşabilecek sorunların önceden tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması amacıyla denetim gerçekleştirdi.

UYGUNSUZ HAYVANLARIN İSTANBUL'A GİRİŞİNE İZİN VERİLMEYECEK

İstanbul genelinde Kurban Bayramı boyunca il ve 39 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli Veteriner Hekimleri ile Acil Müdahale Ekipleri oluşturulmuş paydaş görev yapan Jandarma, Emniyet ve Belediye Zabıta ekipleri ile koordineli olarak çalışmalar yoğunlaştırıldı. Riva (YSS Köprüsü) ve Çamlıca Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktası (FSM Köprüsü) ile Kurtköy Mehmetçik Vakfı Dinlenme Tesislerinde, KMO Kurnaköy ve Mecidiye Gişeleri, Ahmediye Gişeleri Yol Kenarı Denetim İstasyonu ve Selimiye Tem Gişeleri Yol Kenarı Denetim istasyonlarında 7 gün 24 saat esasına göre denetim yapan ekipler, İstanbul'a giriş yapan hayvan yüklü araçlardaki küçükbaş ve büyükbaş hayvanların hastalık ve belge kontrolleri yapılarak, uygunsuz hayvanların girişine izin verilmeyecek. Ayrıca kara ve deniz yoluyla hayvan giriş çıkışlarını kontrol altına alan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kurban satış ve kesim yerleri ile ilgili çalışmalarını da sürdürmekte.

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13 HAZİRAN İTİBAREN İSTANBUL'A KURBANLIKLAR GİRİŞ YAPMAYA BAŞLADI

İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Bu sene kurban hizmetleri tebliğinin yayınlanmasıyla beraber 13 Haziran itibariyle İstanbul'a girişlere izin verileceği belirtildi orada. Biz de günler öncesinden valiliğimiz başkanlığında yapılan kurban hizmetleri komisyon toplantısıyla kararlarımızı aldık. Alınacak tedbirlere Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyon kararlarımızı aldık. Hazırlıklarımızı yaptık. Yaptığımız hazırlıklar neticesinde Kurban Bayramı döneminde özellikle hayvan hareketleri çoğaldığı için daha da hızlandığından dolayı kontrol noktalarında denetimlerimizi hızlandırdık. İçinde bulunduğumuz Riva Hayvan Sevk Kontrol Noktası'nda, Çamlıca'da, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, Mehmetçik tesislerinden giriş gişelerinde birçok noktada kontrol noktalarımız var. İstanbul'a giren hayvanlar İstanbul'un Trakya bölgesinin, Avrupa yakamızın da Trakya bölgesine dahil olup 2010 yılından itibaren şap hastalığına nari bölge olmasından dolayı Avrupa yakasına geçişlerde mutlaka kan analizlerinin olmasını ve Trakya'ya geçiş sağlık sertifikasının olmasını arıyoruz. Bu denetimleri de burada esas denetim geldiği noktada başlıyor. Orada hayvanlar geliyor İl, İlçe Tarım Müdürlüklerine burada gerekli sağlık kontrolleri aşılamalarının tamamı kontrol edildikten sonra veteriner sağlık raporu düzenleniyor. Kan analizleri varsa Trakya'ya geçecekse onların da Trakya'ya geçiş sertifikası hazırlandıktan sonra yola çıkıyorlar. Biz de bu noktada hayvanların sağlıklarını tekrar bir daha bakıyoruz her ihtimale karşı. belgeleri tamam mı, aşıları tamam mı, Bütün bunların kontrollerini yaptıktan sonra hayvan pazarlarına gönderiyoruz" dedi.

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