Milli Savunma Bakanlığı Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde yapılan operasyonla teröristlere darbe vurulduğunu açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen terör yuvalarını vurarak 41 teröristi daha etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde yapılan operasyonla teröristlere darbe vurulduğunu açıkladı

Mehmetçik, üs bölgelerine saldıran terör örgütü PKK/YPG'den hesap sormaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde yapılan operasyonla teröristlere darbe vurulduğunu açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Tel Rıfat ve Münbiçte terörün inlerine girildiğini açıkladı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Üs bölgelerimize saldıran terör örgütü PKK/YPG’den hesap sormaya devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen terör yuvalarını vurarak 41 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeyi sürdüreceğiz!"

Operasyon görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yayınlandı işte o görüntüler:

Operasyonun detayları

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonla ilgili detaylar ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre, operasyonda 41 terörist etkisiz hale getirildi ve yerli üretim mühimmatlarla Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde terör örgütüne ait hedeflere saldırılar düzenlendi.

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Operasyon, teröristlerin Öncüpınar'a yönelik roket saldırılarının ardından başlatıldı ve kapsamı genişletildi. Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde PKK/YPG üyelerine ait hedefler belirlendi. Kara ateş destek vasıtalarının yanı sıra SİHA'lar da operasyona destek verdi.

Operasyon sonucunda 41 terörist etkisiz hale getirilirken, sözde karargah, barınak ve sığınaklar da dahil olmak üzere terör örgütüne ait birçok hedef vuruldu. Ayrıca, roketli saldırıların planlayıcıları arasında olduğu değerlendirilen teröristlerin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bu operasyonla birlikte hafta sonundan bu yana Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 53'e yükseldi. Türk Silahlı Kuvvetleri, yerli ve milli kaynaklarla gerçekleştirilen bu operasyonlarla terör örgütlerine karşı kararlı bir mücadele sürdürmeye devam etmektedir.

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