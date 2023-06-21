Tarım ve Orman Bakanlığı, başta kasaplar olmak üzere et ve et ürünleri iş yerlerine yönelik denetimleri artırdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, başta kasaplar olmak üzere et ve et ürünleri iş yerlerine yönelik denetimleri artırdı. Bakanlığın taşra teşkilatlarına gönderdiği talimatta, kurban etleriyle ilgili işlemlerin kayıtlı ve onaylı gıda işletmeleri tarafından yapılmasına yönelik önlemlerin alınması istendi.

YAYINLAMA
Google News
Tarım ve Orman Bakanlığı, başta kasaplar olmak üzere et ve et ürünleri iş yerlerine yönelik denetimleri artırdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, başta kasaplar olmak üzere et ve et ürünleri iş yerlerine yönelik denetimleri artırdı. Bakanlığın taşra teşkilatlarına gönderdiği talimatta, kurban etleriyle ilgili işlemlerin kayıtlı ve onaylı gıda işletmeleri tarafından yapılmasına yönelik önlemlerin alınması istendi.

60f7b332214ed81ce85f2a1d.webp

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ülke genelinde denetimlerini artırdı. Bakanlık tarafından il müdürlüklerine gönderilen talimatta, etlerin parçalanması ile kıyma çekimi gibi işlemlerin et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren kayıtlı/onaylı gıda işletmeleri tarafından yapılmasına yönelik önlemlerin alınması istendi. Tüketicilerin gıda konusunda sağlığını en üst düzeyde korumak amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürülmesi gerektiği vurgulanarak, bu kapsamda piyasaya arz edilecek her gıdanın, insan sağlığı, hayvan ve bitki sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından güvenilir olmasının önemine dikkat çekildi.

jpauug33req3r0epylu2qq.webp

Kasap ve et ürünleri iş yerlerine sıkı denetim

Talimatta, vatandaşların hijyenik ve sağlıklı bir şekilde kurban etlerini tüketmeleri ve dolayısıyla halk sağlığının korunması amacıyla etlerin parçalanması, kıyma çekimlerinin et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren kayıtlı/onaylı gıda işletmeleri tarafından yapılmasının önemine işaret edildi. Ayrıca bu süreçte kıyma makinesi, bıçak gibi kullanılan tüm alet ve ekipmanların temizliği, dezenfeksiyonu ve depolanmasına yönelik olarak et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren işletmelere yapılacak resmi kontrollerin artırılması istendi. Bayram süresince tüketimi artması beklenen unlu mamuller, tatlı, şeker ve şekerli mamullerin üretim/satış yerleri ile gıda satış ve toplu tüketim yerlerinin denetimlerine ağırlık verilmesi, gıdaların ve hammaddelerin son tüketim tarihi, muhafaza koşulları ile etiket bilgilerinin kontrol edilmesinin önemi vurgulandı.

kurban-bayrami-aa-1603439.jpg

496 bin 512 denetim gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı öte yandan, 7 bin 642 gıda kontrol görevlisi ile gıda denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 2023 yılının başından itibaren bugüne kadar 496 bin 512 gıda kontrolü gerçekleştirildi. Bu denetimlerde, laboratuvarda analiz edilmek üzere 29 bin 887 numune alındı. Resmi kontroller neticesinde tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili ürünlerin toplatılması, imha edilmesi, idari para cezaları ve adli birimlere suç duyurusunda bulunma işlemleri gerçekleştirildi.

Kurban etinde “tenya” zehirlenmesine dikkat! Çam ve Sakura Şehir Hastanesi uyardı!Kurban etinde “tenya” zehirlenmesine dikkat! Çam ve Sakura Şehir Hastanesi uyardı!

Kayseri'de Kurbanlıklar görücüye çıktı, pazarlıklar kıran kırana!Kayseri'de Kurbanlıklar görücüye çıktı, pazarlıklar kıran kırana!

Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hacı İbrahim Maşalac Kurban Bayramı öncesinde hayati uyarılarda bulunduKastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hacı İbrahim Maşalac Kurban Bayramı öncesinde hayati uyarılarda bulundu

Kurban Bayram'ına az bir süre kala İstanbul’a kurbanlık hayvan girişleri başladıKurban Bayram'ına az bir süre kala İstanbul’a kurbanlık hayvan girişleri başladı

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk AK Parti Grup toplantısında konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk AK Parti Grup toplantısında konuşuyor
Ünlü yayıncı Ahmet Sonuç Twitter hesabından CHP'nin seçim bütçesini hortumladığını iddia etti!
Ünlü yayıncı Ahmet Sonuç Twitter hesabından CHP'nin seçim bütçesini hortumladığını iddia etti!
En düşük memur maaşı açıklandı! Bakan Işıkhan tarih verdi!
En düşük memur maaşı açıklandı! Bakan Işıkhan tarih verdi!
Havacılığın yükselen yıldızı ANKA, 4 ülkede daha göreve başlayacak!
Havacılığın yükselen yıldızı ANKA, 4 ülkede daha göreve başlayacak!
Son Haberler
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde karate rüzgarı! 150 sporcu arasından 13'ü Milli takıma seçildi
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde karate rüzgarı! 150 sporcu arasından 13'ü Milli takıma seçildi
Basın toplantısında sorulan Türkiye sorusu Pentagon'u terletti!
Basın toplantısında sorulan Türkiye sorusu Pentagon'u terletti!
Anne kız memlekete gitmişti, eve geldiklerinde hayrete düştüler: "İnsanlık dışı"
Anne kız memlekete gitmişti, eve geldiklerinde hayrete düştüler: "İnsanlık dışı"
Sudan’da 500 binden fazla kişi ülkeyi terk etti, 2 milyon kişi de yerinden edildi
Sudan’da 500 binden fazla kişi ülkeyi terk etti, 2 milyon kişi de yerinden edildi
Basın toplantısında sorulan Türkiye sorusu Pentagon'u terletti!
Basın toplantısında sorulan Türkiye sorusu Pentagon'u terletti!
Anne kız memlekete gitmişti, eve geldiklerinde hayrete düştüler: "İnsanlık dışı"
Anne kız memlekete gitmişti, eve geldiklerinde hayrete düştüler: "İnsanlık dışı"
Sudan’da 500 binden fazla kişi ülkeyi terk etti, 2 milyon kişi de yerinden edildi
Sudan’da 500 binden fazla kişi ülkeyi terk etti, 2 milyon kişi de yerinden edildi
Çok Okunanlar
21 Haziran Çarşamba günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
21 Haziran Çarşamba günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Kemal Kılıçdaroğlu "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" gibi suçlardan ifade verecek!
Kemal Kılıçdaroğlu "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" gibi suçlardan ifade verecek!
Fırsatçılar, asgari ücret zammına göz dikti! 'Suç duyurusunda bulunun'
Fırsatçılar, asgari ücret zammına göz dikti! 'Suç duyurusunda bulunun'
Sudan’da 500 binden fazla kişi ülkeyi terk etti, 2 milyon kişi de yerinden edildi
Sudan’da 500 binden fazla kişi ülkeyi terk etti, 2 milyon kişi de yerinden edildi
Bireysel satışlar mercek altında! 6 ay 6 bin kilometre kısıtlamasıyla ilgili yeni karar!
Bireysel satışlar mercek altında! 6 ay 6 bin kilometre kısıtlamasıyla ilgili yeni karar!
Kemal Kılıçdaroğlu "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" gibi suçlardan ifade verecek!
Kemal Kılıçdaroğlu "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" gibi suçlardan ifade verecek!
Yorumlananlar
Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da halkın çilesi bitmiyor "Sizin yatacak yeriniz yok"
Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da halkın çilesi bitmiyor "Sizin yatacak yeriniz yok"
Ali Koç resti çekti: "Adaylar, adaylığını en kısa sürede açıklasın el ele kol kola seçime gidelim"
Ali Koç resti çekti: "Adaylar, adaylığını en kısa sürede açıklasın el ele kol kola seçime gidelim"
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!
Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!
Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!