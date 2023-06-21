Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk AK Parti Grup toplantısında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihimizin en kritik seçimlerinden birini zaferle taçlandıran dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasından satır başları

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. Yasama Dönemi'nin bu ilk grup toplantısında sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Meclisimizin yeni yasama döneminin ve grup toplantımızın ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 14 Mayıs tarihinde aziz milletimizin takdiri ile AK Parti listelerinden milletvekili seçilen siz kardeşlerimi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Milletvekilliği vazifeniz hayırlı olsun. Allah utandırmasın."

"Ülkemize, milletimize ve davamıza hizmet yolunda rabbimden sizlere muvaffakiyetler niyaz ediyorum. 27. dönemde milletvekili sıfatı ile yüce meclis çatısı altında çalışan demokrasi mücadelemize omuz veren tüm arkadaşlarımıza buradan bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Hayatını kaybeden milletvekillerimizi rahmetle yad ediyorum. Daha fazla çalışarak, daha fazla eser ve hizmet üreterek, milli iradeyi daha da güçlendirerek bu kardeşlerimizin hatıralarını yaşatacağız."

"14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini her anı hafızalara kazınan muhteşem bir zaferle tamamlamanın bahtiyarlığı içindeyiz. Gerek 28 Mayıs gecesi Külliyemizde yaptığımız balkon konuşmamızda, gerekse göreve başlama törenimizde seçim zaferimizde emeği olan desteği ve duası olan herkese teşekkürlerimizi göndermiştik. Grubumuzun bu ilk toplantısı vesilesiyle bir kez daha tarihimizin en kritik seçimlerinden birini zaferle taçlandıran herkese, her bir dava arkadaşıma, teşkilatımızın tüm mensuplarına buradan şükranlarımı sunuyorum. Seçim kararının alındığı 10 Mart tarihinden itibaren canla başla çalışan genel merkez birimlerimize, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, il ilçe belde teşkilatlarımıza, kampanya ve strateji ekibimize, tüm adaylarımıza, aday adaylarımıza, mahalle ve köy temsilcilerimize yürekten teşekkür ediyorum."

"6'lı masaydı, şimdi 16'lı masa diyor, yetmez. masadaki ortakları çoğaltmakla olmaz millet irade ister. Yaptıkları onca toplantıya rağmen bir proje üretemediler masayı kendi tabirleri ile kumar ve oyun masası yaptılar. Vizyon ve proje konusundaki açıklarını kapatabilmek için son yılların en kirli seçim kampanyasını yürüttüler. Bay Bay Kemal, bizim vatandaşımızın yaşam tarzıyla uzaktan yakından alakamız yoktur. O sizin derdiniz. Eğer dürüstseniz samimiyseniz yeni yasama döneminde başörtüsü konusunu anaya ile teminat altına alalım.

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