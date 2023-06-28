İsveç'in skandal kararına sert tepkiler yükseliyor! Dışişleri Bakanı ve AK Parti Sözcüsü kararı kınadı!

İsveç hükümetinin aldığı skandal karara ilk tepki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten geldi.

"Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır."

İsveç'in Kur'an'ı Kerim yakma eylemine onay vermesi sonucu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabından bu kararı kınayan bir paylaşım yaptı. Paylaşımda: "Mübarek Kurban Bayramı’nın ilk gününde Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik İsveç’te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum! #İslamkarşıtı bu eylemlere ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez. Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır." sözlerine yer verdi.

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Mübarek Kurban Bayramı’nın ilk gününde Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik #İsveç’te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum!#İslamkarşıtı bu eylemlere ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez.



Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır. — Hakan Fidan (@HakanFidan) June 28, 2023

İsveç hükümetinden skandal karar! Kuran'ı Kerim yakma eylemi!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'de tepki gösterdi

Ömer Çelik İsveç hükümeti'nin onay verdiği bu skandal karara: "İsveç makamlarının Kurban Bayramı günü bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay vermesini lanetliyoruz. İsveç Yüksek Mahkemesi’nin nefret suçlarını himaye eden tutumunu şiddetle kınıyoruz." dedi.

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Çelik paylaşımın devamında: "Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılmış her saygısızlık insanlık suçudur. Bu lanetli eylemlere karşı siyasi ve hukuki her zeminde en güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz…" sözlerine yer verdi.