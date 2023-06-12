NASA uzay görevlerinde hayatını kaybeden kişi sayısını açıkladı!

NASA Emniyet ve Uçuş Güvenliği Direktör Yardımcısı Nigel Packham, bir açıklama yaparak uzay görevleri ve yer testlerinde 21 astronotun hayatını kaybettiğini belirtti. Seattle'daki Washington Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri profesörü Jim Hermanson ise 5 farklı görevde (3 NASA, 2 Sovyetler Birliği) toplamda ölümler olduğunu söyledi. Hermanson, bu kazaların genellikle ekipman hatası, insan hatası, politika ve yönetim hatalarının bir kombinasyonu sonucu meydana geldiğini ifade etti.

NASA'nın uzay mekiği görevleri sırasında iki ölümcül kaza yaşandığına dikkat çekilerek, ilk kaza olan Uzay Mekiği Challenger'ın Ocak 1986'da kalkıştan 73 saniye sonra havada infilak ettiği hatırlatıldı. Bu kazada astronotlar arasında NASA'nın Uzaydaki Öğretmen Projesi kapsamında görev alan New Hampshire'dan bir öğretmen olan Christa McAuliffe'in de bulunduğu belirtildi. Kazanın nedeni, Cape Canaveral'da olağandışı soğuk hava koşulları nedeniyle sızdırmazlık malzemelerinin esnekliğini kaybetmesi olduğu ifade edildi.

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Hermanson, bazı NASA mühendislerinin uyarılarına rağmen fırlatmanın ertelenmemesinin yönetimin kısmen sorumlu olduğunu belirtti ve "Sıcak gaz dışarı sızdı ve yakıt tankında yangın çıkardı, sonuçta büyük bir patlamaya neden oldu" dedi.

NASA COLUMBIA GÖREVİ

İkinci NASA ölümcül uzay kazası Şubat 2003'te gerçekleşti. Uzay Mekiği Columbia'nın atmosfere yeniden giriş yaparken patlaması sonucunda 7 kişilik mürettebat hayatını kaybetti.

Nigel Packham, kalkış sırasında mekiğin köpük izolasyon malzemesinin koparak Columbia'nın kanadına zarar verdiğini ve hasar gören kanadın yüksek sıcaklıklara dayanamayarak mekiğin parçalanmasına yol açtığını ifade etti.

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Packham, kazaların sadece uçuş sırasında değil yerde de gerçekleşebildiğini belirtti ve Apollo 1 kazasını örnek olarak verdi. Apollo 1 kazası, fırlatmadan önce gerçekleştirilen bir test sırasında kabinde çıkan yangın sonucunda 3 astronotun hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

SOVYETLER BİRLİĞİ DÖNEMİ 4 KOZMONOT ÖLDÜ

Nigel Packham, Sovyetler Birliği döneminde 4 kozmonotun hayatını kaybettiğini ifade etti. İlk ölümcül kaza olan Soyuz 1'in 1967'de gerçekleştiğini ve iniş sırasında paraşüt hatası nedeniyle yere çakıldığını ve bu kazada bir kozmonotun hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Packham'a göre, uzay aracının henüz hazır olmadığı ve uçuş kontrol ekibinin atmosfere giriş sonrasında paraşüt hatası yaşanabileceğini bildiği halde, uçuşun politik bir olaya denk getirilmesinin kazaya sebep olduğunu iddia etti.

Jim Hermanson ise atmosfer dışında gerçekleşen ve üç kozmonotun hayatını kaybettiği tek kazanın 1971'deki Sovyetler Birliği uzay görevi olduğunu belirtti ve "genellikle kalkış ve iniş uçuşun en tehlikeli safhalarıdır" dedi.

Hermanson, NASA verilerine göre, Sovyetler Birliği tarafından kurulan ilk uzay istasyonunda üç haftadan uzun süre kalan kozmonotların, istasyondan ayrıldıklarında uzay aracında basınç düşüklüğü yaşandığını ve uzay giysisi giymeyen kozmonotların hayatını kaybettiğini belirtti.

Packham, bugüne kadar yaklaşık 650 kişinin uzayda uçtuğunu ve ticari uzay uçuşlarıyla bu sayının daha da artacağını ifade ederek, uzay görevlerinin "asla risksiz olmayacağını" vurguladı.

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