Ucuz güneş gözlüklerine dikkat! Hayatınızı karartmasın!

Bursa Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ömer Faruk Tabar: Yakıcı güneş ve sıcaklıklar sebebiyle halk arasında güneş gözlüğü kullanımı gittikçe artarken, uzmanlar kalitesiz gözlüklerin zararlarına dikkat çekiyor. kalitesiz cam veya plastikten yapılmış gözlüklerin kesinlikle kullanılmaması uyarısında bulundu.

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Ucuz güneş gözlüklerine dikkat! Hayatınızı karartmasın!

Ucuza alınan, kalitesiz cam veya plastikten yapılmış gözlüklerin kesinlikle kullanılmaması uyarısında bulunan Medicana Bursa Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ömer Faruk Tabar, daha çok estetik hedefli, çeşitli renklerde ve büyüklükte üretilen gözlüklerin seçiminde öncelikle göz sağlığının düşünülmesi gerektiğini kaydetti.

İÇİNDE KİMYASAL MADDELERİN KULLANILDIĞI SAHTE GÖZLÜKLER ZARAR VERİYOR

Yakıcı güneş ve sıcaklıklar sebebiyle halk arasında güneş gözlüğü kullanımı gittikçe artarken, uzmanlar kalitesiz gözlüklerin zararlarına dikkat çekiyor. Hangi tür malzemeden yapıldığı ve içinde ne tür kimyasal maddelerin bulunduğu bilinmeyen sahte güneş gözlüklerinin göz sağlığına kalıcı zararlar verdiğini ifade eden uzmanlar, bu tür güneş gözlüklerinin kullanılmamasını öneriyor.

Ucuz güneş gözlüklerine dikkat! Hayatınızı karartmasın!

"GÖZ SAĞLIĞIMIZI KORUYUCU BİR SAĞLIK ARACI OLARAK KULLANMAMIZ GEREKİYOR"

Ucuza alınan, kalitesiz cam veya plastikten yapılmış gözlüklerin kesinlikle kullanılmaması uyarısında bulunan Medicana Bursa Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ömer Faruk Tabar, daha çok estetik hedefli, çeşitli renklerde ve büyüklükte üretilen gözlüklerin seçiminde öncelikle göz sağlığının düşünülmesi gerektiğini kaydetti.

Uygun güneş gözlüğü seçilmemesinin uzun dönemde ciddi problemlere yol açtığını belirten Tabar "Ozon tabakasının delinmesi sonucunda, zararlı olduğu bilinen ultraviyole ışınlarının göze olumsuz etkilerinden korunmak için gözlük kullanmak gerekiyor. Koyu renkli camlar, gözbebeğimizin büyümesine sebep olur. Ultraviyole ışınlarını kesmezse, göze daha çok zarar verir" dedi. Güneş gözlüğü kullanma alışkanlığı edinemeyen pek çok kişinin katarakt olma ihtimaliyle karşı karşıya kalmaktadır. Katarakt oluşumunda önemli bir etkene sahip güneş ışınları 60-70 yaşında ortaya çıkan kataraktın, güneş gözlüğü kullanmayanlarda 40'lı yaşlarda oluşmasına sebep olabiliyor. Özellikle uzun süre güneş ışığına maruz kalanların güneş gözlüğü kullanmayı ihmal etmemesi gerekiyor. Güneş gözlüklerini göz sağlığımızı koruyucu bir sağlık aracı olarak kullanmamız gerekiyor" diye konuştu.

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KAYNAK: İHA

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