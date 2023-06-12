Saman yüklü traktör, transit kamyonla çarpıştı!

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Argavlı Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında saman yüklü traktör ile transit kamyonet çarpıştı.

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Saman yüklü traktör, transit kamyonla çarpıştı!

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Argavlı Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında saman yüklü traktör ile transit kamyonet çarpıştı.

KAZADA SAMAN YÜKLÜ TRAKTÖR DEVRİLDİ

Edinilen bilgiye göre; Cemil U. kontrolündeki 09 ABM 042 plakalı saman taşıyan römorklu traktör ile Murat K. kontrolündeki ticari kamyonet çarpıştı. Kazada saman yüklü traktör devrildi, kamyonette ise ciddi maddi hasar oluştu. Kazada yaralanan olmazken trafik bir süre durma noktasına geldi, ekipler tarafından kontrollü trafik akışı sağlandı.

Saman yüklü traktör transit kamyonla çarpıştı!

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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KAYNAK: İHA

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