Yakın zamanda Sedat Arpalık ile evlenen Melike Şahin evlilik yoluna nasıl girdiklerini açıkladı!

Son dönemde şarkılarıyla büyük başarı elde eden Melike Şahin, dün akşam bir davete katıldı. Geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız Sedat Arpalık ile evlenen Şahin, yeni başlayan evlilik dumunun nasıl ortaya çıktığı hakkında samimi, gülümseten, kalpleri ısıtan açıklamalar yaptı.

"Neden yapmıyoruz?" diye sordum

Çok mutlu olduğunu dile getiren Şahin, konuyla ilgili, "6 yıllık bir beraberliğimiz vardı. Bana bir anda geldi ya... 'Neden yapmıyoruz?' diye sordum. Eşim de kabul etti. Artık hep beraber kutlayalım dedik. Teklifi ben sundum ama tam olarak diz çökmedim." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"Kara gözlüm"

Melike Şahin, paylaştığı nikah fotoğraflarına, "Kara gözlüm; biz seninle bir ev kursak, yemyeşil..." notunu düşmüştü.

Yusuf Güney Survivor'u neden bıraktığını açıkladı! Şok açıklama!

Burcu Esmersoy nasıl para kazandığı hakkında gündem olan açıklamalar yaptı!

Serenay Sarıkaya frikik vermemek için bakın ne yaptı?

Markette çalan müziğe dayanamadı! Yaşlı kadın markette yaptığı dansla gençlere taş çıkarttı!

Sinan Akçil'den bomba açıklama! Sanat dünyasının rezilliğini ortaya serdi, öyle ahlaksız teklifler aldım ki!

Haberin Devamı

Ebru Şallı'nın eşi göz altına alında, kendisinin de göz altına alındı iddiaları için açıklama yaptı

İbrahim Tatlıses ateş püskürdü! Benim gençliğim yanmış!