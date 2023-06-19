Google hakkında soruşturma! Hakim durumunu kötüye kullanma suçlaması!

Rekabet Kurulu, piyasada hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasıyla Google hakkında bir soruşturma başlattı.

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Google hakkında soruşturma! Hakim durumunu kötüye kullanma suçlaması!

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. adlı şirketlerden oluşan bir grup, çevrim içi görüntülü reklamcılık ve reklam teknolojileri hizmetleri faaliyetleriyle ilgili olarak 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiasıyla ilgili olarak önaraştırma başlatıldı.

Rekabet Kurulu, 18 Mayıs'ta yapılan toplantısında ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitleri değerlendirdi. Bu değerlendirme sonucunda bulguların ciddi ve yeterli olduğuna karar verildi ve Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. adlı ekonomik bütünlük hakkında 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğini tespit etmek amacıyla bir soruşturma açılmasına karar verildi.

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