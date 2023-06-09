Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aybüke öğretmen paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Aybüke Yalçın öğretmenin 6'ıncı ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aybüke öğretmen paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde müzik öğretmeni olarak görev yaparken 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Aybüke öğretmenin 6'ıncı ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı.

"Milletimize hizmet etmekten başka hiçbir gayesi olmayan Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimizi, alçakça şehit edilişinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aybüke öğretmen paylaşımı

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