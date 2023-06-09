AB Komisyonu açıkladı! Schengen vizesi Türkiye ile alakalı değil!

Anita Hipper, günlük basın toplantısında Türkiye'den Schengen vizesi başvurularındaki ret oranındaki artışın nedenleriyle ilgili bir soruyu yanıtladı.

Hipper, "Açıkçası belirtmeliyim ki, Türkiye ile ilgili olarak özel bir durum söz konusu değil" şeklinde ifade etti.

Aynı zamanda Hipper, COVID-19 salgını nedeniyle vize değerlendirme süreçlerinde gecikmeler yaşandığını belirterek, "Talep şu anda yeniden artıyor. Bu durum bazen vize prosedürlerini de etkileyebilir. Ancak tekrar vurgulamak isterim ki, bu sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil" şeklinde konuştu.

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ÜYELERİN YETKİSİ DAHİLİNDE

Hipper, AB'nin sorunun çözümüne ilişkin herhangi bir girişimi olup olmayacağıyla ilgili soruya cevap olarak, vize değerlendirmelerinin her zaman bireysel bazda yapıldığını ve üye ülkelerin bu konuda sorumluluk ve yetki sahibi olduğunu ifade etti.

Ayrıca, Türkiye'deki misyonlar üzerinden 2022 yılında yapılan Schengen vizesi başvurularının yüzde 15'inin reddedildiğini, ancak bu yıl bu oranın yaklaşık yüzde 50'ye yükseldiğini belirtti.

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