MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Grup toplantasında Millet İttifakına sert sözlerle yüklendi

MHP Grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli Millet İttifakı hakkında sert açıklamalarda bulundu,

Bahçeli konuşmasına: "Türk milleti 14 Mayıs'ta da 28 Mayıs'ta da dosta güven düşmana korku salmıştır. MHP yüzde 10,7 oy oranıyla şeytani planları yok etmiş, şirret saldırı dalgasını kırıp atmıştır. 14 Mayıs seçimleri öncesi elimizden gelen gayreti heyecan içerisinde gösterdik.

Hiç şüpheniz olmasın ki yerimizde sayamayız. Daha fazlasına talip olmalı ve bunun için emek harcamalıyız. 4 Eylül 2021 tarihinden itibaren 2023'e hazırlandık, Türk milleti bizi mahcup etmedi." sözleriyle başlayarak seçmene teşekkürlerini iletti.

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"Delik deşik yelkenlerini şişirme gayretinde olanların ufkumuzu perdelemesine müsaade etmeyeceğiz."

Grup toplantısında konuşan Bahçeli sözlerine şu şekilde devam etti

"MHP bu vasfı ile nadide bir siyaset ekolüdür. Türk milliyetçileri kritik bir dönemde üstlendikleri bir görevin idraki içerisindedir. Milliyetçi Hareket'in 54 yıllık emeklerini heba etmeyecek tarihi bir şuura sahiptir. Taşıdığımız emaneti koruyup gelecek nesillere teslim etmek her birimizin gayesidir. Delik deşik yelkenlerini şişirme gayretinde olanların ufkumuzu perdelemesine müsaade etmeyeceğiz. Türk milliyetçiliğinin entelektüel sermayesini talan edenler çil yavrusu gibi dağılmaya müstahaktır. Siyaset fırsat ve şöhret için çıkar şantiyesi değildir. Siyaset sürekli bir eylem ve erdem sahasıdır." Haberin Devamı

"Baharı getireceğiz diyenlerin damı karla kaplanmıştır."

Seçimlerde mağlup olan millet ittfakına yüklenen bahçeli Cumhur İttifakına omuz veren tüm millete teşekkür ederek konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"MHP'nin yüreksizlerle, menfaatlerinin kölesi olmuş olanlarla işi olmayacaktır. Bir zamanlar hasbel kader aramızda bulunup davamız üstünden at pazarlığı yapmaları kendi çürümeleridir. Bizim çürüklerle yolumuz ayrıdır. Zor mücadelelerle bugün MHP TBMM'dedir. Zillet ve zulmün hakimiyeti için neredeyse ayinler yapılmıştır. Vatanımızla hesabı olanların ve yerli işbirlikçilerinin, medya gücünün baskıları birer birer aşılmıştır. Cumhur varlığını korumuştur. Cumhur ittifakı TBMM'de üstünlüğü yine kazanmıştır. Türkiye'nin istikrarlı gelişimine milletimiz omuz vermiştir. Bizlere güvenen vatandaşlarımıza, teşkilat mensuplarımıza, vekil adaylarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. Baharı getireceğiz diyenlerin damı karla kaplanmıştır. Direne direne kazanacağız diyenlerin ocağına incir ağacı dikilmiştir. CHP'ye yuva yapan guguk kuşları taşıyıcısına sırt dönmüştür."

"Hep birlikte herkes eşittir anlayışı ile Türkiye Yüzyılı'na ulaşılacaktır."

Devlet Bahçeli grup toplantısında yaptığı konuşmayı birliktelik sözleri ile bitirmiştir.