NASA uzay görevlerinde hayatını kaybeden kişi sayısını açıkladı!

NASA ve Sovyetler Birliği'nin uzay görevlerinde şimdiye kadar 21 kişinin hayatını kaybettiği rapor edildi.

YAYINLAMA
Google News
NASA uzay görevlerinde hayatını kaybeden kişi sayısını açıkladı!

NASA Emniyet ve Uçuş Güvenliği Direktör Yardımcısı Nigel Packham, bir açıklama yaparak uzay görevleri ve yer testlerinde 21 astronotun hayatını kaybettiğini belirtti. Seattle'daki Washington Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri profesörü Jim Hermanson ise 5 farklı görevde (3 NASA, 2 Sovyetler Birliği) toplamda ölümler olduğunu söyledi. Hermanson, bu kazaların genellikle ekipman hatası, insan hatası, politika ve yönetim hatalarının bir kombinasyonu sonucu meydana geldiğini ifade etti.

NASA uzay görevlerinde hayatını kaybeden kişi sayısını açıkladı!

NASA'nın uzay mekiği görevleri sırasında iki ölümcül kaza yaşandığına dikkat çekilerek, ilk kaza olan Uzay Mekiği Challenger'ın Ocak 1986'da kalkıştan 73 saniye sonra havada infilak ettiği hatırlatıldı. Bu kazada astronotlar arasında NASA'nın Uzaydaki Öğretmen Projesi kapsamında görev alan New Hampshire'dan bir öğretmen olan Christa McAuliffe'in de bulunduğu belirtildi. Kazanın nedeni, Cape Canaveral'da olağandışı soğuk hava koşulları nedeniyle sızdırmazlık malzemelerinin esnekliğini kaybetmesi olduğu ifade edildi.

Hermanson, bazı NASA mühendislerinin uyarılarına rağmen fırlatmanın ertelenmemesinin yönetimin kısmen sorumlu olduğunu belirtti ve "Sıcak gaz dışarı sızdı ve yakıt tankında yangın çıkardı, sonuçta büyük bir patlamaya neden oldu" dedi.

NASA uzay görevlerinde hayatını kaybeden kişi sayısını açıkladı!

NASA COLUMBIA GÖREVİ

İkinci NASA ölümcül uzay kazası Şubat 2003'te gerçekleşti. Uzay Mekiği Columbia'nın atmosfere yeniden giriş yaparken patlaması sonucunda 7 kişilik mürettebat hayatını kaybetti.

Nigel Packham, kalkış sırasında mekiğin köpük izolasyon malzemesinin koparak Columbia'nın kanadına zarar verdiğini ve hasar gören kanadın yüksek sıcaklıklara dayanamayarak mekiğin parçalanmasına yol açtığını ifade etti.

Packham, kazaların sadece uçuş sırasında değil yerde de gerçekleşebildiğini belirtti ve Apollo 1 kazasını örnek olarak verdi. Apollo 1 kazası, fırlatmadan önce gerçekleştirilen bir test sırasında kabinde çıkan yangın sonucunda 3 astronotun hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

NASA uzay görevlerinde hayatını kaybeden kişi sayısını açıkladı!

SOVYETLER BİRLİĞİ DÖNEMİ 4 KOZMONOT ÖLDÜ

Nigel Packham, Sovyetler Birliği döneminde 4 kozmonotun hayatını kaybettiğini ifade etti. İlk ölümcül kaza olan Soyuz 1'in 1967'de gerçekleştiğini ve iniş sırasında paraşüt hatası nedeniyle yere çakıldığını ve bu kazada bir kozmonotun hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Packham'a göre, uzay aracının henüz hazır olmadığı ve uçuş kontrol ekibinin atmosfere giriş sonrasında paraşüt hatası yaşanabileceğini bildiği halde, uçuşun politik bir olaya denk getirilmesinin kazaya sebep olduğunu iddia etti.

Jim Hermanson ise atmosfer dışında gerçekleşen ve üç kozmonotun hayatını kaybettiği tek kazanın 1971'deki Sovyetler Birliği uzay görevi olduğunu belirtti ve "genellikle kalkış ve iniş uçuşun en tehlikeli safhalarıdır" dedi.

Hermanson, NASA verilerine göre, Sovyetler Birliği tarafından kurulan ilk uzay istasyonunda üç haftadan uzun süre kalan kozmonotların, istasyondan ayrıldıklarında uzay aracında basınç düşüklüğü yaşandığını ve uzay giysisi giymeyen kozmonotların hayatını kaybettiğini belirtti.

Packham, bugüne kadar yaklaşık 650 kişinin uzayda uçtuğunu ve ticari uzay uçuşlarıyla bu sayının daha da artacağını ifade ederek, uzay görevlerinin "asla risksiz olmayacağını" vurguladı.

Türkiye'nin ilk kurulan uçak fabrikası milyonluk yatırımla yeniden hayat buluyorTürkiye'nin ilk kurulan uçak fabrikası milyonluk yatırımla yeniden hayat buluyor

Borsa İstanbul'da Şimşek etkisi! Rekor kırdı!Borsa İstanbul'da Şimşek etkisi! Rekor kırdı!

