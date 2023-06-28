İsveç hükümetinden skandal karar! Kuran'ı Kerim yakma eylemi!

NATO görüşmelerinin sürdürüldüğü İsveç skandal bir izin kararına imza attı. Daha önce de İslam dinine hakaret eden, terör örgütünün cirit atarak, protestolarını rahat bir şekilde yaptığı İsveç, caminin önünde Kuran'ı Kerim yakılması eylemine izin verdi. Konu ile ilgili açıklamada eylemin tehdit oluşturmadığını açıkladı.

Nato İçin Türkiye'nin Onayına İhtiyaçları Var!

İsveç 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleşecek NATO zirvesi için geri sayıma geçmiş durumda. NATO üyeliği için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç bir kez daha bir provokasyona ev sahipliği yapıyor. Bu karar İsveç hükümetinin NATO'ya girmek istemediği kararını göstermektedir.

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Daha önce de Kuran yakmışlardı

Aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan,Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yamıştı. Karara Dışişleri Bakanlığı'ndan jet tepki gelmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç’te bugün kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz" ifadeleri kullanıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eyleme sert tepki göstererek "Bu bir ifade hürriyeti değildir; tüm insani değerlere karşı düşmanca bir yaklaşımdır. İsveç makamları insanlığa karşı suç olan bir eylemin parçası olmuştur" ifadelerini kullandı. İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İsveç Konsolosluğu önüne gelen bir grup, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki göstermişti.

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