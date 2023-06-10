İsveç tarihinde bir ilk! PKK'lı yargılanacak!

İsveç'te PKK/YPG terör örgütü adına haraç topladığı iddia edilen sanık, "terör örgütüne maddi destek sağlamak", "gaspa teşebbüs" ve "silahlı saldırı" suçlarından yargılanmaya başlandı.

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İsveç tarihinde bir ilk! PKK'lı yargılanacak!

Devlet radyosu SR'nin haberine göre, ülkede bir kişi hakkında PKK/YPG terör örgütüne haraç toplama suçlamasıyla ilk kez dava açıldığı ifade edildi.

Devlet televizyonu SVT'nin haberine göre ise, sanık ocak ayında restoranda silahla tehdit ederek terör örgütü PKK'ya haraç talep ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Savcı Hans Ihrman tarafından hazırlanan iddianamede, "PKK'nın İsveç'te şantaj yoluyla para toplama suçlamasıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Bu, uzun bir süredir düzenli bir şekilde yürütülen daha geniş kapsamlı faaliyetlerin bir parçasıdır. Zanlının PKK adına hareket ettiğine dair güçlü deliller bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

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PKK FAALİYETLERİ ÜLKEMİZDE ÇOK GENİŞ!

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise Nisan ayında Dagens Nyheter gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamamasının nedeninin terör örgütü PKK/YPG olduğunu belirtmişti.

Billström, "PKK'nın faaliyetleri ülkemizde oldukça geniş çaplıdır" ifadesini kullanmıştı.

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