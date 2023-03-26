Cumhur İttifakı protokolü YSK’ya teslim etti! Hangi parti seçime nasıl girecek? 7 maddede detaylar!

Yüksek Seçim Kurulu'na 24 Mart günü sunulmuş ve AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel' de sosyal medya hesabından Cumhur İttifakı'nın seçim protokolünü paylaştı. Cumhur İttifakı'nın protokolünde, "Cumhur İttifakı olarak bu seçime girerken önceliğimiz depremin yaralarını sarmak, yeniden imar ve ihya sürecini tamamlamaktır. Eş zamanlı olarak da tüm afetlere karşı risk yönetimi ve afet yönetimine ilişkin gerekli tedbirleri almak, bu kapsamda mevzuat eksiğini gidermek, teknolojik, beşeri ve kurumsal kapasiteyi artırmak kararlılığındayız." ifadeleri yer aldı.

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HANGİ PARTİ SEÇİME NASIL GİRECEK?

Protokol metninde, Anayasa'nın 116. maddesine göre Cumhur İttifakı başkanınca yenilenen ve 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 12/A maddesi ve bu protokol uyarınca Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi , Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisinin"Cumhur İttifakı" ismi altında ittifak oluşturarak katılmaya karar verdikleri belirtildi.

AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah'ın hükmü şahsiyetlerini muhafaza ederek "Cumhur İttifakı"nın içinde ayrı siyasi partiler olarak seçimlere gireceği ve 2839 sayılı Kanun'un öngördüğü çerçevede ayrı ayrı aday listeleri verecekleri kaydedilen protokolde, "Cumhur İttifakı"nın 14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimindeki ortak adayının, Türkiye Cumhuryeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu ifade edildi. Protokolün ekinde "Cumhur İttifakı"nın kuruluşu, ilke ve vizyonunu içeren metin de yer aldı.

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1. MADDE: 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

"Cumhur İttifakı"nın 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün teşebbüs ettiği hain darbe ve işgal hareketi sonrasında Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılara karşı yerli ve milli bir duruşun doğal bir sonucu olarak ortaya çıktığına işaret edilen metinde, 15 Temmuz 2016 tarihinin ülke için her bakımdan dönüm noktası ve yeni bir başlangıç olduğu aktarıldı.

2. MADDE: AYASOFYA CAMİ OLMASI, MARAŞ VE KARABAĞ

"Cumhur İttifakı" birlikteliğinde TBMM'nin 27. Döneminde ülkeye ve millete önemli hizmetler yapıldığı, küresel ölçekte yaşanan sıkıntılara rağmen Türkiye'nin birçok bakımdan pozitif yönlü ayrışan ülkelerden biri olduğu aktarılan metinde, "Cumhur İttifakı" birlikteliğinde yılların beklentisi olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinin ibadete açılması, Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılması, Kıbrıs'ta kapalı Maraş'ın açılması gibi tarihi nitelikli adımların atıldığı belirtildi.

3. MADDE: DEPREM YARALARINI SARMAK

Türkiye'nin 6 Şubat 2023'te dünyanın en büyük depremlerinden birisiyle karşılaştığı anımsatılan metinde, Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlerin binlerce vatandaşın hayatını kaybetmesine ve 11 ili kapsayan geniş bir alanda büyük bir yıkıma sebep olduğuna işaret edildi.

Devletin tüm kurumlarıyla deprem anından itibaren bölgede olduğu aktarılan metinde, tüm ihtiyaçların karşılandığı, en önemli ihtiyaç olan kalıcı konutların yapımına hemen başlandığı ve bir yıl içinde de hak sahiplerine teslim edileceği bildirildi.

Metinde, "Cumhur İttifakı olarak bu seçime girerken önceliğimiz depremin yaralarını sarmak, yeniden imar ve ihya sürecini tamamlamaktır. Eş zamanlı olarak da tüm afetlere karşı risk yönetimi ve afet yönetimine ilişkin gerekli tedbirleri almak, bu kapsamda mevzuat eksiğini gidermek, teknolojik, beşeri ve kurumsal kapasiteyi artırmak kararlılığındayız." ifadeleri kullanıldı.

4. MADDE: İNSAN HAKLARI

"Cumhur İttifakı"nın, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma" hedefini yakalama azmiyle milli ve üniter bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türk milletini ilelebet yaşatma iradesi olduğu belirtilen metinde, "Cumhur İttifakı"nın, haklının güvencesi, doğrunun tarafı olmaya, temel hak ve hürriyetlerin eksiksiz yaşanmasının, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün teminatı olmaya devam edeceği kaydedildi.

5. MADDE: MAKAM YARIŞI OLMADIĞI VURGULANDI

Cumhur İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler, kendi hükmi şahsiyetlerini ve özgün siyasi kimliğini muhafaza ederek ittifaka katılmaktadır. Bu ittifak, koltuk ve makam pazarlıkları ya da paylaşımları şeklinde değil temel ilkeler zemininde anlaşma ve hedeflere birlikte yürüme üzerine inşa edilmiştir.

6. MADDE: KÜRESEL GÜÇ

Cumhur İttifakı, Türkiye'nin istiklalini ve istikbalini her şeyin üstünde tutan bir anlayışla güçlü ve istikrarlı bir parlamento yapısının oluşturulması, gelecek beş yıl içinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin başta yeni bir Anayasa yapımı olmak üzere bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesini temin etmeyi hedeflemekte, Türkiye'nin yükselişini sürdürerek küresel güç ve 'Lider Ülke' olmasını esas almaktadır."

7. MADDE: TÜRKİYE YÜZYIL VİZYONU

İttfakın, dünya barışının ve adaletinin teminatı, İslam aleminin ve bütün mazlum milletlerin yegane ümidi olan Türkiye'yi küresel bir güç haline getireceği, 2053 ve 2071 vizyonunun alt yapısını adım adım inşa edeceği belirtilen metinde, şunlar kaydedildi:

"Cumhur İttifakı, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında, güçlü, etkili ve küresel dengelerin belirleyicisi olan bir Türkiye hedefinin de rotasını çizmektedir. 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' anlayışı ile Türkiye için toplumsal mutabakat sağlayacak değerlerin inşasının temeli, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzdur.

İnanıyoruz ki 14 Mayıs'ta milletimiz tercihini, Türkiye'nin yükselişi için başlatılan atılımların devamından, insan merkezli politikalardan, ülkemizi küresel güç haline getirme ve yüzyılı 'Türkiye Yüzyılı' yapmak iradesinden yana kullanacaktır. Milli politikalarla lider ülke Türkiye'nin inşası için hasbi duygularla kurulmuş Cumhur İttifakı'na desteğini sürdürecektir. Cumhur İttifakı, gücünü, azmini ve kararlılığını aziz milletimizden almaktadır. Cumhur İttifakı'nın yolu açık, Türkiye'nin ufku aydınlıktır. İnşallah Yüzyıl Türkiye'nindir, yüzyılın gücü Türkiye'dir. Milletimizin sağduyusuna inanıyor, ferasetine güveniyoruz. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır.