Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'da verdiği mesajlar Dünyada gündem oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimi kazanmasının sonrasında, önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC), ardından Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılanan Erdoğan, Bakü'de önemli mesajlar verdi.

Erdoğan, "Şuşa Başkonsolosluğumuzu istediğiniz zaman açmaya hazırız. Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda 'Türk dünyasının asrı' olacaktır." ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın Azerbaycan'da verdiği mesajın dünyadaki yankıları:

Associated Press: Bütün dünyaya mesaj olacak

Associated Press, Türkiye'nin Şuşa'da konsolosluk açma hazırlığı yaptığını ve bunun özellikle Ermenistan'a önemli bir mesaj olacağını belirtti. Erdoğan'ın, "Şuşa'daki Başkonsolosluğumuz açılabilirse, bu başta Ermenistan olmak üzere bütün dünyaya ayrı bir mesaj olacaktır." şeklindeki ifadesi de vurgulandı. Türkiye'nin Azerbaycan ile yakın ilişkilere sahip olduğu ve Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan ordusuna aktif destek sağladığı hatırlatıldı.

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PBS: Seçimlerden sonra gelenek

ABD merkezli PBS televizyonu, seçimlerden sonra KKTC ve Azerbaycan'a yapılan ziyaretlerin artık bir gelenek haline geldiğini ifade etti. Aynı zamanda, asırlardır Azerbaycan kültürünün merkezi olan Şuşa'nın 1992'de Ermenistan'ın kontrolüne geçtiği bilgisi paylaşıldı.

Middle East Monitor: İkili ilişkileri daha ileriye taşıyacaklar

İngiltere merkezli Middle East Monitor, Erdoğan ve Aliyev'in Bakü'de bir araya geldiğini ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini daha da ileriye taşıma adımlarını ele aldığını belirtti. Liderlerin bölgesel ve uluslararası konuları görüştüğü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan Savunma Bakanlığı Hava Komuta Merkezi'ni ziyaret ettiği detayı da aktarıldı.

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Kathimerini: İki devlet, tek millet

Yunanistan medyasından Kathimerini, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara-Bakü ilişkilerini övgüyle bahsettiğini okuyucularına duyurdu. Erdoğan'ın "iki devlet, tek millet" vurgusu yaparak, "Bu yolda kararlılıkla devam edeceğiz." şeklinde konuştuğu belirtildi. Aliyev'in de "Zengezur Koridoru'nun açılması kaçınılmazdır. Çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştıracağız. Bakü ve Ankara, dünyada ve bölgede güçlerine güç katacak." ifadelerini kullandığı kaydedildi. Ayrıca, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Erdoğan ile birlikte Bakü'de bulunduğuna dikkat çekildi.