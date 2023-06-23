Hamilelikte Mide Yanmasına Ne İyi Gelir?

Hamilelikte mide yanması her hamile kadının başına gelebilecek bir durumdur. Özellikle de ev işi yapmak için sürekli eğilip kalkan ve tükettikleri besinlere hiç dikkat etmeyen kadınların yaşaması kaçınılmazdır. Peki, hamilelikte mide yanmasına ne iyi gelir? Hamilelik döneminde mide neden yanar? Yağlı gıdalar mideye zarar verir mi?

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Hamilelikte Mide Yanmasına Ne İyi Gelir?

Mide yanmasını önlemek için doğal yöntemlere başvurabilirsiniz. Yapacağınız yöntemlerin doğal ve sağlıklı olması hem bebeğinize hem de mide yanmanıza iyi gelecektir. Fakat yüksek dozda bir mide yanmanız varsa veya bu doğal yöntemleri yapmanıza rağmen mide yanmanız geçmiyorsa doktorunuza başvurmanız tavsiye edilir. Mide yanmanıza iyi gelebilecek doğal ve sağlıklı besinler tüketilmelidir. Peki, doğal olarak tüketilebilecek hamilelikte mide yanmasına ne iyi gelir? İşte o besinlerin listesi…

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● Ilık süt

● Badem

● Muz

● Ayran

● Elma sirkesi

● Elma

● Zencefil

● Bal

● Aloe Vera suyu

● Karbonat

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Bu besinlerin haricinde de genel olarak sağlıklı besinler tüketmelisiniz. Hem kendiniz için hem de bebeğinizin sağlığı için tükettiklerinizin sağlıklı olmasına önem vermelisiniz. Günün her öğününde( kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği olmak üzere) sağlıklı besinler tüketmelisiniz. Aşırı yağlı ve hazmı kolay olmayan besinler yerine sağlıklı ve ağırlık yapmayan gıdaları tercih etmelisiniz. Sigara ve alkol de mide yanmasını arttırır bu yüzden kesinlikle kullanılmamalıdır. Zaten mide yanmasının haricinde de hamile kadınların sigara ve alkol tüketmesi kesinlikle doğru bir davranış değildir.

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Yediğiniz yiyeceklere dikkat etmenin dışında hareketlerinize ve yemekleri nasıl yemeniz gerektiğine de dikkat etmelisiniz. Çoğu hamile kadın ev işleri ile uğraşacağım diye yaptığı hareketlere hiç dikkat etmiyor. Eğer, mide yanmanız varsa eğilmemeniz gerekir, dik durmak size iyi gelecektir. Tükettiğiniz besinleri yavaş yavaş yemelisiniz yemeği, sindirerek yavaş bir şekilde yemek midenize iyi gelecektir. Eğer bu yöntemlerle mide yanmanız geçmiyorsa doktorunuza başvurmanızı tavsiye ederiz. Doktorunuz gebelik döneminde rahatlıkla kullanabileceğiniz mide şurubu veya ilacı ile tedavi sağlayacaktır. Halk arasında saçlı doğan bebeklerin mide yanmasına sebep olduğu düşünülür ancak bu durum doğru değildir.

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