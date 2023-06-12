Hasmı sanıp yanlış kişiyi öldüren iki saldırgan, operasyonla yakalandı!

Beyoğlu'nda Mehmet İlhan Ergün'ü yanlışlıkla öldüren ve hasımları Cüneyt Yılmaz'ı yaralayan motosikletli 2 saldırgan polisin operasyonu sonucunda yakalandı.

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Hasmı sanıp yanlış kişiyi öldüren iki saldırgan, operasyonla yakalandı!

Beyoğlu'nda iddiaya göre uyuşturucu almaya giderken bir kahvehaneyi tarayarak kapıda oturan emekli Mehmet İlhan Ergün'ü yanlışlıkla öldüren ve hasımları Cüneyt Yılmaz'ı yaralayan motosikletli 2 saldırgan yakalandı.

HASMI SANIP YANLIŞLIKLA BAŞKASINI VURDU

Beyoğlu Ömer Hayyam Caddesi'nde 6 Haziran saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre plakası olmayan bir motosikletle gelen kasklı iki şüpheli, kahvehaneye ateş açmış, açılan ateş sonucu kapıda oturan emekli Mehmet İlhan Ergün (64) vurularak hayatını kaybederken, Cüneyt Yılmaz yaralanmıştı. Saldırganlar olay yerinden geldikleri motosikletle kaçmış, şüphelilerin gerçek hedefinin Cüneyt Yılmaz olduğu, Mehmet İlhan Ergün'ün yanlışlıkla öldürüldüğü öğrenilmişti.

Hasmı sanıp yanlış kişiyi öldüren iki saldırgan, operasyonla yakalandı!

UZUN TAKİBİN SONUCUNDA YAKAYI ELE VERDİLER

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, güvenlik kamerası görüntülerinden saldırganların peşine düştü. 2 gün içinde yaklaşık 600 kamera görüntüsü incelenerek şüpheliler, Küçükçekmece'ye kadar takip edildi. Burada yapılan araştırmada kimlikleri tespit edilen şüpheliler C.C.C.(23) ile M.F.D.(24) gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüphelilerin uyuşturucu almak için geldiklerini sırada bir kişinin elini beline götürmesi üzerine panikleyip ateş ettiklerini anlattıkları öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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KAYNAK: İHA

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