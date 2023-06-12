Anestol Merhem Nedir? Anestol Merhem Ne İşe Yarar? Cinsellikte Anestol Krem Kullanılır Mı?

Anestol merhem, genellikle lokal anestezik madde olan lidokain içeren bir kremdir. Lidokain, deride uygulandığında bölgesel olarak uyuşma ve ağrıyı azaltma özelliği olan bir maddedir. Anestol merhem, genellikle cilt üzerinde uygulandığında geçici olarak uyuşma sağlamak ve ağrıyı hafifletmek için kullanılır. Anestol merhem, ağrıyan bölgelerde geçici rahatlama sağlamak amacıyla kullanılabilir. Özellikle hemoroid veya anal çatlak gibi durumlarda anestol merhem tercih edilebilir. Ayrıca, ciltteki küçük kesikler, yüzeyel yanıklar, sivrisinek ısırıkları veya böcek sokmaları gibi durumlarda da kullanılabilir. . Peki, Cinsellikte anestol krem kullanılır mı?

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Cinsellikte Anestol Krem Kullanılır Mı?

Anestol merhem cinsel aktivitelerde kullanılmak için tasarlanmamıştır. Cinsel ilişki sırasında kullanıldığında, merhem partnerin cinsel zevkini azaltabilir ve uyuşma hissi nedeniyle duyuları etkileyebilir.

Ayrıca, cinsel ilişki sırasında ağrı veya rahatsızlık hissi varsa, bu durumun altında yatan nedeni belirlemek ve uygun tedaviyi sağlamak için bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir. Cinsel sağlıkla ilgili herhangi bir sorun veya endişe durumunda, bir cinsel sağlık uzmanına veya dermatoloğa danışmanız önerilir. Onlar size uygun tedavi seçenekleri ve tavsiyeler sunabilir.

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Anestol merhem veya benzeri lokal anestezik kremler cinsel ilişkide kullanım için önerilmez. Cinsel ilişkide duyusal deneyimin önemli bir parçası olan hisleri engelleyebilir ve partnerler arasındaki iletişimi zorlaştırabilir. Ayrıca, anestezik kremler cinsel temas sırasında hassas cilt dokusunu uyuşturarak cinsel zevki azaltabilir ve orgazmı engelleyebilir.

Cinsel aktivite sırasında ağrı, rahatsızlık veya hassasiyet hissediyorsanız, bu durumun altında yatan nedeni belirlemek için bir cinsel sağlık uzmanıyla görüşmek önemlidir. Profesyonel bir sağlık uzmanı, semptomlarınızı değerlendirebilir ve size uygun tedavi seçenekleri sunabilir. Cinsel sağlık konularında uzmanlaşmış bir uzmana danışmak, size en uygun çözümü bulmanıza yardımcı olacaktır.

Anestol Pomad Merhem Nasıl Kullanılır?

Anestol Pomad gerektiğinde günde birkaç defa uygulayabilirsiniz.

Geniş deri yüzeylerinde çok sık uygulanması halinde aşırı duyarlılık ortaya çıkar. Bu sebeple dikkatli kullanmanız gerekir.

Tek seferde uyguladığınız miktar 5 gr’ı aşmamalıdır. Ayrıca toplam günde en fazla 17-20 gr Anestol (850-1000 mg lidokaine eşdeğer) dozunu aşmamalısınız.

(850-1000 mg lidokaine eşdeğer) dozunu aşmamalısınız. Uygulama esnasında yeterli miktarda Anestol kremi iyice yedirerek sürmelisiniz.

Düzenli kullanım sonrası bırakmayı düşünürseniz tedaviyi sonlandırmadan önce doktorunuza danışmalısınız.

Anestol krem i çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

i çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanması gerekmektedir.

Son kullanma tarihi geçtiyse kullanmayınız.

Anestol Kullanmadan Önce Dikkat Etmeniz Gerekenler

Anestol ve amid tipi anesteziklere karşı alerjiniz bulunuyorsa bu ürünü kullanmayınız! Bakterilerin kana karıştığı ciddi bir enfeksiyon geçiriyorsanız ya da ilacı uygulayacağınız bölge ciddi olarak hasar görmüşse bu durumda ilacın emilimi ani olabileceğinden çok dikkatli olunması gerekmektedir.

Herhangi bir ilaca karşı alerjiniz varsa mutlaka doktora danışarak kullanmalısınız.

Anestol özellikle yaşlı ve çocuklarda bulunan açık yaralara uygulanırken olabildiğince küçük dozlar halinde uygulanmalıdır.

Geniş deri yüzeylerine ve kapalı pansuman altına uygulanması kalp ritim bozukluğu, nefes almada zorluk, koma ve hatta ölüme yol açabileceğinden aşırı kullanımdan kaçınılmalıdır.

Hamileyken Anestol kullanımı doktor tarafından gerekli görülmedikçe uygulanmamalıdır.

Anestol merhem anne sütüne geçebilmekte. Bu sebeple emziriyorsanız doktorunuz önermedikçe kullanmamalısınız.

İlacı kullanan kişi yaşlı ya da çocuk olması durumunda daha düşük dozda kullanılması gerekebilmektedir, doktorunuza danışınız.

Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz veya böbrek yetmezliğiniz bulunuyorsa doktorunuza danışarak ilacı tüketmeniz gerekmektedir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulama yapmayınız, yapmanız halinde doktora başvurunuz.

Doktor reçete etmediyse kullanmayınız.

Anestol Pomad merhem her dozunda 0.009 g metil paraben ve 0.021 g propil paraben (hidroksibenzoat) içermektedir. Alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilmektedir. Ayrıca bu tıbbi ürün her dozunda 11.970 g propilen glikol içermektedir. Ciltte tahrişe neden olabilmektedir.

Anestol Pomad Krem Yan Etkileri Nelerdir?

Anestol’ün içeriğinde bulunan maddelere karşı duyarlılığı olan kişilerde yan etkiye sebep olabilmektedir. Ayrıca yüksek dozda uyguladığınızda ciddi hasarlı ciltte aşağıdaki yan etkiler görülebilmektedir. Bu durumlardan biriyle karşılaşmanız durumunda mutlaka doktorunuza danışınız.