Arkeologlar, çok iyi korunmuş 3 bin yıllık kılıç buldu

Almanya’nın Bavyera eyaletinde arkeologlar, Donau-Ries Bölgesi’ndeki kazı çalışmalarında Tunç Çağı'ndan kalma kılıç buldu. Bavyera Devlet Anıtları Koruma Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, kılıç o kadar iyi korunmuş ki hala parlıyor.

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Arkeologlar, çok iyi korunmuş 3 bin yıllık kılıç buldu

Bavyera Eyaleti Anıtların Korunması Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Nördlingen kentinde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, yaklaşık 3 bin yıl öncesine ait ve büyük ölçüde korunmuş bronz bir kılıç bulundu. Kılıcın neredeyse parlaklığını koruduğu belirtildi.

Arkeologlar çok iyi korunmuş 3 bin yıllık kılıç buldu

Kılıcın tamamen bronzdan yapılmış olan sekizgen kabzasıyla birlikte MÖ 14. yüzyıla ait olduğu düşünülüyor. Arkeologlar, kılıcı keşfettikleri mezarda bir erkek, bir kadın ve bir gencin art arda defnedildiğini ve birçok ölü hediyesinin de mezarla birlikte bulunduğunu tespit etti. Ancak gömülü olan bu üç kişi arasındaki akrabalık ilişkisi henüz bilinmiyor.

Sekizgen kılıçların üretimi oldukça zahmetli olduğu ve kılıç üzerinde herhangi bir darbe izine rastlanmamasına rağmen, araştırmacılar kılıcın gerçek bir silah olarak kullanıldığına inanıyor. Bavyera Sanat Eserlerini Koruma Sorumlusu Prof. Mathias Pfeil, kılıcın ve mezarın daha detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini ve bu keşfin daha iyi sınıflandırılabilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Arkeologlar çok iyi korunmuş 3 bin yıllık kılıç buldu

Prof. Pfeil ayrıca, kılıcın bu şekilde yaklaşık 3 bin yıldır korunmuş olmasının olağanüstü bir durum olduğunu vurgulayarak, "Bu tür keşifler son derece nadirdir." dedi. Bu önemli buluntu, bölgenin tarih öncesi dönemleri ve yerleşimleri hakkında yeni bilgiler sağlayabileceği düşünülmektedir.

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