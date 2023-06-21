12 yaşında çocuk direksiyonun başına geçti! 5 kişiyi hastanelik etti!

Afyonkarahisar'da 12 yaşındaki bir çocuğun kontrolündeki bir otomobil ile bir kamyonet çarpıştı. Oluşan trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

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12 yaşında çocuk direksiyonun başına geçti! 5 kişiyi hastanelik etti!

Merkeze bağlı Sülümenli beldesi girişinde, 12 yaşındaki P.E.T. tarafından kullanılan otomobil ile M.K. yönetimindeki kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü P.E.T. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan H.T., R.E.T., P.E.T. ve R.T. kişileri yaralandı.

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