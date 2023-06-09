Türkiye'nin ilk kadın Merkez Bankası Başkanı resmen göreve başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine atanan Hafize Gaye Erkan, düzenlenen devir teslim töreni ile görevini Şahap Kavcıoğlu’ndan devraldı.

YAYINLAMA
Google News
Türkiye'nin ilk kadın Merkez Bankası Başkanı resmen göreve başladı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Şahap Kavcıoğlu'nun yerine TCMB Başkanlığına Amerika’da uzun yıllar ekonomi üzerine görev icra eden Hafize Gaye Erkan atandı. TCMB binasında düzenlenen devir teslim töreni ile Erkan, başkanlığı Şahap Kavcıoğlu’ndan devralarak görevine başladı.

Törende Erkan ve Kavcıoğlu birbirlerine çiçek takdim etti. Hafize Gaye Erkan, son 2 yılda Merkez Bankası’na yaptığı hizmetlerden dolayı Kavcıoğlu’na teşekkür ederek, “Zorlu bir süreci ekibinizle yürüttünüz. Güzel emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Hem ülkemiz adına hem de Merkez Bankası’nın çalışanları adına bu desteğinizi, emeğinizi ve hizmetlerinizi her zaman minnetle hatırlayacağımı bilmenizi isterim. Cumhurbaşkanımıza da bu görevi şahsıma, ülke ve vatanımız adına beni layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Minnettarım, onur duydum” ifadelerini kullandı.

Kavcıoğlu ise Erkan’a yeni görevinde başarılar dileyerek, “İnşallah Türkiye ve TCMB için başarılı olur. Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah ülke olarak yeni başarılara ulaşırız. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye'nin ilk kadın Merkez Bankası Başkanı resmen göreve başladı

1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz kimdir? Fatma Meriç Yılmaz nereli?
Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz kimdir? Fatma Meriç Yılmaz nereli?
AB Komisyonu açıkladı! Schengen vizesi Türkiye ile alakalı değil!
AB Komisyonu açıkladı! Schengen vizesi Türkiye ile alakalı değil!
Karanlık oyunun sonu: Jandarmanın izindeki sahte para şebekesi Afrika'ya kaçmaya çalışırken yakalandı
Karanlık oyunun sonu: Jandarmanın izindeki sahte para şebekesi Afrika'ya kaçmaya çalışırken yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aybüke öğretmen paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aybüke öğretmen paylaşımı
Son Haberler
Kepek Nasıl Geçer Kepeğe Ne İyi Gelir? En İyi Kepek Şampuanları Nedir?
Kepek Nasıl Geçer Kepeğe Ne İyi Gelir? En İyi Kepek Şampuanları Nedir?
Türkiye'nin ilk kadın Merkez Bankası Başkanı resmen göreve başladı
Türkiye'nin ilk kadın Merkez Bankası Başkanı resmen göreve başladı
Eskişehir'de sara krizne giren sürücü hakimiyetini kaybederek trafik kazasına neden oldu
Eskişehir'de sara krizne giren sürücü hakimiyetini kaybederek trafik kazasına neden oldu
Teröre bir darbe daha! Kaçarken yakalandılar!
Teröre bir darbe daha! Kaçarken yakalandılar!
1 ton 400 kilogramlık boğa, otomobil fiyatlarıyla yarışıyor!
1 ton 400 kilogramlık boğa, otomobil fiyatlarıyla yarışıyor!
Aybüke Yalçın neden öldü? Aybüke yalçın ne zaman öldü?
Aybüke Yalçın neden öldü? Aybüke yalçın ne zaman öldü?
Çok Okunanlar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na tarihte İlk kez bir kadın başkan atandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na tarihte İlk kez bir kadın başkan atandı
Kılıçdaroğlu'ndan 28 fezleke! "Tehdit, iftira, hakaret, terör propagandası!"
Kılıçdaroğlu'ndan 28 fezleke! "Tehdit, iftira, hakaret, terör propagandası!"
İnlerine girdik! Dağdaki teröristler sefalet içerisinde, sözde sorumlular sefa yapıyor!
İnlerine girdik! Dağdaki teröristler sefalet içerisinde, sözde sorumlular sefa yapıyor!
Bakan Şimşek, banka müdürleriyle görüşecek!
Bakan Şimşek, banka müdürleriyle görüşecek!
Cep telefonu kullanırken ölüme sebep oldu, Yargıtay cezayı beğenmedi!
Cep telefonu kullanırken ölüme sebep oldu, Yargıtay cezayı beğenmedi!
Master Chef'in ünlü şefi sahibi olduğu bir yerleşkeden yaşanan olaydan dolayı hapis cezası ile karşı karşıya
Master Chef'in ünlü şefi sahibi olduğu bir yerleşkeden yaşanan olaydan dolayı hapis cezası ile karşı karşıya
Yorumlananlar
Altılı masadan 4'ü Meclis törenine katılamadı
Altılı masadan 4'ü Meclis törenine katılamadı
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
Milyonlarca emekliye peş peşe zam müjdesi! En düşük emekli maaşı rahat nefes aldıracak: Emekli masasındaki yeni rakamı gören havalara uçacak!
Milyonlarca emekliye peş peşe zam müjdesi! En düşük emekli maaşı rahat nefes aldıracak: Emekli masasındaki yeni rakamı gören havalara uçacak!
CHP'li Murat Karayalçın'dan Kılıçdaroğlu yönetimine sert sözler! Parlamenter sistem olsaydı hezimet olurdu
CHP'li Murat Karayalçın'dan Kılıçdaroğlu yönetimine sert sözler! Parlamenter sistem olsaydı hezimet olurdu