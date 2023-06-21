Sudan’da 500 binden fazla kişi ülkeyi terk etti, 2 milyon kişi de yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, iç çatışmaların yaşandığı Sudan'da şu ana kadar 500 binden fazla kişinin ülkeyi terk ettiğini, 2 milyon kişinin de yerinden edildiğini açıkladı.

"Bu göçün durmasını istiyorsak silah sesleri susmalı"

Sudan'da 15 Nisan'da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında başlayan çatışmalar nedeniyle ülkeden ayrılanların sayısı artıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, ülkede yaşanan iç çatışmalarda şu ana kadar 500 bin kişinin Sudan'ı terk ettiğini ve 2 milyon kişinin de yerinden edildiğini açıkladı. Ülkeden ayrılanların 365 bininin Mısır ve Çad'a göç ettiğini ve Sudanlıların diğer komşu ülkelere gitmeye devam ettiğini aktaran Grandi, "Bu göçün durmasını istiyorsak silah sesleri susmalı" dedi. Mısır ve Çad'a giden Sudanlıların büyük çoğunluğunun suya ulaşımı olmadığını, yorgun ve tıbbi yardıma muhtaç olduklarını ifade eden Grandi, göçmenlerin ihtiyaçlarının daha fazla artmadan karşılanması gerektiğini ifade etti.

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Sudan'daki çatışmalar nedeniyle ABD'nin 1 buçuk milyar dolar bağışta bulunduğunu açıklayan Grandi, uluslararası yardım fonlarının acil olarak Sudan'a ve komşu ülkelere sağlanması çağrısında bulundu.

35 milyon insan savaş yüzünden ülkesini terk etti

Dünya Göç Günü kapsamında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Grandi ayrıca 35 milyon insanın savaş, şiddet, işkence ve ayrımcılık nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi. Göçmenlerin yaşamlarını savunma ve koruma hakkı olduğunu söyleyen Grandi, göçmenlere hayatlarını yeniden kurmaları için fırsatların sunulması ve cesaretlerine saygı duyulması gerektiğini aktardı.

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Neden göç ediyorlar?

Sudan'da 15 Nisan’da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında çatışmalar başlamıştı.



El-Burhan, isyancılarla savaşmak için kurulan RSF’nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla orduya katılması gerektiğini belirtirken, Dagalo ise bunun sivil bir yönetimle gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor. Sudan’daki çatışmalarda yapılan son açıklamada can kaybı 528'e, yaralı sayısı ise 4 bin 599'a ulaştı.

Hastanelerin yüzde 70'ine yakını hizmet dışı

Çatışmanın başlangıcından bu yana, çatışma bölgelerinin yakınında bulunan hastanelerin yüzde 70'ine yakını hizmet dışı kaldı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sudan'da çatışmanın başlangıcından bu yana 1 milyondan fazla çocuğun yerinden edildiğini bildirdi.

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla bu yılın ilk aylarında başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

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