Serenay Sarıkaya frikik vermemek için bakın ne yaptı?

Yunanistan'da yaz sezonunu başlatarak ve tatil fotoğraflarıyla konuşulan Serenay Sarıkaya, Türkiye'ye geri döndü.

Çekici aktris, ayaklarının üzerindeki tozla bir derginin özel etkinliğine katıldı. Her gittiği yerde gözleri üzerine çeken Sarıkaya, bu gece de en çarpıcı ünlü olmayı başardı.

Çekici aktris, kusursuz tarzıyla bir kez daha sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Derin göğüs dekolteli ve sütyensiz kombiniyle geceye katılan Sarıkaya'ya birçok yorum geldi. Ünlü ismin, frikik vermemek için ceketini tenine yapıştırdığı ortaya çıktı.

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