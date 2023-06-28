Dış Gebelik Nedir, Belirtileri Nelerdir? Dış Gebelik Neden Olur?

Kadının rahim dışında, genellikle fallop tüplerinde, döllenmiş yumurtanın yerleşmesi durumudur. Bu durum, gebelik sürecinin normal seyrinden saparak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Dış gebelik nedir, belirtileri nelerdir? Dış gebelik neden olur?

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Dış Gebelik Nedir, Belirtileri Nelerdir? Dış Gebelik Neden Olur?

Dış gebeliğin başlıca sebepleri; genellikle rahim içi döllenme hataları, tüplerin tıkanması veya şekil bozuklukları gibi faktörlerle ilişkilendirilir. Dış gebelik belirtileri nelerdir? Dış gebelik neden olur? Dış gebelik belirtileri arasında adet gecikmesi, karın ağrısı, kanama, baş dönmesi ve bayılma bulunur. Tedavi, dış gebeliğin teşhis edildiği erken aşamalarda genellikle cerrahi müdahale gerektirir. Gecikmiş veya tedavi edilmemiş dış gebelikler ciddi komplikasyonlara, iç kanamaya ve üreme organlarının hasar görmesine neden olabilir.

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Dış Gebelik Belirtileri Nelerdir?

Bir kadının rahim dışında, genellikle fallop tüplerinde, döllenmiş yumurtanın yerleşmesi durumudur. Bu durum, gebelik sürecinin normal seyrinden saparak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Dış gebelik, genellikle rahim içi döllenme hataları, tüplerin tıkanması veya şekil bozuklukları gibi faktörlerle ilişkilendirilir. Belirtileri arasında adet gecikmesi, karın ağrısı, özellikle bir tarafta yoğunlaşan keskin ağrı, vajinal kanama, omuzlara yayılan ağrı, baş dönmesi, bayılma hissi, idrar yaparken ağrı veya yanma, bağırsak hareketlerinde zorlanma ve düşük tansiyon bulunur. Eğer bir dış gebelik şüphesi varsa, hemen bir sağlık uzmanına başvurmak önemlidir. Erken teşhis ve tedavi, ciddi komplikasyonların önlenmesine yardımcı olabilir.

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Dış Gebelik Neden Olur?

Genellikle döllenmiş yumurtanın rahim dışında, çoğunlukla fallop tüplerinde yerleşmesiyle meydana gelir. Bunun başlıca nedenleri arasında rahim içi döllenme hataları, tüplerin tıkanması veya şekil bozuklukları, pelvik inflamatuar hastalık, endometriozis, önceki cerrahi müdahaleler, rahim içi yapışıklıklar, hormonal dengesizlikler ve genetik faktörler yer alır. Bu durum, yumurtanın rahimde normal bir şekilde yerleşememesiyle ortaya çıkar ve dış gebelik riskini artırır. Dış gebelik, sağlıksız fallop tüpleri veya üreme organlarında yapısal sorunları olan kadınlarda daha yaygın olarak görülür.

Dış gebelik tedavisi nasıldır?

Dış gebelik tedavisi için tek yol gebeliğin sonlandırılmasıdır. Bunun için farklı yöntemlerden yararlanılabilir. Gebeliğin ilerlemişlik seviyesine bağlı olarak vücudun hamilelik dokusunu yok etmesini sağlayacak Metotreksat adlı baskılayıcıdan yararlanılabilir. Bu ilaç enjeksiyon olarak hastaya verilir ve dış gebelik dokusunun hücre büyümesini durdurarak düşük benzeri bir tablo oluşturur. Kasılma, kanama gibi düşük belirtilerinin görülmesi normaldir. İlacın etki gösterdiğinden tam olarak emin olunabilmesi için düzenli aralıklarla kan testleri uygulanır. Bu uygulama sonrasında genellikle cerrahi operasyon gerekmez ve fallop tüpleri zarar görmez. Fakat uygulama sonrasında hastalar birkaç ay hamile kalamazlar.

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Dış gebelikten kaç ay sonra hamile kalınabilinir?

Siz ve eşiniz fiziksel ve duygusal olarak hazır hissettiğinizde başka bir bebek denemek isteyebilirsiniz. Muhtemelen, iyileşmenize izin vermek için tekrar denemeden önce tedaviden sonra en az 2 adet döneminiz olana kadar beklemeniz tavsiye edilecektir.Metotreksat ile tedavi gördüyseniz, genellikle en az 3 ay beklemeniz önerilir çünkü bu süre içinde hamile kalırsanız ilaç bebeğinize zarar verebilir.Dış gebelik geçiren kadınların çoğu, fallop tüpleri çıkarılmış olsa bile tekrar hamile kalabilir.

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