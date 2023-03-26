Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığına 30 Bin personel alınacağını duyurdu!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar deprem bölgesi Hatay'da incelemelerinde devam ediyor. Hulusi Akar Hatay Reyhanlı da önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Akar Milli Savunma Bakanlığı bünyesine bu yıl 30 bin personel alınacağını duyurdu.

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Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığına 30 Bin personel alınacağını duyurdu!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Hatay Reyhanlı'daki 4'üncü Hudut Tabur Komutanlığında inceleme ve denetlemesinin ardından telekonferans toplantısına katıldı. Hulusi Akar, savunma ve güvenlik açısından personel temininin önemine vurgu yaparak 30 Bin 62 Personel alımı yapılacağını duyurdu.

Hulusi Akar MSB 30 Bin personel alınacağını duyurdu!

BAKAN AKAR DUYURDU BU YIL 30 BİN PERSONEL ALINACAK

Nitelikli insan gücünün temini konusunda çalışmalarının devam ettiğini, subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askeri öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydeden Akar, "Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor. 2 Nisan'da yapılacak askeri öğrenci aday belirleme sınavı ile öğrenci alımına yönelik çalışmalar başlayacak, daha sonra hazirandaki mülakatlarla devam edecek. Tüm gençlerimizi bize katılmaya, Milli Savunma Bakanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceğinde, ülkemizin savunma ve güvenliğinde görev almaya davet ediyoruz. Bunun parlak ve kutlu bir gelecek olduğunun da gençlerimiz tarafından bilinmesini istiyoruz." ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Akar, terörle mücadelede ve deprem faaliyetlerinde görev alan tüm personeli tebrik ederek, "Milletimizin bağrından çıkan, 'Peygamber ocağı' olarak bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri her zaman milletinin emrinde görevinin başındadır." dedi.

Hulusi Akar MSB 30 Bin personel alınacağını duyurdu!

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