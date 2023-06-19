İşte Melisa Döngel'in estetik listesi

Ekranların sarışın yıldızı Melisa Döngel estetiklerini tek tek açıkladı.

YAYINLAMA
Google News
İşte Melisa Döngel'in estetik listesi

Daha önce dikkat çeken birçok projede yer alan ünlü Melisa Döngel, güzelliği ile gündeme gelen bir isim.

En son şarkıcı Sefo ile kısa bir aşk yaşayan Döngel, bir YouTube programına katıldı.

Güzel oyuncu kendisi hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

Estetiklerini açıklayan Döngel, Kerem Bürsin ile ilgili de samimi açıklamalarda bulundu.

melisa-dongel-5-1684914561.jpg

"Benlikten çıktım"

Yüzüne yaptırdığı operasyonları tek tek açıklayan Döngel, “Çene dolgum, biraz yanak dolgum var, biraz dudak, biraz da botoks. Ben benlikten çıkmışım aslında.” dedi.

“Benim kız kardeşimle bazı davalarım vardı. Herkes de gördü internetten zaten.” diyen Melisa Döngel, meslektaşı Kerem Bürsin ile ilgili de şöyle konuştu:

melisa-dongel-4-1alu.jpg

"Abilik yaptı"

“O zamanlarda benim yanımda olup bana abilik yapan, bizden desteğini esirgemeyen her dakika yanımızda olan isim. Kerem Bürsin benim abimdi, aynı zamanda da rol arkadaşım. Bayılıyorum ona.”

klpsiu.jpg

115356581-kapak104854.webp

Şeyma Subaşı kocası Meedo'nun doğum gününü kutladı! Doğum günü pastası sosyal medyayı salladı!Şeyma Subaşı kocası Meedo'nun doğum gününü kutladı! Doğum günü pastası sosyal medyayı salladı!

Acun Ilıcalı o yarışmacıyla papaz olmuştu! Canlı yayında flaş teklif: Yeni sezonun ilk yarışmacısı o oldu!Acun Ilıcalı o yarışmacıyla papaz olmuştu! Canlı yayında flaş teklif: Yeni sezonun ilk yarışmacısı o oldu!

Mehmet Aslantuğ Arzum Onan çiftinin neden boşandıkları ortaya çıktıMehmet Aslantuğ Arzum Onan çiftinin neden boşandıkları ortaya çıktı

Yakın zamanda Sedat Arpalık ile evlenen Melike Şahin evlilik yoluna nasıl girdiklerini açıkladı!Yakın zamanda Sedat Arpalık ile evlenen Melike Şahin evlilik yoluna nasıl girdiklerini açıkladı!

Yusuf Güney Survivor'u neden bıraktığını açıkladı! Şok açıklama!Yusuf Güney Survivor'u neden bıraktığını açıkladı! Şok açıklama!

Burcu Esmersoy nasıl para kazandığı hakkında gündem olan açıklamalar yaptı!Burcu Esmersoy nasıl para kazandığı hakkında gündem olan açıklamalar yaptı!

Serenay Sarıkaya frikik vermemek için bakın ne yaptı?Serenay Sarıkaya frikik vermemek için bakın ne yaptı?

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan çiftinin boşanma haberleri sevenlerini üzmüştü
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan çiftinin boşanma haberleri sevenlerini üzmüştü
Şeyma Subaşı kocası Meedo'nun doğum gününü kutladı! Doğum günü pastası sosyal medyayı salladı!
Şeyma Subaşı kocası Meedo'nun doğum gününü kutladı! Doğum günü pastası sosyal medyayı salladı!
Acun Ilıcalı o yarışmacıyla papaz olmuştu! Canlı yayında flaş teklif: Yeni sezonun ilk yarışmacısı o oldu!
Acun Ilıcalı o yarışmacıyla papaz olmuştu! Canlı yayında flaş teklif: Yeni sezonun ilk yarışmacısı o oldu!
Mehmet Aslantuğ Arzum Onan çiftinin neden boşandıkları ortaya çıktı
Mehmet Aslantuğ Arzum Onan çiftinin neden boşandıkları ortaya çıktı
Son Haberler
2024 yılında Türkiye'de satışa! Yeni coupe SUV modeli Rafale’i resmen görücüye çıktı!
2024 yılında Türkiye'de satışa! Yeni coupe SUV modeli Rafale’i resmen görücüye çıktı!
Kayseri'de Kurbanlıklar görücüye çıktı, pazarlıklar kıran kırana!
Kayseri'de Kurbanlıklar görücüye çıktı, pazarlıklar kıran kırana!
Depremler devam ediyor! Erzurum'un Aşkale ilçesinde 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi
Depremler devam ediyor! Erzurum'un Aşkale ilçesinde 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi
Fenerbahçe Kongresinde konuşma gerçekleştiren bir üyenin görüntüleri gündem oldu.
Fenerbahçe Kongresinde konuşma gerçekleştiren bir üyenin görüntüleri gündem oldu.
Yakın zamanda Sedat Arpalık ile evlenen Melike Şahin evlilik yoluna nasıl girdiklerini açıkladı!
Yakın zamanda Sedat Arpalık ile evlenen Melike Şahin evlilik yoluna nasıl girdiklerini açıkladı!
Yusuf Güney Survivor'u neden bıraktığını açıkladı! Şok açıklama!
Yusuf Güney Survivor'u neden bıraktığını açıkladı! Şok açıklama!
Çok Okunanlar
Arkeologlar, çok iyi korunmuş 3 bin yıllık kılıç buldu
Arkeologlar, çok iyi korunmuş 3 bin yıllık kılıç buldu
Aksaray Belediyesinden İşçisine en baba babalar günü kutlaması, “Baba arkanı dön”
Aksaray Belediyesinden İşçisine en baba babalar günü kutlaması, “Baba arkanı dön”
Son Dakika: Depremler arka arkaya geliyor, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde deprem meydana geldi
Son Dakika: Depremler arka arkaya geliyor, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde deprem meydana geldi
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan çiftinin boşanma haberleri sevenlerini üzmüştü
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan çiftinin boşanma haberleri sevenlerini üzmüştü
Burcu Esmersoy nasıl para kazandığı hakkında gündem olan açıklamalar yaptı!
Burcu Esmersoy nasıl para kazandığı hakkında gündem olan açıklamalar yaptı!
Serenay Sarıkaya frikik vermemek için bakın ne yaptı?
Serenay Sarıkaya frikik vermemek için bakın ne yaptı?
Yorumlananlar
Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da halkın çilesi bitmiyor "Sizin yatacak yeriniz yok"
Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da halkın çilesi bitmiyor "Sizin yatacak yeriniz yok"
Ali Koç resti çekti: "Adaylar, adaylığını en kısa sürede açıklasın el ele kol kola seçime gidelim"
Ali Koç resti çekti: "Adaylar, adaylığını en kısa sürede açıklasın el ele kol kola seçime gidelim"
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!
Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!
Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!