Burcu Esmersoy nasıl para kazandığı hakkında gündem olan açıklamalar yaptı!

Ünlü markaların aranan yüzlerinden Burcu Esmersoy, eskiden çok para kazanmak için çok çalışmak gerektiğini ama artık farklı olduğunu söyledi.

“Artık evden çıkmıyorum"

Esmersoy, “Artık bazen evden bile dışarı çıkmadan bunu yapabiliyorum.” dedi. Ünlü sunucu, evinden bile çıkmadan yaptığı Instagram paylaşımlarından yüz binlerce lira kazanıyor.

Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde kendisiyle ilgili şu açıklamaları yapmıştı:

"Metrobüse hiç binmedim"

"Metroya bindiğim oluyor. Görenler gülümseyip, fotoğraf çektiriyor. Metrobüse hiç binmedim. Sanki metrobüs hep karşıya geçiyormuş gibi geliyor bana. İçimi hafifleten şeylerin peşindeyim. Düzenli meditasyon, ritüel hale gelen kişisel ve içsel çalışmalar yapıyorum. Toksik insanlardan, kötü enerji yayan sohbetlerden uzak duruyorum. Tabii benim de bazen negatif dalgalara kapıldığım oluyor. Haberin Devamı

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