Bıttım Sabunu Nedir, Faydaları Nelerdir? Siirt Bıttım Sabunu Çeşitleri!Bıttım Sabunu Nedir, Faydaları Nelerdir? Siirt Bıttım Sabunu Çeşitleri!

Fatih Erbakan katıldığı toplantıda Millet İttifakını eleştirdiFatih Erbakan katıldığı toplantıda Millet İttifakını eleştirdi

Ryan Kent kimdir, nerelidir? Ryan Kent hangi mevkide oynuyor?Ryan Kent kimdir, nerelidir? Ryan Kent hangi mevkide oynuyor?

Saman yüklü traktör, transit kamyonla çarpıştı!Saman yüklü traktör, transit kamyonla çarpıştı!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Takma Tırnak Nasıl Çıkarılır? Takma Tırnak Asetonsuz Nasıl Çıkarılır?
Takma Tırnak Nasıl Çıkarılır? Takma Tırnak Asetonsuz Nasıl Çıkarılır?
Takma Tırnak Birden Fazla Kullanılır Mı, Kaç Kere Kullanılır? Takma Tırnak Boyanır Mı?
Takma Tırnak Birden Fazla Kullanılır Mı, Kaç Kere Kullanılır? Takma Tırnak Boyanır Mı?
Takma Tırnak Abdest Geçirir Mi? Diyanet İşleri Başkanlığının Cevabı!
Takma Tırnak Abdest Geçirir Mi? Diyanet İşleri Başkanlığının Cevabı!
Saç Boyası Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? Saç Boyası Nasıl Seçilir? Online Saç Rengi Deneme Linki
Saç Boyası Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? Saç Boyası Nasıl Seçilir? Online Saç Rengi Deneme Linki
Son Haberler
Genital Bölge Kararması Neden Olur? Genital Bölge Kararması İçin Doğal Yöntemler Nelerdir?
Genital Bölge Kararması Neden Olur? Genital Bölge Kararması İçin Doğal Yöntemler Nelerdir?
Geçmeyen Sivilce Sebepleri Nedir? Yüzdeki Sivilce Nasıl Geçer?
Geçmeyen Sivilce Sebepleri Nedir? Yüzdeki Sivilce Nasıl Geçer?
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain mayına kurban giden şehidimiz Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain mayına kurban giden şehidimiz Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
NASA uzay görevlerinde hayatını kaybeden kişi sayısını açıkladı!
NASA uzay görevlerinde hayatını kaybeden kişi sayısını açıkladı!
Saç Boyası Çeşitleri Nelerdir? Saç Boyası Doğal Renkler Nelerdir?
Saç Boyası Çeşitleri Nelerdir? Saç Boyası Doğal Renkler Nelerdir?
Almanya'da çalışıp Euro ile maaş almak isteyenlere dev fırsat! Bu iki mesleği yapanlar işe alınacak
Almanya'da çalışıp Euro ile maaş almak isteyenlere dev fırsat! Bu iki mesleği yapanlar işe alınacak
Çok Okunanlar
İYİ Parti'nin demirbaşlarından olan önemli isim partiden istifa ettiğini açıkladı
İYİ Parti'nin demirbaşlarından olan önemli isim partiden istifa ettiğini açıkladı
AK Partili Belediye Başkanı tabanı rahatsız eden bir harekete imza attı
AK Partili Belediye Başkanı tabanı rahatsız eden bir harekete imza attı
Eski İtalya Başbakanı Berlusconı hayatını kaybetti!
Eski İtalya Başbakanı Berlusconı hayatını kaybetti!
İtalya da camileri konu alan yeni kanun teklifi Müslüman topluluk tarafından büyük tepki çekti
İtalya da camileri konu alan yeni kanun teklifi Müslüman topluluk tarafından büyük tepki çekti
Migros dev personel alımını başlattı! Yüksek maaşla çalışma imkanı: O illerde yaşayanlara duyuruldu
Migros dev personel alımını başlattı! Yüksek maaşla çalışma imkanı: O illerde yaşayanlara duyuruldu
Bankada kariyer hedefleyene altın fırsat! Ziraat Bankası 150 memur alacak: KPSS şartı yok
Bankada kariyer hedefleyene altın fırsat! Ziraat Bankası 150 memur alacak: KPSS şartı yok
Yorumlananlar
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
Milyonlarca emekliye peş peşe zam müjdesi! En düşük emekli maaşı rahat nefes aldıracak: Emekli masasındaki yeni rakamı gören havalara uçacak!
Milyonlarca emekliye peş peşe zam müjdesi! En düşük emekli maaşı rahat nefes aldıracak: Emekli masasındaki yeni rakamı gören havalara uçacak!
CHP'li Murat Karayalçın'dan Kılıçdaroğlu yönetimine sert sözler! Parlamenter sistem olsaydı hezimet olurdu
CHP'li Murat Karayalçın'dan Kılıçdaroğlu yönetimine sert sözler! Parlamenter sistem olsaydı hezimet olurdu
En çok tercih edilen Phlips Morris grubu sigara markalarının güncel fiyatları tiryakileri üzecek
En çok tercih edilen Phlips Morris grubu sigara markalarının güncel fiyatları tiryakileri üzecek