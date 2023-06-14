Yakın zamanda Sedat Arpalık ile evlenen Melike Şahin evlilik yoluna nasıl girdiklerini açıkladı!

Geçtiğimiz haftalarda Sedat Arpalık ile nikah masasına oturan Melike Şahin, evlilik teklifini kendisinin gerçekleştirdiğini açıkladı.

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Yakın zamanda Sedat Arpalık ile evlenen Melike Şahin evlilik yoluna nasıl girdiklerini açıkladı!

Son dönemde şarkılarıyla büyük başarı elde eden Melike Şahin, dün akşam bir davete katıldı. Geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız Sedat Arpalık ile evlenen Şahin, yeni başlayan evlilik dumunun nasıl ortaya çıktığı hakkında samimi, gülümseten, kalpleri ısıtan açıklamalar yaptı.

"Neden yapmıyoruz?" diye sordum

Çok mutlu olduğunu dile getiren Şahin, konuyla ilgili, "6 yıllık bir beraberliğimiz vardı. Bana bir anda geldi ya... 'Neden yapmıyoruz?' diye sordum. Eşim de kabul etti. Artık hep beraber kutlayalım dedik. Teklifi ben sundum ama tam olarak diz çökmedim." ifadelerini kullandı.

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"Kara gözlüm"

Melike Şahin, paylaştığı nikah fotoğraflarına, "Kara gözlüm; biz seninle bir ev kursak, yemyeşil..." notunu düşmüştü.

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