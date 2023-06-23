İsveç'te bir ilk! PKK'ya destek şüphelisi mahkemeye çıkarıldı!

İsveç'te PKK'ya maddi destek sağlama girişiminde bulunmaktan dolayı bir şüpheliyi mahkemeye çıkardı. İsveç son dönemde sertleştirdiği terör politikasını, ilk defa bir PKK'lıya karşı uyguladı.

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İsveç'te bir ilk! PKK'ya destek şüphelisi mahkemeye çıkarıldı!

Geçtiğimiz ocak ayında başkent Stockholm'deki bir restoranın önünde silah kullanarak tehditler savuran bir şüpheli tutuklandı. İddialara göre, bu şüpheli İsveç'te 40'lı yaşlarında olduğu belirtilen bir kişidir.

Savcılık, söz konusu şüphelinin amacının, terör örgütü olarak Türkiye, İsveç, Avrupa Birliği ve ABD tarafından da tanınan PKK'ya haraç toplamak olduğunu iddia ediyor.

ŞÜPHELİ PKK FAALİYETLERİNDE ROL ALMIŞ

Ayrıca, şüphelinin İsveç'teki PKK faaliyetlerinde kilit bir rol oynadığı da iddia ediliyor.

Söz konusu zanlının, PKK'nın finansmanıyla doğrudan ilişkili kişilerle bağlantı kurduğu ve örgüt adına faaliyet gösterdiği ifade ediliyor.

İsveç'te terör örgütlerine üyelik suçunu kapsayan bir yasa, 1 Haziran tarihinde yürürlüğe girmişti. Bu yasa, terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemeyi hedefliyor.

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