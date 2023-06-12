Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakim karşısında! İşte ilk savunması

Thodex kripto para borsasının kurucusu Faruk Fatih Özer, Türkiye'de yargı süreci başlatıldı. Özer, kurduğu kripto para sitesiyle 400 bin kişiye ait milyonlarca dolar değerindeki kripto parayla yurt dışına kaçtı. Dolandırıcılık suçlamasıyla aranan Özer, sonunda Arnavutluk'tan uçakla İstanbul'a getirildi. Şu anda Türkiye'de yargı süreci devam ediyor.

21 sanığın yargılanma süreci başladı. Faruk Fatih Özer, savcılık ve emniyetteki ifadelerinden sonra Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada detaylı bir açıklama yapacağını belirtti. Özer, tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildikten sonra Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Toplamda 7'si tutuklu olan 21 sanığın yargılanması başladı. Soruşturma süreci ve mahkeme duruşmaları devam ediyor.

Haberin Devamı

5 sanık mahkemeye gitti

Saat 10.30’da başlayan celsede Faruk Fatih Özer’in aralarında bulunduğu 5 sanık duruşma salonunda hazır edilirken diğer iki tutuklu sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBIS) ile bağlandı.

2 bin 27 mağdur iddianamede

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan 2021'de resen soruşturma başlatılmıştı.

Binlerce yıl hapsi isteniyor

Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Haberin Devamı

Faruk Fatih Özer'in savunması

Mahkemede dolandırcılık ve suç örgütü kurmakla yargılanan Özer savunmasınu şu sözlerle yaptı:

"Medyada ve iddianamede yer alan iddialar asılsızdır. Ben kimseyi dolandırmadım. Ben bir şirket kurmuştum, ve şirketim hacklendi. E-ticaret yaparak ticaret hayatıma bu şekilde başladım.



İlk kuruluş amacımız e ticaret yapmaktı. E-ticaretle uğraştığım için kripto para dikkatimi çekti. Sonrasında sosyal çevrem sayesinde kazanç elde edeceğimi gördüm ve şirketi bu yöne çevirdim.



Bünyeme kattığım yazılımcılarla mobil işlemlere başladım. Kripto para borsası kurmak için tüm hayatım dijital dünyayla iç içe girdi. Rakip şirketlere de baktığımda eksik olduklarını farkettim ve bu alanda büyümeye karar verdim. Şirketimdeki yazılımcılarla birlikte yazılımcı şirkette yaptığım satın alma sözleşmesini sunuyorum. 14.09.2017 de Şişli’de bir coin şirketi 100 bin lira ödenmiş sermaye ile kurdum.



İstanbul ticaret odasından aldığım belgemi de sunuyorum. Thodex sitesine giren kullanıcılara aydınlatma metni sunuluyordu. Siteye üye olan kişilerin kimlik bilgileri ve istenilen görselle birlikte kişinin doğru kişimi olduğunu belirleniyordu.



Sitenin alım satımı sitenin arka planındaki sistemden yapılıyordu. Kullanıcılar satın alma ve satma işlem komutu verdiğinde sistem liste sırasına alır ardından her işlemde komisyon parası alırdı."

Şirkette tek yetkili olduğunu ifade etti

Özer savunmasının devamında sitenin arka plandaki departmanlarının nasıl çalıştığını anlattı.

"Şirket üzerinde alınan tüm kararlar bana aittir. Ablam Serap Özer’in şirkette herhangi bir yetkisi yoktu. Şirketin benden başka yetkilisi yoktur. Thodex’in banka ile olan işlemleri otomatik olarak yapılıyordu.



Şirket üzerinde yapılan işlemleri bankalara excel tablosu şekilde her hafta kendim kontrol ederek gönderiyordum. Güvenlik açığı olmaması için bunu sadece ben yapıyordum. Çalışanlarımın 2 senedir tutuklu olması hukuk sistemimizde kara bir leke olarak hatırlanmasını istiyorum."

AK Partili Belediye Başkanı tabanı rahatsız eden bir harekete imza attı

Eski İtalya Başbakanı Berlusconı hayatını kaybetti!

Kontrolünü kaybeden İETT çok sayıda araca hasar vererek durabildi

Kızılcık Şerbeti'nin başrolü gönlünü yakışıklı oyuncuya kaptırdı, İlk kare geldi!

Ünlü şovmen yeni saç tarzı ile dikkatleri üzerine çekti

İYİ Parti'nin demirbaşlarından olan önemli isim partiden istifa ettiğini açıkladı