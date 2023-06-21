Piyasaların gözü yarın açıklanacak 'faiz' kararına çevrildi! Hafize Gaye Erkan'ın ilk toplantısı olacak!

Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısıyla ilgili AA Finans'ın beklenti anketine katıldı. Ankete göre, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 19,25'e çekilmesi için 1.075 baz puanlık bir artış öngörülüyor.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete, 22 Haziran Perşembe günü yapılacak PPK toplantısıyla ilgili beklentilerini paylaşan 18 ekonomist katıldı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişiklik beklentilerinin ortalaması, 1.075 baz puanlık bir artış yönünde gerçekleşti.

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AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizi beklentilerini 350 ila 2.150 baz puanlık bir artış aralığında belirtti. Bu beklentilere göre, politika faizi oranı yüzde 12 ile yüzde 30 arasında bir aralığa yükselebilir. Ayrıca, yıl sonu politika faizi beklentileri yüzde 18 ile yüzde 35 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması (medyanı) ise yüzde 25 oldu.

Önceki PPK toplantısında politika faizi oranı yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.

İLK TOPLANTISI

Merkez Bankası, yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk Para Politikası Kurulu toplantısını yapacak. Erkan, 9 Haziran'da Şahap Kavcıoğlu'dan görevi devralmıştı.

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Sermaye Piyasaları Uzmanı Arda Coşar, Para Politikası Kurulu (PPK) kararlarının açıklanana kadar endekste seviyenin 5300 ile 5700 arasında olmasını beklediklerini belirterek, "PPK toplantısından sonra piyasa beklentilerine paralel bir karar çıkarsa ilk durak 5700 sonra 6000'e doğru hareket bekliyorum" dedi.

ALTINDA FED BASKISI SÜRER Mİ

Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faizi sabit tutma kararıyla baskılanan ons altın fiyatı da yatay görünümde; 1954 dolar civarında işlem görüyor.

Arda Coşar altın tahminini de şu sözlerle paylaştı:

"Altını şu an baskılayan ana etmen Fed tekrardan faiz artışı yapabilir ama 1950 dolardan aşağılarını beklemem. Konsolide olduktan sonra altının 2 bin doların yukarısına doğru çıkmasını bekliyorum."

ALTIN NE KADAR OLMALI

Yurt içinde gram altın ise 1483 liradan alıcı buluyor.

Uzmanlar, gram altında kısa vade için 1500 lirayı direnç, 1300 lirayı ise destek konumunda gösteriyor.