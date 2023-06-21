Havacılığın yükselen yıldızı ANKA, 4 ülkede daha göreve başlayacak!

TUSAŞ, ParisAirshow'da ANKA ürün ailesinin uydu tabanlı kontrol sistemine sahip üyesini sergiliyor. ANKA Ürün Başmühendisi Ziya Doğan, projede tam 16 yıldır aktif olarak görev aldığını ifade etti.

Doğan, ANKA'nın özel bir yeri olduğunu ifade ederek, "ANKA bizim en kıymetli projemiz, en değerli varlığımızdır." şeklinde belirtti. Aracın ilk uçuş denemesinin 2010 yılında gerçekleştirildiğini ve ilk teslimatın ise 2017'de yapıldığını hatırlattı.

Doğan, ANKA projesinde sürekli bir gelişim ve ilerleme içinde olduklarını vurgulayarak, 2021'de "operatif ANKA" adını verdikleri bir güncellemeyle aracı iyileştirdiklerini belirtti. ANKA'nın uçuş süresinin 30 saatin üzerine çıktığını ve platformda birçok yerli bileşenin kullanıldığını ifade etti. Ayrıca, araca 4 farklı kamera entegre ettiklerini ve tüm sensörlerden haberleşme bağlantılarına kadar yabancı menşeli sistemleri yerli olarak değiştirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

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Doğan, ANKA'nın Türkiye içinde 4 farklı kullanıcıya teslim edildiğini vurgulayarak, "ANKA'nın toplam uçuş süresi yaklaşık 200 bin saat civarındadır." şeklinde bilgi verdi.

Aracın askeri operasyonlarda büyük bir deneyime sahip olduğunu vurgulayan Doğan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Yurt dışında bir kullanıcımız ANKA'yı aktif olarak kullanıyor. 2023'ün kalan kısmında 4 ülkede daha teslimatlarımızı yapacağız ve buralarda ANKA aktif olarak kullanılmaya başlanacak. 2024 yılında da bu ülkelere bir ülkeyi daha katmayı hedefliyoruz. Bu ülkelerin hepsiyle sözleşmeler yapıldı ve teslimatlar gerçekleştirilecek."

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KULLANICI İHTİYAÇLARINA GÖRE ÇÖZÜMLER

Doğan, ANKA'nın tüm müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uçak üzerindeki entegrasyon faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde sürdürdüklerini belirterek, bu çerçevede radar sistemlerinin çeşitlendirilmesi, kullanıcı taleplerine göre yeni sistemlerin entegrasyonu, kamera ve uydu anten setlerinin platforma dahil edilmesi gibi çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Ziya Doğan, ANKA'nın ihracat başarılarına ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"İhracat başarısının arkasında yatan en önemli özelliğin kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak üzere özveriyle çalışan bir ekip olduğunu düşünüyorum. Kullanıcı bizden aslında bir çözüm bekliyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında bize 'Ne yapabilirsiniz?' diye soruyorlar. Önce yerli çözümlerle, yapamıyorsak yabancı çözümlerle kullanıcının ihtiyaçlarını giderebilecek şekilde, tümüyle ona odaklanarak tasarım ve üretim faaliyetlerini başlatıyoruz."

Yürüttükleri temaslar ve görüşmelerden yola çıkarak ANKA'ya ilginin çok fazla olduğunu vurgulayan Doğan, heyetlerin geçmişe göre daha spesifik sorular sorduklarını, ihtiyaçlara hızlı cevap verilebiliyor olmasının da insansız sistemlere ilgiyi artırdığını söyledi. Doğan, "ANKA hayatına keşif-gözetleme sistemi olarak başlamıştı, sonrasında elektronik harp, deniz üstü harbi, hava-yer taarruz gibi çoklu rol özellikleri ekledik. Bu özellikler tüm ülkelerin dikkatini çekiyor. Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde bizden talepte bulunuyorlar." diye konuştu.

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