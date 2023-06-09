AB Komisyonu açıkladı! Schengen vizesi Türkiye ile alakalı değil!

AB Komisyonu sözcülerinden Anita Hipper, Türkiye'den Schengen vizesi başvurularında artan ret oranının Türkiye'ye özgü bir durum olmadığını ifade etti.

YAYINLAMA
Google News
AB Komisyonu açıkladı! Schengen vizesi Türkiye ile alakalı değil!

Anita Hipper, günlük basın toplantısında Türkiye'den Schengen vizesi başvurularındaki ret oranındaki artışın nedenleriyle ilgili bir soruyu yanıtladı.

Hipper, "Açıkçası belirtmeliyim ki, Türkiye ile ilgili olarak özel bir durum söz konusu değil" şeklinde ifade etti.

Aynı zamanda Hipper, COVID-19 salgını nedeniyle vize değerlendirme süreçlerinde gecikmeler yaşandığını belirterek, "Talep şu anda yeniden artıyor. Bu durum bazen vize prosedürlerini de etkileyebilir. Ancak tekrar vurgulamak isterim ki, bu sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil" şeklinde konuştu.

ÜYELERİN YETKİSİ DAHİLİNDE

Hipper, AB'nin sorunun çözümüne ilişkin herhangi bir girişimi olup olmayacağıyla ilgili soruya cevap olarak, vize değerlendirmelerinin her zaman bireysel bazda yapıldığını ve üye ülkelerin bu konuda sorumluluk ve yetki sahibi olduğunu ifade etti.

Ayrıca, Türkiye'deki misyonlar üzerinden 2022 yılında yapılan Schengen vizesi başvurularının yüzde 15'inin reddedildiğini, ancak bu yıl bu oranın yaklaşık yüzde 50'ye yükseldiğini belirtti.

Hyaluronik Asit Nedir, Hyaluronik Asit Zararları Nelerdir?Hyaluronik Asit Nedir, Hyaluronik Asit Zararları Nelerdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aybüke öğretmen paylaşımıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aybüke öğretmen paylaşımı

1 ton 400 kilogramlık boğa, otomobil fiyatlarıyla yarışıyor!1 ton 400 kilogramlık boğa, otomobil fiyatlarıyla yarışıyor!

Ceren Yalazoğlu Karakoç kimdir, evli mi? Ceren Yalazoğlu Karakoç dizileri?Ceren Yalazoğlu Karakoç kimdir, evli mi? Ceren Yalazoğlu Karakoç dizileri?

Aybüke Yalçın neden öldü? Aybüke yalçın ne zaman öldü?Aybüke Yalçın neden öldü? Aybüke yalçın ne zaman öldü?

Kastamonu'nun Cide ilçesindeki İnşaat Hırsızlığı Şok Etkisi YarattıKastamonu'nun Cide ilçesindeki İnşaat Hırsızlığı Şok Etkisi Yarattı

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz kimdir? Fatma Meriç Yılmaz nereli?
Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz kimdir? Fatma Meriç Yılmaz nereli?
Türkiye'nin ilk kadın Merkez Bankası Başkanı resmen göreve başladı
Türkiye'nin ilk kadın Merkez Bankası Başkanı resmen göreve başladı
Karanlık oyunun sonu: Jandarmanın izindeki sahte para şebekesi Afrika'ya kaçmaya çalışırken yakalandı
Karanlık oyunun sonu: Jandarmanın izindeki sahte para şebekesi Afrika'ya kaçmaya çalışırken yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aybüke öğretmen paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aybüke öğretmen paylaşımı
Son Haberler
Kepek Nasıl Geçer Kepeğe Ne İyi Gelir? En İyi Kepek Şampuanları Nedir?
Kepek Nasıl Geçer Kepeğe Ne İyi Gelir? En İyi Kepek Şampuanları Nedir?
Eskişehir'de sara krizne giren sürücü hakimiyetini kaybederek trafik kazasına neden oldu
Eskişehir'de sara krizne giren sürücü hakimiyetini kaybederek trafik kazasına neden oldu
Teröre bir darbe daha! Kaçarken yakalandılar!
Teröre bir darbe daha! Kaçarken yakalandılar!
AB Komisyonu açıkladı! Schengen vizesi Türkiye ile alakalı değil!
AB Komisyonu açıkladı! Schengen vizesi Türkiye ile alakalı değil!
1 ton 400 kilogramlık boğa, otomobil fiyatlarıyla yarışıyor!
1 ton 400 kilogramlık boğa, otomobil fiyatlarıyla yarışıyor!
Aybüke Yalçın neden öldü? Aybüke yalçın ne zaman öldü?
Aybüke Yalçın neden öldü? Aybüke yalçın ne zaman öldü?
Çok Okunanlar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na tarihte İlk kez bir kadın başkan atandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na tarihte İlk kez bir kadın başkan atandı
Kılıçdaroğlu'ndan 28 fezleke! "Tehdit, iftira, hakaret, terör propagandası!"
Kılıçdaroğlu'ndan 28 fezleke! "Tehdit, iftira, hakaret, terör propagandası!"
İnlerine girdik! Dağdaki teröristler sefalet içerisinde, sözde sorumlular sefa yapıyor!
İnlerine girdik! Dağdaki teröristler sefalet içerisinde, sözde sorumlular sefa yapıyor!
Bakan Şimşek, banka müdürleriyle görüşecek!
Bakan Şimşek, banka müdürleriyle görüşecek!
Cep telefonu kullanırken ölüme sebep oldu, Yargıtay cezayı beğenmedi!
Cep telefonu kullanırken ölüme sebep oldu, Yargıtay cezayı beğenmedi!
Master Chef'in ünlü şefi sahibi olduğu bir yerleşkeden yaşanan olaydan dolayı hapis cezası ile karşı karşıya
Master Chef'in ünlü şefi sahibi olduğu bir yerleşkeden yaşanan olaydan dolayı hapis cezası ile karşı karşıya
Yorumlananlar
Altılı masadan 4'ü Meclis törenine katılamadı
Altılı masadan 4'ü Meclis törenine katılamadı
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
Milyonlarca emekliye peş peşe zam müjdesi! En düşük emekli maaşı rahat nefes aldıracak: Emekli masasındaki yeni rakamı gören havalara uçacak!
Milyonlarca emekliye peş peşe zam müjdesi! En düşük emekli maaşı rahat nefes aldıracak: Emekli masasındaki yeni rakamı gören havalara uçacak!
CHP'li Murat Karayalçın'dan Kılıçdaroğlu yönetimine sert sözler! Parlamenter sistem olsaydı hezimet olurdu
CHP'li Murat Karayalçın'dan Kılıçdaroğlu yönetimine sert sözler! Parlamenter sistem olsaydı hezimet olurdu