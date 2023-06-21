Basın toplantısında sorulan Türkiye sorusu Pentagon'u terletti!

Pentagon'un Basın Sekreteri Yardımcısı Sabrina Singh, basın toplantısında bir muhabirin "ABD Türkiye'ye S-400 alımı yüzünden yaptırım uygularken Hindistan'a neden yaptırım uygulanmıyor?" sorusuna yanıt verdi.

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Basın toplantısında sorulan Türkiye sorusu Pentagon'u terletti!

Hindistan Başbakanı Modi, ABD Başkanı Joe Biden'ın davetlisi olarak 21-24 Haziran tarihlerinde ABD'yi ziyaret ediyor.

Bir gazeteci, Sabrina Singh'e, "Neden ABD, S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygularken Hindistan'a benzer bir yaptırım uygulamıyor? İki ülke arasındaki bu fark nedir?" şeklinde bir soru sordu.

Basın toplantısında sorulan Türkiye sorusu Pentagon'u terletti!

Singh, muhabirin sorusunu "Burada iki ayrı durum söz konusu" diye yanıtladı.

"Dünyanın dört bir yanındaki müttefiklerimizi ve ortaklarımızı her zaman Rusya ile ilgili yaptırım uygulamaya teşvik etmeye devam edeceğiz. Bu, Türkiye, Hindistan ve diğerleriyle yinelemeye devam ettiğimiz bir şey. Bence çok farklı iki durum var ve Hindistan söz konusu olduğunda, onların ekipmanları entegre etme ve çeşitlendirme yeteneklerine güveniyoruz."

Hindistan, ABD'nin yaptırımlarına yol açabileceği uyarısına rağmen, Ekim 2018'de Rusya ile 5 milyar dolar değerinde bir anlaşma yaparak beş adet S-400 hava savunma füze sistemi satın almayı kabul etti.

S-400, Rusya'nın en gelişmiş uzun menzilli karadan havaya füze savunma sistemi olarak tanınıyor.

Rusya, füze sistemlerinin ilk bölümünü Aralık 2021'de teslim etmeye başladı ve Hindistan, Çin ve Pakistan sınırlarını içeren kuzey kesiminde konuşlandırdı.

Bu yılın Şubat ayında Rusya, her iki tarafın da anlaşmaya bağlı kalması nedeniyle S-400 Triumf karadan havaya füze sistemlerinin üçüncü bölümünün yakında tedarik edileceğini açıkladı.

Rusya, Hindistan'ın en önemli askeri teçhizat tedarikçisi oldu.

İki ülke, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları göz önüne alarak ödeme mekanizmaları konusunda ne tür çözümler bulabileceklerini tartışıyor.

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