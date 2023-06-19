MSB:” Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmatı ele geçirdi”

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.
İnlerine girmeye devam
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İnlerine girmeye devam! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, arama-tarama faaliyetinde teröristlere ait çok sayıda mühimmatı ele geçirdi. Ele geçirilen malzemeler; - 145 adet 40x53mm MK-19 B/A tahrip mühimmatı, - 20 adet 40x53mm MK-19 B/A tahrip (dip tapalı) mühimmatı, - 7 adet 30x29mm AGS-17 B/A mühimmatı" denildi.
İnlerine girmeye devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 19, 2023
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, arama-tarama faaliyetinde teröristlere ait çok sayıda mühimmatı ele geçirdi.
Ele geçirilen malzemeler;
- 145 adet 40x53mm MK-19 B/A tahrip mühimmatı,
- 20 adet 40x53mm MK-19 B/A tahrip… pic.twitter.com/XD3wtg80QG
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