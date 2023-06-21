Taksim’de korkunç olay: Otelin demir korkuluklarına bağladığı iple intihar etti

Taksim'de ABD vatandaşı olduğu öğrenilen 28 yaşındaki Pauya Parsa isimli şahıs, otelin 8'inci katındaki odasının balkon korkuluklarına bağladığı iple intihar etti.

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Taksim’de korkunç olay: Otelin demir korkuluklarına bağladığı iple intihar etti

Taksim'de ABD vatandaşı olduğu öğrenilen 28 yaşındaki Pauya Parsa isimli şahıs, otelin 8'inci katındaki odasının balkon korkuluklarına bağladığı iple intihar etti. Otelin dışında asılı halde duran şahsı, yoldan geçen turist ve vatandaşlar cep telefonu ile çekerek merakla izledi.

Olay, saat 21.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Topçu Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, dün sabah saatlerinde otele giriş yaptığı öğrenilen Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı Pauya Parsa (28) isimli erkek şahıs, 8'inci kattaki otel odasının demir korkuluklarına bağladığı ipi boynuna geçirerek kendini aşağı bıraktı. Otel çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri otel çevresinde şerit çekerek güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri balkonda asılı duran şahsa müdahale etti. Yapılan incelemelerin ardından ABD vatandaşı olduğu öğrenilen Pauya Parsa'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

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İtfaiye ekipleri merdiven aracıyla balkonda asılı olan şahsı indirirken olay yeri inceleme ekipleri otel odası ve çevresinde incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında yoldan geçen bazı turist ve vatandaşlar o anları cep telefonuyla çekerek merakla izledi.

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İncelemlerin ardından hayatını kaybeden Pauya Parsa isimli şahısın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin yaşanan olayla ilgili çalışmalatı sürüyor.

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