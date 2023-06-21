Piyasaların gözü yarın açıklanacak 'faiz' kararına çevrildi! Hafize Gaye Erkan'ın ilk toplantısı olacak!

Piyasalarda Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili beklentiler ve belirsizlikler nedeniyle dalgalı bir seyir gözleniyor. Yarın açıklanacak karar öncesinde ekonomistler, politika faizinin 1.075 baz puanlık bir artışla yüzde 19,25'e çıkarılacağını tahmin ediyor.

YAYINLAMA
Google News
Piyasaların gözü yarın açıklanacak 'faiz' kararına çevrildi! Hafize Gaye Erkan'ın ilk toplantısı olacak!

Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısıyla ilgili AA Finans'ın beklenti anketine katıldı. Ankete göre, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 19,25'e çekilmesi için 1.075 baz puanlık bir artış öngörülüyor.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete, 22 Haziran Perşembe günü yapılacak PPK toplantısıyla ilgili beklentilerini paylaşan 18 ekonomist katıldı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişiklik beklentilerinin ortalaması, 1.075 baz puanlık bir artış yönünde gerçekleşti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizi beklentilerini 350 ila 2.150 baz puanlık bir artış aralığında belirtti. Bu beklentilere göre, politika faizi oranı yüzde 12 ile yüzde 30 arasında bir aralığa yükselebilir. Ayrıca, yıl sonu politika faizi beklentileri yüzde 18 ile yüzde 35 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması (medyanı) ise yüzde 25 oldu.

Önceki PPK toplantısında politika faizi oranı yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.

İLK TOPLANTISI

Merkez Bankası, yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk Para Politikası Kurulu toplantısını yapacak. Erkan, 9 Haziran'da Şahap Kavcıoğlu'dan görevi devralmıştı.

Sermaye Piyasaları Uzmanı Arda Coşar, Para Politikası Kurulu (PPK) kararlarının açıklanana kadar endekste seviyenin 5300 ile 5700 arasında olmasını beklediklerini belirterek, "PPK toplantısından sonra piyasa beklentilerine paralel bir karar çıkarsa ilk durak 5700 sonra 6000'e doğru hareket bekliyorum" dedi.

ALTINDA FED BASKISI SÜRER Mİ

Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faizi sabit tutma kararıyla baskılanan ons altın fiyatı da yatay görünümde; 1954 dolar civarında işlem görüyor.

Arda Coşar altın tahminini de şu sözlerle paylaştı:

"Altını şu an baskılayan ana etmen Fed tekrardan faiz artışı yapabilir ama 1950 dolardan aşağılarını beklemem. Konsolide olduktan sonra altının 2 bin doların yukarısına doğru çıkmasını bekliyorum."

ALTIN NE KADAR OLMALI

Yurt içinde gram altın ise 1483 liradan alıcı buluyor.

Uzmanlar, gram altında kısa vade için 1500 lirayı direnç, 1300 lirayı ise destek konumunda gösteriyor.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
21 Haziran Çarşamba günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
21 Haziran Çarşamba günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Malatya’da bin 500 TL yevmiye ile çalışacak işçi bulunamıyor
Malatya’da bin 500 TL yevmiye ile çalışacak işçi bulunamıyor
Almanya'ya turist olarak gidenlere müjde! İş bulup çalışanlar ülkede oturma izni alabilecek
Almanya'ya turist olarak gidenlere müjde! İş bulup çalışanlar ülkede oturma izni alabilecek
Asgari ücret ne kadar oldu?, ara zam belli oldu mu? Asgari ücret yüzde kaç arttı?
Asgari ücret ne kadar oldu?, ara zam belli oldu mu? Asgari ücret yüzde kaç arttı?
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk AK Parti Grup toplantısında konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk AK Parti Grup toplantısında konuşuyor
Ünlü yayıncı Ahmet Sonuç Twitter hesabından CHP'nin seçim bütçesini hortumladığını iddia etti!
Ünlü yayıncı Ahmet Sonuç Twitter hesabından CHP'nin seçim bütçesini hortumladığını iddia etti!
En düşük memur maaşı açıklandı! Bakan Işıkhan tarih verdi!
En düşük memur maaşı açıklandı! Bakan Işıkhan tarih verdi!
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde karate rüzgarı! 150 sporcu arasından 13'ü Milli takıma seçildi
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde karate rüzgarı! 150 sporcu arasından 13'ü Milli takıma seçildi
Kritik toplantı ertelendi! İşte yeni tarih
Kritik toplantı ertelendi! İşte yeni tarih
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı! Moody's raporu bekleniyor!
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı! Moody's raporu bekleniyor!
Çok Okunanlar
21 Haziran Çarşamba günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
21 Haziran Çarşamba günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Kemal Kılıçdaroğlu "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" gibi suçlardan ifade verecek!
Kemal Kılıçdaroğlu "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" gibi suçlardan ifade verecek!
Fırsatçılar, asgari ücret zammına göz dikti! 'Suç duyurusunda bulunun'
Fırsatçılar, asgari ücret zammına göz dikti! 'Suç duyurusunda bulunun'
Sudan’da 500 binden fazla kişi ülkeyi terk etti, 2 milyon kişi de yerinden edildi
Sudan’da 500 binden fazla kişi ülkeyi terk etti, 2 milyon kişi de yerinden edildi
16 Haziran Cuma günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
16 Haziran Cuma günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Uzun, Kısa Perçem Modelleri & Yan Perçem Modelleri! Birbirinden Güzel Modern Perçemli Saç Modelleri
Uzun, Kısa Perçem Modelleri & Yan Perçem Modelleri! Birbirinden Güzel Modern Perçemli Saç Modelleri
Yorumlananlar
Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da halkın çilesi bitmiyor "Sizin yatacak yeriniz yok"
Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da halkın çilesi bitmiyor "Sizin yatacak yeriniz yok"
Ali Koç resti çekti: "Adaylar, adaylığını en kısa sürede açıklasın el ele kol kola seçime gidelim"
Ali Koç resti çekti: "Adaylar, adaylığını en kısa sürede açıklasın el ele kol kola seçime gidelim"
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!
Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!
Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!