İşte Melisa Döngel'in estetik listesi

Daha önce dikkat çeken birçok projede yer alan ünlü oyuncu Melisa Döngel, güzelliği ile gündeme gelen bir isim.

En son şarkıcı Sefo ile kısa bir aşk yaşayan Döngel, bir YouTube programına katıldı.

Güzel oyuncu kendisi hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

Estetiklerini açıklayan Döngel, Kerem Bürsin ile ilgili de samimi açıklamalarda bulundu.

"Benlikten çıktım"

Yüzüne yaptırdığı operasyonları tek tek açıklayan Döngel, “Çene dolgum, biraz yanak dolgum var, biraz dudak, biraz da botoks. Ben benlikten çıkmışım aslında.” dedi.

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“Benim kız kardeşimle bazı davalarım vardı. Herkes de gördü internetten zaten.” diyen Melisa Döngel, meslektaşı Kerem Bürsin ile ilgili de şöyle konuştu:

"Abilik yaptı"

“O zamanlarda benim yanımda olup bana abilik yapan, bizden desteğini esirgemeyen her dakika yanımızda olan isim. Kerem Bürsin benim abimdi, aynı zamanda da rol arkadaşım. Bayılıyorum ona.”

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